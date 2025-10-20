Proč v Budapešti? Kreml vysvětluje dějiště summitu Putin-Trump

Podle Peskova zatím nejsou k dispozici podrobnosti ohledně toho, zda na schůzku dostane pozvánku Ukrajina nebo kdo a jak bude zastupovat evropskou stranu. Moskva komunikuje se Spojenými státy ohledně "urovnání situace na Ukrajině", řekl Peskov a spolupráci označil za intenzivní.
Rusko sousední zemi v únoru 2022 vojensky napadlo, k ukončení konfliktu se obě strany snaží přimět americký prezident Trump. V neděli řekl, že aby válka mohla skončit, bude muset východoukrajinský Donbas zůstat rozdělený tak, jak je. Velkou část tohoto průmyslového regionu s velkým strategickým významem pro Ukrajinu v současnosti okupuje Rusko.
Peskov také vysvětlil, že k tomu, že se příští summit Putina s Trumpem plánuje v Budapešti, přispěly vztahy obou prezidentů s maďarským premiérem Viktorem Orbánem.
"Prezident Trump má s Orbánem poměrně vřelé vztahy a prezident Putin s ním má velmi konstruktivní vztahy," řekl mluvčí Kremlu. Orbán, který patří mezi příznivce současného šéfa Bílého domu, je jedním z mála evropských lídrů, kteří navzdory ruské invazi na Ukrajinu s Moskvou udržují dobré vztahy.