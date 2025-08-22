Zahraničí

Na Slovensko a do Maďarska opět neteče ropa, země si v Bruselu stěžují na Ukrajinu

Na Slovensko a do Maďarska opět neteče ropa ropovodem Družba, výpadek po ukrajinských útocích na ropovod potrvá nejméně pět dnů. Ministři zahraničí Slovenska a Maďarska to uvedli ve společném dopise Evropské komisi (EK). Stěžují si v něm na útoky ukrajinských sil na uvedený ropovod.
Poškozený ropovod Družba.
Poškozený ropovod Družba. | Foto: Reuters
10:34

Evropští vojáci by v případě vyslání na Ukrajinu určitě nezamířili na linii dotyku, kde přímo proti sobě stojí znepřátelené armády. Podle poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáše Pojara tam Ukrajinci žádné takové vojáky ani nechtějí, protože vědí, že by se na ně nemohli spolehnout.

"Na Evropany by nebylo spolehnutí." Pojar popsal, jak by vypadala mise na Ukrajině

41:01
10:20

Shrnutí ranních zpráv:

  • Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu 55 dronů, z nichž 46 zneškodnila obrana, uvedl Kyjev. Moskva hlásí sestřel 67 ukrajinských dronů během noci a ráno.
  • Na Slovensko a do Maďarska opět neteče ropa ropovodem Družba, výpadek po ukrajinských útocích na ropovod potrvá nejméně pět dnů.
  • Ministři zahraničí Slovenska a Maďarska to uvedli ve společném dopise Evropské komisi (EK). Stěžují si v něm na útoky ukrajinských sil na uvedený ropovod.
10:05

Předchozí dění si můžete pročíst zde. 

Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba, tvrdí ukrajinský velitel

10:00

Milí čtenáři, vítáme vás u nového online přenosu, ve kterém pro vás sledujeme dění kolem války na Ukrajině.

ČTK Reuters Zahraničí
