Absolutní rekord. Zelenskyj vyznamenal vojáky za neuvěřitelný výkon

"Oleksandr Tišajev jako velitel čety vedl svou jednotku, likvidoval ruské drony, bránil své postavení pod neustálou palbou a udržoval morálku svého zraněného kamaráda během měsíců ostřelování a útoků FPV dronů," píše se v prezidentském dekretu.
"Oleksandr Aliksijenko, nasazený na stejné pozici od září 2024, pomocí ruční zbraně a elektronických prostředků sestřeloval ruské drony a zachránil své spolubojovníky z bunkru poté, co Rusové svrhli z dronů granáty s bojovým plynem," poznamenává dekret k druhému z oceněných.
Původně to mělo být tak, že vojáky měli na jejich pozici vystřídat spolubojovníci po několika dnech. Všechny pokusy - bylo jich celkem více než třicet - však byly neúspěšné. Kvůli neustálým útokům dronů a dělostřeleckému bombardování je nebylo možné evakuovat. Navzdory vyčerpání ale oba muži plnili své povinnosti, sledovali linii a předávali souřadnice nepřítele, na kterého pak útočili ukrajinské drony a dělostřelectvo.
Koncem října se pozice obou ukrajinských vojáků stala terčem útoku 22 obrněných vozidel a pěchoty. Oba muži zničili ruský obrněný transportér a zabili tři vojáky - a útok odrazili.
Nakonec byli evakuováni 28. října, když to krátce dovolilo špatné počasí, které znemožnilo činnost ruských dronů. Navzdory svým zraněním ušel Aliksijenko pěšky 12 kilometrů k evakuačnímu bodu. Oba vojáci jsou nyní v nemocnici.
Příběh obou mužů ilustruje děsivou realitu války na Ukrajině, kde je nebezpečnější dostat se na první linii a z první linie než samotný pobyt na "předku". Drony s optickým vláknem, které jsou imunní vůči rušení, totiž létají až do hloubky několika desítek kilometrů a likvidují veškerá vozidla i živou sílu protivníka.
Střídání vojáků kvůli tomu probíhá jen za špatného počasí, které limituje použití dronů a vojáci se snaží chodit ideálně v zalesněných pásech a remízcích, kde je drony nevidí. Tato možnost ale s příchodem zimy a opadáním listí pomalu končí.
Obrněná vozidla, která se dříve používala k zásobování, v současnosti už skoro není vidět - jsou příliš velká a pomalá, a proto jsou snadným cílem. Přednost dostala terénní auta a hlavně terénní motocykly, které jsou rychlé a tvoří nejmenší cíl. Nejdelší část ale musí vojáci ujít pěšky, často i deset až dvacet kilometrů. Na ruské straně už pěším vojákům s dopravou zásob pomáhají i osli.