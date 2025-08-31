Zahraničí

Stal se z toho kult. Ukrajince kosí zbytečná chyba na vlastní straně, píše Telegraph

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 2 hodinami
Jednou ze základních výbav vojáků je zaručeně taktické armádní škrtidlo, neboli turniket. Jeho použití zachránilo už tisíce životů ve válečných zónách po celém světě. V současné válce na Ukrajině ale způsobuje obrovský počet zbytečných amputací a úmrtí, tvrdí přední vojenští chirurgové.
Oleksij promluvil o tom, jak přišel o nohu na bojišti | Video: Reuters

Kapitán Rom A. Stevens, vysloužilý vyšší lékařský důstojník amerického námořnictva s bohatými zkušenostmi z bojových oblastí jako Írán, Afghánistán či východní Afrika, pro web The Telegraph popsal, že z přibližně stovky tisíc amputací provedených na ukrajinských vojácích od začátku ruské invaze v roce 2022 bylo až pětasedmdesát tisíc z nich zapříčiněných nesprávným použitím škrtidel.

Související

Padesát na padesát. Krvácejícího Ukrajince našel dron, rozhodl se pro životní risk

Ukrajinský voják Dmytro ukazuje operátorovi drona vojenský průkaz.
1:26

Škrtidla používají vojáci většiny moderních armád. Silné pásky často pomáhají zastavit katastrofální krvácení tím, že přeruší průtok krve. Naprosto klíčový je ale čas. Jestliže je škrtidlo nasazené déle než dvě hodiny, může způsobit odumření tkáně, což znamená, že končetina není nadále životaschopná a je nutná amputace.

"Viděl jsem škrtidla ponechaná na končetině několik dní, často u zranění, která se dala zastavit jinou metodou," řekl Stevens, který od roku 2022 působí také jako zdravotnický dobrovolník v nemocnicích v Záporoží, Dněpru a Lvově.

Problém evakuace

Turnikety se staly standardní výbavou zejména ve válkách v Iráku a Afghánistánu. Zde byla totiž možná rychlá letecká evakuace k vojenským chirurgickým týmům za méně než hodinu. 

Na Ukrajině je ale situace odlišná. Obloha je zaplněná drony a zranění vojáci tak musí využívat spíš evakuaci po zemi. Tím se často překračuje bezpečné časové okno pro použití škrtidla (120 minut). A právě překročení doporučeného časového limitu způsobuje desítky tisíc amputací.

Příručka, která vlastně moc nepomáhá

Stevens je rovněž spoluautorem příručky US Tactical Combat Casualty Care (TCCC), kterou spoluvytvořil v 90. letech pro vyškolené vojenské zdravotníky působící ve válečných zónách. Příručka silně podporuje užívání škrtidel ve válce, přičemž jejich použití popisuje jako nejlepší metodu k zastavení život ohrožujícího krvácení.

Související

Děsivé zkušenosti ukrajinských chirurgů: Řeší střepiny v mozku i amputace nohou

Ukrajina voják nemocnice zranění

Standardy TCCC na počátku 21. století přijalo i NATO a západní ozbrojené síly. Po ruské invazi na Krym v roce 2014 se také rychle integrovaly do ukrajinského vojenského civilního zdravotnického výcviku. Ačkoli i Stevens stojí za jejím vznikem, dnes tvrdí, že to byla chyba. "Pokud máte ideální bojiště, pak škrtidla fungují. Ale pokud máte situaci jako dnes na Ukrajině, může to skončit tragédií. A to je přesně to, co se teď děje," řekl.

Většina západních armád má navíc v každé jednotce specializované zdravotníky. Ukrajinské ozbrojené síly se často spoléhají na zdravotníky, kteří mají za sebou jen několik týdnů nebo dokonce dní výcviku. 

Škrtidla i nadále zachraňují životy, jen se musí umět použít

Odborníci podle The Telegraph ale zdůrazňují, že turnikety i nadále zachraňují mnoho životů a nemělo by se od nich upouštět. V oblastech s obtížnou evakuací ale doporučují jejich použití zvážit. Taková rozhodnutí si ale žádají lékařské zkušenosti a vojáci na frontě se tak nemusí rozhodnou správně.

