Zahraničí

Proč v Budapešti? Kreml vysvětluje dějiště summitu Putin-Trump

Zahraničí ČTK Zahraničí, ČTK
před 2 hodinami
Rusko by na plánované schůzce šéfa Kremlu Vladimira Putina s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Budapešti chtělo pokročit v mírovém řešení ukrajinské otázky a projednat bilaterální vztahy se Spojenými státy, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Dodal také, že americký a ruský tým ještě s přípravou summitu nezačaly.
Ruský prezident Vladimir Putin s mluvčím Kremlu Dmitrijem Peskovem na snímku z 8. října 2024 v Moskvě
Ruský prezident Vladimir Putin s mluvčím Kremlu Dmitrijem Peskovem na snímku z 8. října 2024 v Moskvě | Foto: Reuters

Podle Peskova zatím nejsou k dispozici podrobnosti ohledně toho, zda na schůzku dostane pozvánku Ukrajina nebo kdo a jak bude zastupovat evropskou stranu. Moskva komunikuje se Spojenými státy ohledně "urovnání situace na Ukrajině", řekl Peskov a spolupráci označil za intenzivní.

Související

"Ať je Donbas rozříznutý tak, jak je." Trumpova nová otočka, teď zády k Zelenskému

Donald Trump

Rusko sousední zemi v únoru 2022 vojensky napadlo, k ukončení konfliktu se obě strany snaží přimět americký prezident Trump. V neděli řekl, že aby válka mohla skončit, bude muset východoukrajinský Donbas zůstat rozdělený tak, jak je. Velkou část tohoto průmyslového regionu s velkým strategickým významem pro Ukrajinu v současnosti okupuje Rusko.

Peskov také vysvětlil, že k tomu, že se příští summit Putina s Trumpem plánuje v Budapešti, přispěly vztahy obou prezidentů s maďarským premiérem Viktorem Orbánem.

"Prezident Trump má s Orbánem poměrně vřelé vztahy a prezident Putin s ním má velmi konstruktivní vztahy," řekl mluvčí Kremlu. Orbán, který patří mezi příznivce současného šéfa Bílého domu, je jedním z mála evropských lídrů, kteří navzdory ruské invazi na Ukrajinu s Moskvou udržují dobré vztahy.

 
Mohlo by vás zajímat

"Klidně i kyvadlové rokování." Zelenskyj se nelichotivě vyjádřil o Budapešti

"Klidně i kyvadlové rokování." Zelenskyj se nelichotivě vyjádřil o Budapešti

Podcenili jsme to. Takhle Solovjova neznáte. Propagandista překvapil slovy o Ukrajině

Podcenili jsme to. Takhle Solovjova neznáte. Propagandista překvapil slovy o Ukrajině
1:20

"Válka zdaleka nekončí." Gaza zažila krvavý víkend, podle Trumpa příměří platí

"Válka zdaleka nekončí." Gaza zažila krvavý víkend, podle Trumpa příměří platí

Co přesně nárokuje Putin po Zelenském. Nejde mu zdaleka jen o Donbas

Co přesně nárokuje Putin po Zelenském. Nejde mu zdaleka jen o Donbas
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Donald Trump Vladimir Putin Ruský útok na Ukrajinu 2022 Rusko Přehled zpráv

Právě se děje

před 3 minutami
Reprezentace? Jen výmluvy. Trpišovský musí něco změnit, říká Fukal

Reprezentace? Jen výmluvy. Trpišovský musí něco změnit, říká Fukal

Bývalý reprezentant hodnotí v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz gólově žalostný víkend, vzpouru outsiderů i čtyři premiéry trenérů v jednom kole.
Aktualizováno před 29 minutami
"Chovají se jak uražené děti." Kuba tepe tanečky Fialovy vlády kolem rozpočtu

ŽIVĚ
"Chovají se jak uražené děti." Kuba tepe tanečky Fialovy vlády kolem rozpočtu

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 32 minutami
"Klidně i kyvadlové rokování." Zelenskyj se nelichotivě vyjádřil o Budapešti

ŽIVĚ
"Klidně i kyvadlové rokování." Zelenskyj se nelichotivě vyjádřil o Budapešti

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 35 minutami
Konečná dává k dispozici post šéfky KSČM, strana svolala mimořádný sjezd

Konečná dává k dispozici post šéfky KSČM, strana svolala mimořádný sjezd

Komunisté po volebním neúspěchu, kdy se jim letos ani v rámci hnutí Stačilo! nepodařilo po čtyřech letech vrátit do sněmovny, svolali mimořádný sjezd.
před 39 minutami

Mercedes vyměnila za Dacii. Mám štěstí, říká nová šéfka rumunské automobilky

Mercedes vyměnila za Dacii. Mám štěstí, říká nová šéfka rumunské automobilky
Prohlédnout si 10 fotografií
Dacia Hipster je nejnovějším konceptem rumunské automobilky, ukazující elektromobil v podobě jen toho nejdůležitějšího.
Má tři metry na délku, čtyři místa k sezení a utilitární design. Zvládnout by měl kolem 150 kilometrů na jedno nabití.
před 47 minutami
Podcenili jsme to. Takhle Solovjova neznáte. Propagandista překvapil slovy o Ukrajině
1:20

Podcenili jsme to. Takhle Solovjova neznáte. Propagandista překvapil slovy o Ukrajině

Putinovy plány na demilitarizaci Ukrajiny nevychází přesně podle jeho představ. Toho si všímají i prokremelští propagandisté.
Aktualizováno před 47 minutami
Konec sdílených elektrokoloběžek v Praze. Město poslechlo kritiky

Konec sdílených elektrokoloběžek v Praze. Město poslechlo kritiky

Praha od roku 2026 zavede nový systém regulace sdílených dopravních prostředků, který počítá se zákazem poskytování elektrokoloběžek.
Další zprávy