Šmírující vojáci, důrazné projevy. V drsné atmosféře se setkali dva staří známí

Polští pohraničníci čekají na ohlášený příjezd Donalda Tuska a Ursuly von der Leyenové k plotu na hranici s Běloruskem v Krynki.
Polský premiér Donald Tusk a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová (uprostřed) během návštěvy u hranic Polska s Běloruskem v Krynki, Polsko, 31. srpna 2025. Zleva členové polské pohraniční stráže.
Ozbrojení běloruští pohraničníci pozorují a fotografují setkání unijních a polských lídrů nedaleko Ozierany Male.
Běloruský pohraničník fotografuje na mobilní telefon dění na polské straně hranice. Zobrazit 12 fotografií
Foto: ČTK
Jaroslav Synčák Jan Bezucha Jaroslav Synčák, Jan Bezucha
před 2 hodinami
"Putin se nezměnil a nezmění. Je to predátor." Tak okomentovala počínání ruského prezidenta šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová na tiskové konferenci v Bulharsku poté, co se vrátila z vizity bělorusko-polské hranice, kde se setkala s polským premiérem Donaldem Tuskem. Vedle projevů si navzájem vyměnili i přátelská gesta.

Za polskou vesnicí Ozierana Male končí svět - za hranicí vsi je totiž už jen vysoký plot a za ním směrem na východ leží Bělorusko. Jeho prezident Alexandr Lukašenko začal před několika lety svým evropským protějškům způsobovat vrásky na čele. Právě přes tuto hranici se do EU snaží dostat lidé z Afriky či ze zemí Blízkého východu. Podle polských představitelů jim v tom Minsk výrazně pomáhá a do lokalit u hranic je přivážejí organizovaně.

"Konec speciální vojenské operace je riziko pro Zelenského," tvrdí ekonom z Kremlu

Rusko, rafinerie, požár, sankce
0:47

V neděli se na samé hranici EU setkali polský premiér Donald Tusk a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. "Ztrojnásobíme investice opatření souvisejjcích s migrací a správou a ochranou hranic. Členské státy s přímou hranicí s Ruskem a Běloruskem obdrží dodatečné evropské financování, protože chci znovu zdůraznit, že evropské hranice jsou sdílenou odpovědností," prohlásila von der Leyenová.

"Poslední týdny a dny jasně ukázaly, že žádné ústupky, žádné rafinované hry s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a agresivním Ruskem nevedou k úspěchu a ani nezaručují naši bezpečnost," řekl  polský premiér a v letech 2014 až 2019 předseda Evropské rady..

Kreml objevil "novou ropu". Díry v erární pokladně látá jednoduchou kličkou

Vladimir Putin, Kreml, Rusko
1:33

Vystoupení kromě novinářů sledovali masivně ozbrojení polští vojáci - a pozorováním skrze hraniční plot si událost nenechali ujít ani běloruští vojáci. I kvůli nim a jejich dlouhým zbraním lídryně EU a polský ministerský předseda  dostali doporučení od ochranky, aby brífink zrušili či jej přesunuli na jiné místo. To se však nakonec nestalo.

Ursula von der Leyenová je nyní na čtyřdenní cestě po zemích EU sousedících s Ruskem a Běloruskem, v pondělí navštívila Litvu. "Putin se nezměnil a nezmění. Je to predátor. Lze ho zastavit pouze silným odstrašením," dodala šéfka Evropské komise na tiskové konferenci v Bulharsku, další zastávce na její misi.

Později se objevily informace, že její letadlo bylo při přistávacím manévru v Plovdivu kyberneticky rušeno a mělo problém s GPS. To je podle některých analytiků jedna z dalších taktik ruské hybridní války.

"Můžeme potvrdit, že došlo k rušení signálu GPS, ale letadlo bezpečně přistálo v Bulharsku. Od bulharských úřadů jsme obdrželi informace, že mají podezření, že to bylo způsobeno zjevným vměšováním Ruska," řekla mluvčí Evropské komise agentuře Reuters. Letadlo přistálo s pomocí papírových map.

Aktualizováno před 3 minutami
