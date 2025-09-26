Hrozba pro Evropu. Drony i stíhačky nad územím spojenců a ostrá slova vůči Rusku

V noci na 10. září narušilo nejméně 19 ruských dronů polský vzdušný prostor během náletu na Ukrajinu. Na incident okamžitě reagovaly polské stíhačky F-16, nizozemské F-35, italské stroje AWACS, víceúčelové tankovací stroje NATO a německé systémy Patriot. Některé z dronů byly sestřeleny.
Polský premiér Donald Tusk označil situaci za "nejbližší ozbrojenému konfliktu od druhé světové války". Varšava aktivovala článek 4 Severoatlantické smlouvy a připravuje zákon, který umožní sestřelovat ruské objekty, včetně dronů, nad Ukrajinou bez čekání na povolení NATO či EU.