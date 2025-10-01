Zahraničí

Jedna z nejstrašlivějších zbraní. Ukrajinské drony našly termobarické raketomety

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 2 hodinami
Jedna z nejničivějších zbraní, kterou ruské síly mají ve svém arzenálu na Ukrajině, je těžký raketomet TOS-1A. Jeho verzi Solncepjok z roku 2021 s termobarickými raketami používá agresor k bombardování ukrajinských pozic, včetně civilní infrastruktury. Teď se dva tyto raketomety Ukrajincům zřejmě podařilo zničit.
429. samostatný pluk bezpilotních systémů “Achilles” zveřejnil záběry ze sestřelení dvou TOS-1A | Video: X/mileslongthe3rd

Úspěšný zásah si podle ukrajinských médií připsal 429. samostatný pluk bezpilotních systémů. Operátoři tohoto pluku trefili oba systémy TOS-1A pomocí FPV dronů. Záběry, které jednotka zveřejnila, ukazují dva útoky - jeden raketomet při úderu stál, druhý to "schytal" v pohybu, pravděpodobně při pokusu o ústup. Podle webu Kyiv Post nelze autenticitu záběrů nezávisle ověřit. 

Související

"Pro Rusy je to noční můra." Vojenský expert popsal, v čem se skrývá síla Ukrajinců

Ukrajinští piloti objevili a zničili ruský tábor s názvem "Rubljovka"
0:52

Podobný úspěch zaznamenala v červnu i ukrajinská jednotka Fénix, která oznámila zásah Solncepjoku, tanku a několika vojáků při samostatném útoku v Charkovské oblasti.

Na začátku loňského září 24. samostatná mechanizovaná brigáda údajně zasáhla další stroj v okolí města Časiv Jar v Doněcké oblasti. Dron FPV tehdy zasáhl systém přímo během odpalu - záběry z útoku ukázaly, jak raketomet vypálil dva projektily, než ho několik zásahů vyřadilo z provozu.

Děsivá síla 

TOS-1A je těžký raketomet na tankovém podvozku, schopný odpalovat střely s termobarickými hlavicemi. Tato munice, často označovaná jako vakuová bomba, funguje na principu dvoustupňové exploze. Nejprve rozptýlí jemný aerosol hořlavé látky do okolí a poté ho zapálí. Výsledkem je extrémně silný výbuch doprovázený intenzivní tlakovou vlnou a vysokou teplotou, při němž se ve výbuchové zóně rychle spotřebuje okolní kyslík.

Tyto zbraně jsou považovány za vysoce ničivé, zejména v uzavřených prostorech, kde může jejich účinek způsobit smrtelné kombinace tlaku, žáru a nedostatku kyslíku. Teploty při explozi mohou přesahovat 2000 stupňů a tlaková vlna bývá delší než u klasických trhavin, což zvyšuje rozsah škod i riziko těžkých popálenin a poranění vnitřních orgánů.

Ruští představitelé navíc hrdě hlásí, že TOS-1A nemá nikde na světě přímý ekvivalent. Navzdory své síle má ale významné slabiny. Je poměrně velký, těžký a má slabé pancéřování, což ho činí zranitelným proti útokům protitankových zbraní a granátometů - nebo jako v posledním případě dronům. Posádce nepomohlo ani to, že byl stroj v pohybu.

Navíc, vzhledem k povaze používané munice, může být nebezpečný i pro jeho vlastní obsluhu, a to zejména v případě poškození. Například, jak uvádí Kyiv Post, v červnu 2024 explodovala munice z termobarické hlavice v ruském pohraničním městě Šebekino v Bělgorodské oblasti. Tři ruští vojáci zemřeli.

Jeho primární využití slouží k ničení lehce obrněných cílů, pěchoty v otevřeném terénu či opevnění. Podle různých odhadů se cena jednoho systému pohybuje mezi šesti a půl až 15 miliony dolarů. 

