Zahraničí

Ukrajinci zajali prvního ruského vojenského osla. Měla je ve službě i česká armáda?

Ukrajinci zajali prvního ruského vojenského osla. Měla je ve službě i česká armáda?
Osli se na ukrajinské frontě začali objevovat ve stále větším množství. Transportují munici, vodu, palivo, potraviny a vše další, co ruští vojáci v první linii potřebují.
Osli se na ukrajinské frontě začali objevovat ve stále větším množství. Transportují munici, vodu, palivo, potraviny a vše další, co ruští vojáci v první linii potřebují.
Osli se na ukrajinské frontě začali objevovat ve stále větším množství. Transportují munici, vodu, palivo, potraviny a vše další, co ruští vojáci v první linii potřebují.
Český voják krmí osla na odloučené základě v Kherwaru v provincii Logar v roce 2010. Zobrazit 5 fotografií
Foto: russianocontext
Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 35 minutami
Každý den zveřejňuje ukrajinský generální štáb tabulku se seznamem zlikvidovaných ruských vojáků a vojenské techniky. V pondělí 22. září mohla přibýt na seznam neobvyklá položka – zajatý ruský armádní osel.

Selfie video ukrajinského vojáka, za kterým běží osel (dole pod článkem), se stalo hitem ukrajinského internetu. Má jít o první dokumentovaný příběh zajmutí ruského osla. Podrobnosti k němu zatím chybí, nicméně osli nejsou na frontě žádná novinka. K čemu tedy slouží oslíci v ruské armádě?

Související

"Recepe, přestaňte už kupovat tu ruskou ropu," požádal tureckého prezidenta Trump

USA, Turecko, Donalda Trump, Recep Tayyip Erdoga

První zprávy o oslech v ruských službách přišly zhruba před rokem. Vzbudilo to pobavení, ale ve skutečnosti to není znamením totálního rozpadu ruské armády a ztráty všech motorových vozidel, jak to mohlo podle komentářů na sociálních sítích vypadat. S rozšířením dronů na bojišti bylo čím dál tím obtížnější zásobovat jednotky na první linii auty.

Vojáci musí i několik kilometrů se zásobami pěšky, nejčastěji po stezkách v úzkých zalesněných pásech a remízcích, kde jsou vegetací chráněni před kamerami dronů. Jenže právě to jsou místa, kudy sice neprojede auto, ale osel se tam snadno dostane.  A pokud unese třeba 80 kilogramů nákladu, je to pro vojáky obrovská úleva.

Osli se tak na frontě začali objevovat ve stále větším množství. Transportují munici, vodu, palivo, potraviny a vše další, co vojáci v první linii potřebují.

Rusové pořádají na nákup oslů sbírky a minimálně jeden zásobovací osel se dokonce za své služby dočkal odchodu do důchodu, stal se celebritou v pobočce moskevské zoo ve Velikém Usťugu. A objevila se i fotografie osla vybaveného rušičkou proti dronům, i když není jasné, zda šlo o opravdové využití v akci, nebo se tím vojáci jenom bavili.

Mezci v americké armádě

Americký polní manuál za druhé světové války popisoval podrobně, jak má vypadat péče o mezky, nejbližší příbuzné oslů: "Ihned po ranním budíčku by měl vozataj nakrmit mezka obilím, vyčistit ho, zapřáhnout a zkontrolovat mu kopyta. Po snídani vozataje by měly být stáje zvířat zkontrolovány, aby se ujistil, že jsou čisté. Vozka by se pak měl ujistit, že jeho zvířata byla napojena. Ujistěte se, že voda je čistá a není znečištěná! Na konci dne musí být provedena speciální prohlídka, aby se zjistilo, zda se neobjevily u zvířat oděrky. Jejich kopyta by měla být pečlivě očištěna a zkontrolována, zda tam nejsou uvolněné nebo chybějící podkovy. Zvířata by měla být poté ošetřena a umyta a nakrmena obilím a senem."

Obliba oslů ovšem naráží na své limity - osli se v Rusku masově nechovají, podle statistik je jich méně než deset tisíc. Tím pádem také chybí zkušený personál, který by se o ně uměl starat. Díky tomu občas ukrajinské drony přinesou videozáznam ruského vojáka, jak se vší silou snaží přinutit k pohybu osla, který se "šprajcnul". Osli jsou totiž inteligentní a mají silný vlastní úsudek, což může působit jako tvrdohlavost, která se dá překonat jen trpělivým přístupem při výcviku a vedení.

Související

Za drony v Dánsku stojí dvě zásadní věci, říká expert. V Česku by to bylo podobné

FILE PHOTO: Drone reports at Copenhagen Airport
0:20

Podle útržkovitých práv je úmrtnost oslů na frontě velká, a to nejen kvůli nepřátelské palbě. Osel je sice nenáročné vytrvalé zvíře, zvyklé na nehostinné podmínky, ale potřebuje čerstvou vodu, krmení, přístřeší a také je potřeba jim pravidelně kontrolovat kopyta, protože v náročných podmínkách hrozí riziko hniloby a infekcí. Vzhledem k tomu, že na špatný přístup k pitné vodě, jídlu či zdravotní péči si stěžují i samotní ruští vojáci, nedá se čekat, že by právě o osly bylo postaráno lépe.

