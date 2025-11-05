Zahraničí

Absolutní rekord. Zelenskyj vyznamenal vojáky za neuvěřitelný výkon

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 3 hodinami
Dva Oleksandři - Oleksandr Tišajev a Oleksandr Aliksijenko - bránili bez střídání stěží představitelných 165 dní svou pozici na záporožské frontě u města Orichiv. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jim za to udělil Kříž za bojové zásluhy za výjimečnou vytrvalost a statečnost. Oba vojáci jsou nyní v nemocnici.
Ukrajinští vojáci Oleksandr Tišajev a Oleksandr Aliksijenko.
Ukrajinští vojáci Oleksandr Tišajev a Oleksandr Aliksijenko. | Foto: Timofij Mylovanov

"Oleksandr Tišajev jako velitel čety vedl svou jednotku, likvidoval ruské drony, bránil své postavení pod neustálou palbou a udržoval morálku svého zraněného kamaráda během měsíců ostřelování a útoků FPV dronů," píše se v prezidentském dekretu.

Související

O kolik je šnek rychlejší než ruský voják na Ukrajině? Pokrovsk nabízí odpověď

Ukrajina, Rusko, válka, Donětsk, Pokrovsk
1:00

"Oleksandr Aliksijenko, nasazený na stejné pozici od září 2024, pomocí ruční zbraně a elektronických prostředků sestřeloval ruské drony a zachránil své spolubojovníky z bunkru poté, co Rusové svrhli z dronů granáty s bojovým plynem," poznamenává dekret k druhému z oceněných.

Původně to mělo být tak, že vojáky měli na jejich pozici vystřídat spolubojovníci po několika dnech. Všechny pokusy - bylo jich celkem více než třicet - však byly neúspěšné. Kvůli neustálým útokům dronů a dělostřeleckému bombardování je nebylo možné evakuovat. Navzdory vyčerpání ale oba muži plnili své povinnosti, sledovali linii a předávali souřadnice nepřítele, na kterého pak útočili ukrajinské drony a dělostřelectvo.

Koncem října se pozice obou ukrajinských vojáků stala terčem útoku 22 obrněných vozidel a pěchoty. Oba muži zničili ruský obrněný transportér a zabili tři vojáky - a útok odrazili.

Související

Čert vem Rusko. Tohle bude sakra velký průšvih, varuje před Putinovými plány Just

Spotlight - Jiří Just a Lucie Sulovská
50:47

Nakonec byli evakuováni 28. října, když to krátce dovolilo špatné počasí, které znemožnilo činnost ruských dronů. Navzdory svým zraněním ušel Aliksijenko pěšky 12 kilometrů k evakuačnímu bodu. Oba vojáci jsou nyní v nemocnici.

Příběh obou mužů ilustruje děsivou realitu války na Ukrajině, kde je nebezpečnější dostat se na první linii a z první linie než samotný pobyt na "předku". Drony s optickým vláknem, které jsou imunní vůči rušení, totiž létají až do hloubky několika desítek kilometrů a likvidují veškerá vozidla i živou sílu protivníka.

Související

"Opravdu tu citujete ruského propagandistu?" Ministr financí USA zpražil moderátorku

bessent
1:17

Střídání vojáků kvůli tomu probíhá jen za špatného počasí, které limituje použití dronů a vojáci se snaží chodit ideálně v zalesněných pásech a remízcích, kde je drony nevidí. Tato možnost ale s příchodem zimy a opadáním listí pomalu končí. 

Obrněná vozidla, která se dříve používala k zásobování, v současnosti už skoro není vidět -  jsou příliš velká a pomalá, a proto jsou snadným cílem. Přednost dostala terénní auta a hlavně terénní motocykly, které jsou rychlé a tvoří nejmenší cíl. Nejdelší část ale musí vojáci ujít pěšky, často i deset až dvacet kilometrů. Na ruské straně už pěším vojákům s dopravou zásob pomáhají i osli.

Ruští vojáci používají k transportu techniky v okupovaných oblastech osly | Video: X/maria_drutska, X/nexta_tv, X/bayraktar_1love
 
Mohlo by vás zajímat

Evropská unie snižuje laťku, nový klimatický cíl má volnější hranice

Evropská unie snižuje laťku, nový klimatický cíl má volnější hranice

Istanbulská úmluva přežila, Lotyšsko odkládá rozhodnutí o jejím zrušení

Istanbulská úmluva přežila, Lotyšsko odkládá rozhodnutí o jejím zrušení

Ohnivé nebe nad Kentucky. Exploze letadla UPS zachycena na dramatických záběrech

Ohnivé nebe nad Kentucky. Exploze letadla UPS zachycena na dramatických záběrech
14 fotografií

Hromadná kapitulace Ukrajinců? "Rusko šíří falešná videa," reaguje Kyjev

Hromadná kapitulace Ukrajinců? "Rusko šíří falešná videa," reaguje Kyjev
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ruský útok na Ukrajinu 2022 Ukrajina Volodymyr Zelenskyj Rusko válka

Právě se děje

Aktualizováno před 7 minutami
Fialovi ministři grilují Okamuru. Uvidíme hulvátství a nesnášenlivost, řekl Rakušan

ŽIVĚ
Fialovi ministři grilují Okamuru. Uvidíme hulvátství a nesnášenlivost, řekl Rakušan

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 23 minutami
Být jiný, chce odvahu. Vánoční fantasy pohádka Zrození alchymistky vstupuje do kin
2:09

Být jiný, chce odvahu. Vánoční fantasy pohádka Zrození alchymistky vstupuje do kin

Atmosféru a poselství filmu doplňuje titulní píseň V dobrém i zlém, kterou napsal Roman Procházka ze skupiny Divokej Bill.
před 25 minutami
Evropská unie snižuje laťku, nový klimatický cíl má volnější hranice

Evropská unie snižuje laťku, nový klimatický cíl má volnější hranice

Příspěvek má kvůli rozdílným názorům členských států volnější rozpětí 66,25 až 72,5 procenta.
před 30 minutami
Istanbulská úmluva přežila, Lotyšsko odkládá rozhodnutí o jejím zrušení

Istanbulská úmluva přežila, Lotyšsko odkládá rozhodnutí o jejím zrušení

Minulý čtvrtek lotyšský parlament - jako první v EU - odhlasoval odstoupení od úmluvy. Prezident Edgars Rinkévičs ale příslušný zákon nepodepsal.
před 38 minutami
Pivo, tráva a rokenrol. Bohémský život Garyho Fishera stál u zrodu horského kola

Pivo, tráva a rokenrol. Bohémský život Garyho Fishera stál u zrodu horského kola

Kvůli dlouhým vlasům mu zakázali závodit, snil o olympiádě, než přišel její bojkot. Nakonec se Gary Fisher proslavil jako vynálezce horského kola.
před 40 minutami
"Budou se zodpovídat před Božím soudem!" Halík účtuje s nastupující vládou a voliči

"Budou se zodpovídat před Božím soudem!" Halík účtuje s nastupující vládou a voliči

Kněz Tomáš Halík se ve své pravidelné veřejné promluvě ostře postavil proti výsledkům říjnových voleb a pravděpodobné vládě Andreje Babiše.
před 47 minutami
Superúplněk. V noci nás čeká největší a nejjasnější měsíční show roku

Superúplněk. V noci nás čeká největší a nejjasnější měsíční show roku

Dnes v noci vrcholí astronomická podívaná. Na obloze se ukáže největší a nejjasnější superúplněk letošního roku.
Další zprávy