Šokující, kroutí hlavou analytici. Rusové zase a znovu vjíždí do ukrajinských pastí (Celý článek s videem zde)

Tři pokusy Rusů překonat frontu. Pokaždé vjeli do ukrajinské pasti. | Video: Aktuálně.cz/X/ Special Kherson Cat, Aktuálně.cz/Youtube/Ukrainian Military YouTube
 
Mohlo by vás zajímat

Den volna je až příliš málo, v Číně slaví státní svátek celý týden!

Den volna je až příliš málo, v Číně slaví státní svátek celý týden!
10 fotografií

"Zlodějina." Kremlu vadí evropský plán na využití ruských aktiv pro Ukrajinu

"Zlodějina." Kremlu vadí evropský plán na využití ruských aktiv pro Ukrajinu

Za každý metr postupu platí draze platí. Postup ruských vojsk ve válce zpomalil

Za každý metr postupu platí draze platí. Postup ruských vojsk ve válce zpomalil

"Nepřipadá v úvahu." Orbán chladně škrtá cestu Ukrajiny do struktur EU

"Nepřipadá v úvahu." Orbán chladně škrtá cestu Ukrajiny do struktur EU
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko Ukrajina

Právě se děje

před 9 minutami

Den volna je až příliš málo, v Číně slaví státní svátek celý týden!

Den volna je až příliš málo, v Číně slaví státní svátek celý týden!
Prohlédnout si 10 fotografií
U brány na náměstí Tchien-an-men vzdává čestná jednotka poctu portrétu Mao Ce-tunga. Jde o jeden z nejznámějších okamžiků oslav Národního dne.
Před Zakázaným městem v Pekingu pózuje žena v tradičním kroji. Národní den připomíná založení Čínské lidové republiky 1. října 1949 a každý rok spouští oblíbený „zlatý týden“ plný cestování a sedmidenního volna.
před 11 minutami
Vyšel nový román z oblíbené fantasy série Zaklínač. Polský Tolkien se vrací

Vyšel nový román z oblíbené fantasy série Zaklínač. Polský Tolkien se vrací

Vydání knihy Rozcestí krkavců o nájemném lovci nestvůr Geraltovi z Rivie je v žánru fantasy považováno za jednu z událostí roku.
před 31 minutami
V osmdesáti kolem světa. Dvě „cestovatelské babičky“ dobývají kontinenty

V osmdesáti kolem světa. Dvě „cestovatelské babičky“ dobývají kontinenty

V 81 letech se vydaly na 80denní cestu kolem světa. Dvě cestovatelské babičky dokazují, že dobrodružství nezná věkové omezení.
před 32 minutami
Biatlon se šiškami, skok vysoký pro čapku. I tak se můžete na podzim zabavit venku

Biatlon se šiškami, skok vysoký pro čapku. I tak se můžete na podzim zabavit venku

Podzimní plískanice svádí k tomu zalézt doma za pec a nevystrkovat nos ven. To by ale byla chyba. Zdravých aktivit venku je celá řada.
Aktualizováno před 40 minutami
"Zlodějina." Kremlu vadí evropský plán na využití ruských aktiv pro Ukrajinu

ŽIVĚ
"Zlodějina." Kremlu vadí evropský plán na využití ruských aktiv pro Ukrajinu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 47 minutami
Za každý metr postupu platí draze platí. Postup ruských vojsk ve válce zpomalil

Za každý metr postupu platí draze platí. Postup ruských vojsk ve válce zpomalil

Postup ruské armády na Ukrajině se v září opět zpomalil, zejména v Doněcké oblasti na východě země.
před 1 hodinou
"Nepřipadá v úvahu." Orbán chladně škrtá cestu Ukrajiny do struktur EU

"Nepřipadá v úvahu." Orbán chladně škrtá cestu Ukrajiny do struktur EU

Viktor Orbán prohlásil, že nepodpořit Ukrajinu na její cestě do EU je rozhodnutí maďarského lidu.
Další zprávy