Málo se to ví, ale osly měla i Armáda ČR. V nepřístupných oblastech Afghánistánu je vojáci používali ke stejnému účelu jako Rusové na Ukrajině - k zásobování. Během patrol nesli vodu a munici, dopravovali zásoby na odlehlá pozorovací stanoviště. Byli to osli, kteří doslova vyhráli v loterii. Zatímco afghánští vesničané se ke zvířatům chovali obvykle docela krutě, naši vojáci si zvířata oblíbili. Oslíci pro ně byli spíše domácí mazlíčci než nákladní zvířata.

Video: Ruští vojáci používají k transportu techniky v okupovaných oblastech osly

Ruští vojáci používají k transportu techniky v okupovaných oblastech osly | Video: X/maria_drutska, X/nexta_tv, X/bayraktar_1love
Prohlédnout si 5 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Zelenskyj: Pokud Rusko neukončí válku, měli by si v Kremlu začít hledat kryty

Zelenskyj: Pokud Rusko neukončí válku, měli by si v Kremlu začít hledat kryty

Polská policie odhalila největší výrobnu zfalšovaných léků

Polská policie odhalila největší výrobnu zfalšovaných léků

Trump pokračuje v tažení proti opozici. Exšéf FBI Comey byl obviněn ze dvou zločinů

Trump pokračuje v tažení proti opozici. Exšéf FBI Comey byl obviněn ze dvou zločinů

Trump oznámil nová vysoká cla na léky, nábytek a nákladní automobily

Trump oznámil nová vysoká cla na léky, nábytek a nákladní automobily
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Obrazem Ukrajina Rusko armáda válka zvířata osel Ruský útok na Ukrajinu 2022

Právě se děje

před 5 minutami
Přece jen drama: ANO na tom nebylo hůř. Ale to pro Babiše není ta nejhorší zpráva

Přece jen drama: ANO na tom nebylo hůř. Ale to pro Babiše není ta nejhorší zpráva

Zdá se, že mobilizace vládních stran začíná podle aktuálních dat STEM fungovat. Čeká nás pozoruhodný týden, může přinést nejedno překvapení.
před 9 minutami

Metrem jezdil s pistolí, ale nakonec vraždil po lesích. Prý ho navedla Hepnarová

Metrem jezdil s pistolí, ale nakonec vraždil po lesích. Prý ho navedla Hepnarová
Prohlédnout si 25 fotografií
Kalivoda v březnu 2004 vyhrál 320 tisíc korun ve vědomostní soutěži "Chcete být milionářem?". Za část vyhraných peněz si pořídil dvě zbraně Glock 34 a zásoby munice.
O tři dny později, 16. října 2005, zastřelil v lese obce Malíkovice v okrese Kladno kladenského podnikatele Jaroslava Lendóciho, který byl na procházce se psem.
Aktualizováno před 27 minutami
Zelenskyj: Pokud Rusko neukončí válku, měli by si v Kremlu začít hledat kryty

ŽIVĚ
Zelenskyj: Pokud Rusko neukončí válku, měli by si v Kremlu začít hledat kryty

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 35 minutami

Ukrajinci zajali prvního ruského vojenského osla. Měla je ve službě i česká armáda?

Ukrajinci zajali prvního ruského vojenského osla. Měla je ve službě i česká armáda?
Prohlédnout si 5 fotografií
Osli se na ukrajinské frontě začali objevovat ve stále větším množství. Transportují munici, vodu, palivo, potraviny a vše další, co ruští vojáci v první linii potřebují.
Osli se na ukrajinské frontě začali objevovat ve stále větším množství. Transportují munici, vodu, palivo, potraviny a vše další, co ruští vojáci v první linii potřebují.
před 50 minutami
Los Emil se pohybuje na hranici Česka a Německa, míří na severozápad

Los Emil se pohybuje na hranici Česka a Německa, míří na severozápad

"Úmyslně nechceme specifikovat jeho přesnou polohu, aby jej lidé nepronásledovali a nestresovali," řekl mluvčí šumavského národního parku.
před 52 minutami
Fenomén Siniaková nahání rekordy. Je to pro ni sakra málo, překvapila Američanka

Fenomén Siniaková nahání rekordy. Je to pro ni sakra málo, překvapila Američanka

Deblový fenomén z Česka se chystá bořit další tenisové milníky.
před 1 hodinou
Margita na novém albu zpívá se svou zemřelou manželkou Zagorovou

Margita na novém albu zpívá se svou zemřelou manželkou Zagorovou

Její hlas se vrací v duetu, který vznikl z původní nahrávky písně Anděl strážný otextované Radůzou.
Další zprávy