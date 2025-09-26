Nechtějí, aby dojeli. Rusové začali lovit lokomotivy, strašákem je jejich náklad

Po ruských útocích dochází k velkým zpožděním v osobní železniční dopravě. "Nepřítel útočí tak, aby v podstatě vyřadil celý uzel z provozu," uvedly pro server iStories ukrajinské dráhy. Ukrajinci po velkém nočním útoku ze 17. září odklonili desítky vlaků a na tratě bez elektrického proudu nasadili dieselové lokomotivy.
Další útoky mířily na stanici v Dněpropetrovské oblasti, depo s rychlovlaky a most přes řeku Dněpr v Kremenčuku. Na něm zatím Ukrajinci obnovili pouze automobilovou dopravu. Vojenský analytik Oleh Ždanov tvrdí, že útoky mají narušit logistiku ukrajinské armády, která je závislá na dodávkách západních zbraní. Ty jsou na frontové linie primárně přepravovány po železnici.
"Dříve neměli dostatek zdrojů na to, aby jediný bojový dron, jako je například Šahíd, mohl nahánět lokomotivu. Nyní si je mohou dovolit používat k útoku na jednotlivé lokomotivy a nikoli jen na strategické cíle," říká šéf ukrajinských drah Oleksandr Pertovskyj.
Rusové se podle něho snaží vyřazovat jednu rozvodnu nebo uzlovou stanici za druhou, aby zastavili i osobní vlaky a zasévali mezi lidmi paniku.
"Ukrajina má velmi rozsáhlou železniční síť a její úplné zablokování by bylo nesmírně obtížné," tvrdí ruský vojenský expert Kirill Michajlov. Drony a munici podle něho lze převážet po silnici, zatímco těžkou techniku je mnohem snazší dopravovat po železnici.
Většina vybavení ze Západu putuje na Ukrajinu přes vojenskou základnu Jasionka u polského města Řešov. Přesné trasy jsou utajované a často se mění. Svá obrněná vozidla a dělostřelecké systémy takto poslala Velká Británie, když je po plavbě přes Lamanšský průliv nechala naložit na vlaky. Loni doručila Austrálie námořní trasou a železnicí 49 tanků.
NATO se snaží rozvíjet logistické uzly v Rumunsku a na Slovensku, které mají s Ukrajinou také společnou hranici. Evropské železniční sítě jsou ale pro dopravu vojenské techniky mnohem méně vhodné než ty ruské, píše iStories.
Mnoho evropských mostů neunese potřebnou váhu, poloměry oblouků tratí jsou příliš malé, tunely příliš úzké a traťové značení je často umístěno příliš blízko, což neumožňuje přepravu nadrozměrného nákladu. Problém má také většina evropských silnic a mostů postavených po druhé světové válce, které nebyly navrženy pro těžké vojenské konvoje.