A právě panikařící vojáci jsou ti, kteří podle Stevense škrtidla často používají. "Když je (ukrajinský) voják zraněný v poli, obvykle se o nej v panice starají ostatní vojáci," řekl. "Vidí krev. A tak nasadí škrtidla, protože je mají. To my jsme jim je dali."

Rostoucí skupina zdravotníků na Ukrajině i mimo ní nyní vyvíjí tlak na ministerstvo obrany, aby upustilo od příručky TCCC a vypracovalo vlastní soubor lékařských pokynů pro použití v ukrajinském kontextu, které zohlední dlouhé evakuační časy. "Vojáci a zdravotníci musí pochopit, že když se na ukrajinském bojišti použije škrtidlo, obvykle to znamená amputaci končetiny," uzavřel Stevens.

Pot, krev a dřina. Šokovalo mě, jak dlouho jsou Ukrajinci v zákopech, líčí Židek

Hlasy z fronty-Major Jablonský | Video: Petr Židek
 
Mohlo by vás zajímat

Hon na kurýra s elektrokolem. Ve Lvově zavraždili exšéfa ukrajinského parlamentu

Hon na kurýra s elektrokolem. Ve Lvově zavraždili exšéfa ukrajinského parlamentu

Červený koberec pro Putina. V Číně ladí strategii s protiváhou Západu

Červený koberec pro Putina. V Číně ladí strategii s protiváhou Západu

Trump chce nařídit voličské průkazy a znemožnit korespondenční hlasování

Trump chce nařídit voličské průkazy a znemožnit korespondenční hlasování

Kreml objevil "novou ropu". Díry v erární pokladně látá jednoduchou kličkou

Kreml objevil "novou ropu". Díry v erární pokladně látá jednoduchou kličkou
1:33
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ukrajina Přehled zpráv Ruský útok na Ukrajinu 2022 Vladimir Putin Rusko

Právě se děje

před 35 minutami
Radeckého pochod se stal hitem. Strauss ho vyšperkoval motivem z odrhovačky

Radeckého pochod se stal hitem. Strauss ho vyšperkoval motivem z odrhovačky

Před 177 lety, přesně 31. srpna, měla premiéru slavná hudební pocta maršálovi Radeckému a jeho válečným úspěchům. Autor oprášil už existující melodii.
před 35 minutami
Malé chyby, velké následky. Jak jídlo a správné načasování ovlivňuje účinek léků

Malé chyby, velké následky. Jak jídlo a správné načasování ovlivňuje účinek léků

Podle špičkových farmaceutických i nutričních odborníků je čas přestat podceňovat, kdy, jak a s čím léky bereme. Co všechno byste měli vědět?
před 36 minutami
Po drsné kritice od šéfa gól a podpora. Trpišovský popsal, jak pracoval s Chytilem

Po drsné kritice od šéfa gól a podpora. Trpišovský popsal, jak pracoval s Chytilem

Fanoušci Slavie se útočníka v zápase s Mladou Boleslaví hlasitě zastali.
Aktualizováno před 37 minutami
Hon na kurýra s elektrokolem. Ve Lvově zavraždili exšéfa ukrajinského parlamentu

ŽIVĚ
Hon na kurýra s elektrokolem. Ve Lvově zavraždili exšéfa ukrajinského parlamentu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 46 minutami
Červený koberec pro Putina. V Číně ladí strategii s protiváhou Západu

Červený koberec pro Putina. V Číně ladí strategii s protiváhou Západu

Na letošním summitu SCO, který čínští představitelé označují jako dosud největší a jehož cílem je předvést Peking jako globálního lídra.
před 57 minutami
Češi při blackoutu nejvíc postrádali internet, připravenost je slabá, zjistil průzkum

Češi při blackoutu nejvíc postrádali internet, připravenost je slabá, zjistil průzkum

Většina obyvatel očekává, že se blackouty budou opakovat. Připravenost veřejnosti na ně je ovšem nízká.
před 1 hodinou
Psycholog o ráji úchylů: Roblox hrají i moje dcery, ale věřím jim. Důležitý je dialog
8:05

Psycholog o ráji úchylů: Roblox hrají i moje dcery, ale věřím jim. Důležitý je dialog

Roblox je hit mezi dětmi i dospělými, kde mohou upustit otěže své fantazie. Bezbřehá kreativita ale může skrývat temné nástrahy.
Další zprávy