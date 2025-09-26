Zahraničí

Hrozba pro Evropu. Drony i stíhačky nad územím spojenců a ostrá slova vůči Rusku

Martin Sluka Martin Sluka
před 1 hodinou
Vypadá to, že narušení vzdušného prostoru členských států NATO se stává novou normou. Od hranic východního křídla členských států aliance po Skandinávii zaznamenávají spojenci sérii dronových a leteckých incidentů, které testují připravenost aliance i odhodlání jednotlivých vlád. Během posledních dvou týdnů došlo k podobným incidentům již v šesti zemích aliance.
Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
V 5:40 ráno v Czosnówce policisté potvrdili objev poškozeného dronu Upozornili jsme příslušné složky. Probíhají další kroky,“ uvádí se v prohlášení lublinské policie.
V 5:40 ráno v Czosnówce policisté potvrdili objev poškozeného dronu Upozornili jsme příslušné složky. Probíhají další kroky,“ uvádí se v prohlášení lublinské policie. | Foto: Nexus

Polsko

V noci na 10. září narušilo nejméně 19 ruských dronů polský vzdušný prostor během náletu na Ukrajinu. Na incident okamžitě reagovaly polské stíhačky F-16, nizozemské F-35, italské stroje AWACS, víceúčelové tankovací stroje NATO a německé systémy Patriot. Některé z dronů byly sestřeleny.

Polský premiér Donald Tusk označil situaci za "nejbližší ozbrojenému konfliktu od druhé světové války". Varšava aktivovala článek 4 Severoatlantické smlouvy a připravuje zákon, který umožní sestřelovat ruské objekty, včetně dronů, nad Ukrajinou bez čekání na povolení NATO či EU.

Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
 
Mohlo by vás zajímat

Zelenskyj a Maďaři si opět vjeli do vlasů. "Ztrácí rozum. Vidí věci, jež neexistují"

Zelenskyj a Maďaři si opět vjeli do vlasů. "Ztrácí rozum. Vidí věci, jež neexistují"

Lékaři bez hranici museli kvůli bezpečnosti zastavit činnost ve městě Gaza

Lékaři bez hranici museli kvůli bezpečnosti zastavit činnost ve městě Gaza

"Aby si Putin sedl a už opravdu jednal." Zelenskyj žádá Trumpa o mocnou zbraň

"Aby si Putin sedl a už opravdu jednal." Zelenskyj žádá Trumpa o mocnou zbraň

Stíhačka jako důkaz hlubokého přátelství. Indie posílá migy do šrotu a děkuje Rusku

Stíhačka jako důkaz hlubokého přátelství. Indie posílá migy do šrotu a děkuje Rusku
22 fotografií
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko Polsko Rumunsko Estonsko Dánsko Norsko Švédsko Přehled zpráv

Právě se děje

před 3 minutami
Chorý se hned po návratu do ligy vykoupil dvěma góly a Slavia ovládla malé derby

Chorý se hned po návratu do ligy vykoupil dvěma góly a Slavia ovládla malé derby

Obhájci titulu v sezoně stále neprohráli a vrátili se do čela neúplné tabulky o dva body před Spartu.
před 15 minutami
Vzpruha pro českou kolonii. Boston rozčísl kemp, mladému střelci dává obří šanci

Vzpruha pro českou kolonii. Boston rozčísl kemp, mladému střelci dává obří šanci

Roste šance, že bostonští Bruins rozehrají nadcházející sezonu hokejové NHL se třemi Čechy v základní sestavě.
Aktualizováno před 33 minutami
Zelenskyj a Maďaři si opět vjeli do vlasů. "Ztrácí rozum. Vidí věci, jež neexistují"

ŽIVĚ
Zelenskyj a Maďaři si opět vjeli do vlasů. "Ztrácí rozum. Vidí věci, jež neexistují"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 35 minutami
Lékaři bez hranici museli kvůli bezpečnosti zastavit činnost ve městě Gaza

Lékaři bez hranici museli kvůli bezpečnosti zastavit činnost ve městě Gaza

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že ve městě Gaza musely kvůli izraelské ofenzivě tento měsíc zastavit provoz čtyři nemocnice.
před 1 hodinou
Hrozba pro Evropu. Drony i stíhačky nad územím spojenců a ostrá slova vůči Rusku
Přehled

Hrozba pro Evropu. Drony i stíhačky nad územím spojenců a ostrá slova vůči Rusku

Narušení vzdušného prostoru členských států NATO se stává novou normou. Během posledních dvou týdnů došlo k incidentům již v šesti zemích aliance.
před 1 hodinou
"Aby si Putin sedl a už opravdu jednal." Zelenskyj žádá Trumpa o mocnou zbraň

"Aby si Putin sedl a už opravdu jednal." Zelenskyj žádá Trumpa o mocnou zbraň

Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru s tímto portálem připustil, že Donalda Trumpa požádal o další zbraňový systém.
před 1 hodinou
Hřib a Bartoš jako Hollywood. Britský stratég odkrývá, jak pomáhá Pirátům s kampaní

Hřib a Bartoš jako Hollywood. Britský stratég odkrývá, jak pomáhá Pirátům s kampaní

Britský stratég prozradil, co naprosto neobvyklého má v kanceláři Zdeněk Hřib. A také, v jakém stavu našel Ivana Bartoše.
Další zprávy