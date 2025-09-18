Zahraničí

"Než si to uvědomíte, bude po všem." Putinova esa straší Evropu jaderným útokem

před 2 hodinami
Rusko se rozhodlo, že nyní pohrozí Evropě jaderným útokem taktickými zbraněmi. Při společném cvičení s Běloruskem trénovalo jejich odpálení, silácká prohlášení na toto téma se nesla také z projevů propagandistických es vůdce Vladimira Putina.
Putinovi progandisté o použití taktických jaderných zbraní proti Evropě: "Rozhodně si troufneme." | Video: Aktuálně.cz/X/Nexta TV

Rusko a Bělorusko provedly simulovaný jaderný úder během společného cvičení Západ 2025. To mělo za cíl prověřit schopnost obou zemí odrazit nepřátelský útok a znovu dobýt ztracené území. Cvičení uvedlo země NATO, zejména ty z východní Evropy, do pohotovosti. Kreml navíc provokoval tím, když vpadl svými drony na území Polska a Rumunska. 

Německo s Francií slíbily, že rozšíří svůj závazek pomáhat s ochranou východních hranic aliance. Emmanuel Macron uvedl do pohotovosti stíhačky Rafale a nabídl je Polákům. "Bezpečnost evropského kontinentu je naší absolutní prioritou, nenecháme se zastrašit stupňujícími se výhrůžkami Ruska," doplnil francouzský prezident. 

Jeho slova okamžitě zarezonovala u kremelských propagandistů. V pořadu ve státní televizi Rossija 1 pohrozil Macronovi Vladimir Solovjov s tím, zda chce vejít do francouzských dějin jako poslední prezident, až Rusko zaútočí jadernými zbraněmi.

Na jeho slova navázal vojenský expert a bývalý vysoký důstojník ruské protivzdušné obrany Michail Chodarjonok. Podle něho Západ svým chováním přibližuje okamžik, kdy dojde k jadernému úderu taktickými zbraněmi na Ukrajině nebo v Polsku, kde by podle ruských propagandistů měly být další síly zemí NATO rozmístěny.

"V tomto ohledu bych chtěl říci jak (západním) politikům, tak armádám: ‚Přibližujete tento okamžik.‘ Pokud jde o Kelloggova (Keith Kellogg, americký zmocněnec pro Ukrajinu) prohlášení typu ‚To by si netroufli‘. To si pište, že bychom si troufli. Než si to uvědomíte, už bude po všem. Protože to vše se reálně nacvičuje až do úrovně automatismu," vyhrožoval v televizi Chodarjonok.

Chcete vědět, co udělá Putin příště? Teď máte výjimečnou příležitost, píše Telegraph. (Celý článek s videem zde)

Rusko zveřejnilo záběry z vojenského cvičení Západ 2025 v Bělorusku | Video: Reuters
 
