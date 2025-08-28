Zahraničí

"Není šance, aby vstoupili do EU." Mezi Varšavou a Kyjevem se otvírají staré rány

Martin Sluka Martin Sluka
před 1 hodinou
Polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz v pondělí prohlásil, že "není šance, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie", dokud Kyjev neuzná volyňský masakr jako genocidu. Prezident Nawrocki zároveň vetoval podporu ukrajinským válečným uprchlíkům. Obě rozhodnutí ukazují, jak se role Polska - ještě nedávno jednoho z největších zastánců Ukrajiny - výrazně mění.
Prezident Nawrocki už v červenci naléhal na ukrajinského prezidenta Zelenského, aby povolil plnohodnotné exhumace ve Volyni.
Prezident Nawrocki už v červenci naléhal na ukrajinského prezidenta Zelenského, aby povolil plnohodnotné exhumace ve Volyni. | Foto: Reuters

Události ve Volyni z roku 1943 zůstávají Achillovou patou ukrajinsko-polských vztahů. Tehdy členové Ukrajinské povstalecké armády (UPA) zmasakrovali desítky tisíc Poláků v nacisty okupovaném regionu, který je dnes součástí západní Ukrajiny.

Brutální činy vyvolaly neméně krutou odvetu polských nacionalistů. Odhady hovoří o 60 až 90 tisících polských a dvou až třech tisících ukrajinských obětí.

Související

"Evropská vojska na Ukrajině by byla intervencí". Lavrov brzdí Trumpův optimismus

Sergej Lavrov - Egypt

V polské společnosti jde dodnes o velmi citlivé téma, které se promítá i do politických rozhodnutí. Podle lednového průzkumu by zhruba polovina Poláků odmítla vstup Ukrajiny do NATO či EU, dokud nebude vyřešena otázka exhumace obětí.

Tvrdší linie pod vedením Nawrockého

Prezident Karol Nawrocki už v červenci naléhal na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby povolil plnohodnotné exhumace, a to i přesto, že Kyjev je částečně obnovil už v dubnu.

Agenda Nowrockého, konzervativce podporovaného opoziční stranou Právo a spravedlnost (PiS), ale přichází i s dalšími protiukrajinskými návrhy. Jeho legislativní návrh počítá s omezením podpory uprchlíkům, tvrdšími tresty za nelegální migraci, delší čekací dobou na občanství a "zrovnoprávnění" ukrajinských nacionalistických symbolů s nacistickými a komunistickými symboly v polském trestním zákoníku.

"Nechuť k Ukrajině roste"

Proměna nálad se odráží i v polské společnosti. Z lednového průzkumu vyplývá, že více než polovina Poláků má pocit, že Ukrajinci dostávají příliš mnoho podpory. Podle agentury CBOS má dnes jen 30 procent obyvatel pozitivní vztah k Ukrajincům, zatímco podpora vojenské pomoci klesla z více než 70 na přibližně 50 procent.

"Polsko má dojem, že Ukrajině a Ukrajincům pomohli už dost - že jim na začátku dali všechno, otevřeli jim své domovy, přijali uprchlíky, dodávali zbraně. A pak je Zelenskyj trochu 'prodal'. Nebral ně ohled, začal se více kamarádit s jinými hráči jako Francií a Německem," vysvětluje pro Aktuálně.cz ekonomický konzultant žijící dlouhodobě v Polsku Jan Lupoměský.

Související

Německá vláda schválila zákon o vojenské službě. Chce nejsilnější armádu v Evropě

Bundeswehr Leopard 2

To se promítá i do kroků vlády premiéra Donalda Tuska. Ten odmítl možnost vyslání polských vojáků na Ukrajinu v rámci poválečných bezpečnostních záruk s odůvodněním, že by šlo o extrémně nepopulární rozhodnutí.

Polsko se navíc nezúčastnilo nedávného mírového summitu v Bílém domě, což vyvolalo pocit křivdy, zejména kvůli tomu, že právě Varšava patřila od počátku ruské invaze k nejhlasitějším zastáncům Kyjeva.

