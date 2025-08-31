Stal se z toho kult. Ukrajince kosí zbytečná chyba na vlastní straně, píše Telegraph

Kapitán Rom A. Stevens, vysloužilý vyšší lékařský důstojník amerického námořnictva s bohatými zkušenostmi z bojových oblastí jako Írán, Afghánistán či východní Afrika, pro web The Telegraph popsal, že z přibližně stovky tisíc amputací provedených na ukrajinských vojácích od začátku ruské invaze v roce 2022 bylo až pětasedmdesát tisíc z nich zapříčiněných nesprávným použitím škrtidel.
Škrtidla používají vojáci většiny moderních armád. Silné pásky často pomáhají zastavit katastrofální krvácení tím, že přeruší průtok krve. Naprosto klíčový je ale čas. Jestliže je škrtidlo nasazené déle než dvě hodiny, může způsobit odumření tkáně, což znamená, že končetina není nadále životaschopná a je nutná amputace.
"Viděl jsem škrtidla ponechaná na končetině několik dní, často u zranění, která se dala zastavit jinou metodou," řekl Stevens, který od roku 2022 působí také jako zdravotnický dobrovolník v nemocnicích v Záporoží, Dněpru a Lvově.
Problém evakuace
Turnikety se staly standardní výbavou zejména ve válkách v Iráku a Afghánistánu. Zde byla totiž možná rychlá letecká evakuace k vojenským chirurgickým týmům za méně než hodinu.
Na Ukrajině je ale situace odlišná. Obloha je zaplněná drony a zranění vojáci tak musí využívat spíš evakuaci po zemi. Tím se často překračuje bezpečné časové okno pro použití škrtidla (120 minut). A právě překročení doporučeného časového limitu způsobuje desítky tisíc amputací.
Příručka, která vlastně moc nepomáhá
Stevens je rovněž spoluautorem příručky US Tactical Combat Casualty Care (TCCC), kterou spoluvytvořil v 90. letech pro vyškolené vojenské zdravotníky působící ve válečných zónách. Příručka silně podporuje užívání škrtidel ve válce, přičemž jejich použití popisuje jako nejlepší metodu k zastavení život ohrožujícího krvácení.
Standardy TCCC na počátku 21. století přijalo i NATO a západní ozbrojené síly. Po ruské invazi na Krym v roce 2014 se také rychle integrovaly do ukrajinského vojenského civilního zdravotnického výcviku. Ačkoli i Stevens stojí za jejím vznikem, dnes tvrdí, že to byla chyba. "Pokud máte ideální bojiště, pak škrtidla fungují. Ale pokud máte situaci jako dnes na Ukrajině, může to skončit tragédií. A to je přesně to, co se teď děje," řekl.
Většina západních armád má navíc v každé jednotce specializované zdravotníky. Ukrajinské ozbrojené síly se často spoléhají na zdravotníky, kteří mají za sebou jen několik týdnů nebo dokonce dní výcviku.
Škrtidla i nadále zachraňují životy, jen se musí umět použít
Odborníci podle The Telegraph ale zdůrazňují, že turnikety i nadále zachraňují mnoho životů a nemělo by se od nich upouštět. V oblastech s obtížnou evakuací ale doporučují jejich použití zvážit. Taková rozhodnutí si ale žádají lékařské zkušenosti a vojáci na frontě se tak nemusí rozhodnou správně.
A právě panikařící vojáci jsou ti, kteří podle Stevense škrtidla často používají. "Když je (ukrajinský) voják zraněný v poli, obvykle se o nej v panice starají ostatní vojáci," řekl. "Vidí krev. A tak nasadí škrtidla, protože je mají. To my jsme jim je dali."
Rostoucí skupina zdravotníků na Ukrajině i mimo ní nyní vyvíjí tlak na ministerstvo obrany, aby upustilo od příručky TCCC a vypracovalo vlastní soubor lékařských pokynů pro použití v ukrajinském kontextu, které zohlední dlouhé evakuační časy. "Vojáci a zdravotníci musí pochopit, že když se na ukrajinském bojišti použije škrtidlo, obvykle to znamená amputaci končetiny," uzavřel Stevens.