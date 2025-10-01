Jedna z nejstrašlivějších zbraní. Ukrajinské drony našly termobarické raketomety

Úspěšný zásah si podle ukrajinských médií připsal 429. samostatný pluk bezpilotních systémů. Operátoři tohoto pluku trefili oba systémy TOS-1A pomocí FPV dronů. Záběry, které jednotka zveřejnila, ukazují dva útoky - jeden raketomet při úderu stál, druhý to "schytal" v pohybu, pravděpodobně při pokusu o ústup. Podle webu Kyiv Post nelze autenticitu záběrů nezávisle ověřit.
Podobný úspěch zaznamenala v červnu i ukrajinská jednotka Fénix, která oznámila zásah Solncepjoku, tanku a několika vojáků při samostatném útoku v Charkovské oblasti.
Na začátku loňského září 24. samostatná mechanizovaná brigáda údajně zasáhla další stroj v okolí města Časiv Jar v Doněcké oblasti. Dron FPV tehdy zasáhl systém přímo během odpalu - záběry z útoku ukázaly, jak raketomet vypálil dva projektily, než ho několik zásahů vyřadilo z provozu.
Děsivá síla
TOS-1A je těžký raketomet na tankovém podvozku, schopný odpalovat střely s termobarickými hlavicemi. Tato munice, často označovaná jako vakuová bomba, funguje na principu dvoustupňové exploze. Nejprve rozptýlí jemný aerosol hořlavé látky do okolí a poté ho zapálí. Výsledkem je extrémně silný výbuch doprovázený intenzivní tlakovou vlnou a vysokou teplotou, při němž se ve výbuchové zóně rychle spotřebuje okolní kyslík.
Tyto zbraně jsou považovány za vysoce ničivé, zejména v uzavřených prostorech, kde může jejich účinek způsobit smrtelné kombinace tlaku, žáru a nedostatku kyslíku. Teploty při explozi mohou přesahovat 2000 stupňů a tlaková vlna bývá delší než u klasických trhavin, což zvyšuje rozsah škod i riziko těžkých popálenin a poranění vnitřních orgánů.
Ruští představitelé navíc hrdě hlásí, že TOS-1A nemá nikde na světě přímý ekvivalent. Navzdory své síle má ale významné slabiny. Je poměrně velký, těžký a má slabé pancéřování, což ho činí zranitelným proti útokům protitankových zbraní a granátometů - nebo jako v posledním případě dronům. Posádce nepomohlo ani to, že byl stroj v pohybu.
Navíc, vzhledem k povaze používané munice, může být nebezpečný i pro jeho vlastní obsluhu, a to zejména v případě poškození. Například, jak uvádí Kyiv Post, v červnu 2024 explodovala munice z termobarické hlavice v ruském pohraničním městě Šebekino v Bělgorodské oblasti. Tři ruští vojáci zemřeli.
Jeho primární využití slouží k ničení lehce obrněných cílů, pěchoty v otevřeném terénu či opevnění. Podle různých odhadů se cena jednoho systému pohybuje mezi šesti a půl až 15 miliony dolarů.