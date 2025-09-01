Šmírující vojáci, důrazné projevy. V drsné atmosféře se setkali dva staří známí

Za polskou vesnicí Ozierana Male končí svět - za hranicí vsi je totiž už jen vysoký plot a za ním směrem na východ leží Bělorusko. Jeho prezident Alexandr Lukašenko začal před několika lety svým evropským protějškům způsobovat vrásky na čele. Právě přes tuto hranici se do EU snaží dostat lidé z Afriky či ze zemí Blízkého východu. Podle polských představitelů jim v tom Minsk výrazně pomáhá a do lokalit u hranic je přivážejí organizovaně.
V neděli se na samé hranici EU setkali polský premiér Donald Tusk a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. "Ztrojnásobíme investice opatření souvisejjcích s migrací a správou a ochranou hranic. Členské státy s přímou hranicí s Ruskem a Běloruskem obdrží dodatečné evropské financování, protože chci znovu zdůraznit, že evropské hranice jsou sdílenou odpovědností," prohlásila von der Leyenová.
"Poslední týdny a dny jasně ukázaly, že žádné ústupky, žádné rafinované hry s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a agresivním Ruskem nevedou k úspěchu a ani nezaručují naši bezpečnost," řekl polský premiér a v letech 2014 až 2019 předseda Evropské rady..
Vystoupení kromě novinářů sledovali masivně ozbrojení polští vojáci - a pozorováním skrze hraniční plot si událost nenechali ujít ani běloruští vojáci. I kvůli nim a jejich dlouhým zbraním lídryně EU a polský ministerský předseda dostali doporučení od ochranky, aby brífink zrušili či jej přesunuli na jiné místo. To se však nakonec nestalo.
Ursula von der Leyenová je nyní na čtyřdenní cestě po zemích EU sousedících s Ruskem a Běloruskem, v pondělí navštívila Litvu. "Putin se nezměnil a nezmění. Je to predátor. Lze ho zastavit pouze silným odstrašením," dodala šéfka Evropské komise na tiskové konferenci v Bulharsku, další zastávce na její misi.
Později se objevily informace, že její letadlo bylo při přistávacím manévru v Plovdivu kyberneticky rušeno a mělo problém s GPS. To je podle některých analytiků jedna z dalších taktik ruské hybridní války.
"Můžeme potvrdit, že došlo k rušení signálu GPS, ale letadlo bezpečně přistálo v Bulharsku. Od bulharských úřadů jsme obdrželi informace, že mají podezření, že to bylo způsobeno zjevným vměšováním Ruska," řekla mluvčí Evropské komise agentuře Reuters. Letadlo přistálo s pomocí papírových map.