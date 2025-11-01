Zahraničí

Washington naznačil, že by přece jen mohl Ukrajině dodat tomahawky. Moskva už reaguje

před 1 hodinou
Dodání amerických střel Tomahawk s plochou dráhou letu Ukrajině nepomůže vyřešit konflikt. V reakci na zprávy, že Pentagon dodávky schválil, to v sobotu podle agentury TASS řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Konečné slovo ale má americký prezident Donald Trump.
Marija Zacharovová
Marija Zacharovová | Foto: Reuters

Spojené státy jednají s Ukrajinou o možném poskytnutí tomahawků. Zemi, kterou Rusko napadlo v únoru 2022, by umožnily zasahovat cíle hluboko na ruském území.

Americká televizní stanice CNN v pátek uvedla, že Pentagon dal poskytnutí tomahawků Ukrajině zelenou, když vyhodnotil, že by dodávky neměly mít negativní dopad na zásoby těchto zbraní v USA.

"Je jasné a dokázáno jak současnou situací, tak i celkovou situací, že militarizace a dodávky zbraní, zejména teroristickému režimu, nepřinesou nikomu žádné urovnání," řekla v sobotu novinářům Zacharovová. Za teroristický režim označuje Moskva politické vedení Ukrajiny v čele s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Podobně Zelenskyj mluví o ruském vedení jako o teroristech.

Trump na začátku října tomahawky Ukrajině nejdříve v zásadě přislíbil, ale později, po telefonátu s ruským protějškem Vladimirem Putinem, naznačil, že už o poskytnutí střel Kyjevu neuvažuje, protože by to podle něj mohlo znamenat eskalaci. Putin později prohlásil, že útoky proti cílům hluboko na ruském území s nasazením střel Tomahawk nebo jiných zbraní dalekého doletu by vyvolaly reakci, kterou označil za ohromující.

Video: "Použití raket Tomahawk by znamenalo zcela novou fázi eskalace," říká Putin

"Použití raket Tomahawk by znamenalo zcela novou fázi eskalace," říká Putin | Video: Reuters
 