"Nálada v Polsku se celkově opravdu mění, skutečně roste nechuť k Ukrajině, a to napříč politickým spektrem. Nikdo z politiků, zprava i zleva, dneska nebude tím, kdo řekne, že nasadíme polské životy za Ukrajince," dodává Lupoměský.

 
Mohlo by vás zajímat

Ruské noční nálety zabíjely v Kyjevě. Družbou opět teče ruská ropa do Evropy

Ruské noční nálety zabíjely v Kyjevě. Družbou opět teče ruská ropa do Evropy

Na oslavy konce války dorazí do Číny Kim Čong-un i Putin. Hosté ze Západu se nečekají

Na oslavy konce války dorazí do Číny Kim Čong-un i Putin. Hosté ze Západu se nečekají

Dvořák: Putin je diktátor Hitlerova typu. Zpráskanému Rusku může vládnout až do 90

Dvořák: Putin je diktátor Hitlerova typu. Zpráskanému Rusku může vládnout až do 90
37:02

Při střelbě na katolické škole v Minneapolisu zahynuly dvě děti, 14 osob je zraněných

Při střelbě na katolické škole v Minneapolisu zahynuly dvě děti, 14 osob je zraněných
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Polsko Ukrajina Evropská unie (EU) Ruský útok na Ukrajinu 2022 Rozcestník IG Přehled zpráv

Právě se děje

před 23 minutami
Europoslanec Turek dostal od celníků pokutu 8000 korun za jízdu bez dálniční známky

Europoslanec Turek dostal od celníků pokutu 8000 korun za jízdu bez dálniční známky

Turek v dubnu na sociálních sítích sdílel fotografii, na níž tachometr jeho vozu ukazuje rychlost vyšší než 200 km/h, údajně pořízenou v Německu.
Aktualizováno před 44 minutami
Ruské noční nálety zabíjely v Kyjevě. Družbou opět teče ruská ropa do Evropy

ŽIVĚ
Ruské noční nálety zabíjely v Kyjevě. Družbou opět teče ruská ropa do Evropy

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
"Není šance, aby vstoupili do EU." Mezi Varšavou a Kyjevem se otvírají staré rány

"Není šance, aby vstoupili do EU." Mezi Varšavou a Kyjevem se otvírají staré rány

Vztah Polska k Ukrajině se mění. Polští politici zdůrazňují historické křivdy i rostoucí odpor veřejnosti k podpoře Ukrajinců.
před 1 hodinou
Na tebe se bolí koukat, slyšel Macháč. Sám varoval: Můj level byl neuvěřitelný

Na tebe se bolí koukat, slyšel Macháč. Sám varoval: Můj level byl neuvěřitelný

Dalším hvězdným výkonem se na US Open blýskl Tomáš Macháč.
před 1 hodinou

Dvořák: Putin je diktátor Hitlerova typu. Zpráskanému Rusku může vládnout až do 90

Dvořák: Putin je diktátor Hitlerova typu. Zpráskanému Rusku může vládnout až do 90
37:02
před 1 hodinou
Roseovi jsou zase ve válce. Komedie s Cumberbatchem se ale bojí jít až na krev
2:24

Roseovi jsou zase ve válce. Komedie s Cumberbatchem se ale bojí jít až na krev

Komedii o jednom opravdu příšerném manželství zvedají nad průměr hlavně výkony Olivie Colman a Benedicta Cumberbatche.
před 2 hodinami

Praha otevře bránu do budoucnosti. Digitální galerie promění Staroměstskou tržnici

Praha otevře bránu do budoucnosti. Digitální galerie promění Staroměstskou tržnici
Prohlédnout si 21 fotografií
V samém srdci historické Prahy se chystá kulturní revoluce. Staroměstská tržnice, architektonický klenot z roku 1896, se po letech nečinnosti znovu otevírá veřejnosti. Tentokrát však jako zcela nový typ galerie.
Od října 2025 v ní vznikne Signal Space - první stálá galerie digitálního a imerzivního umění v České republice, a to pod taktovkou známého Signal Festivalu.
Další zprávy