Důsledek masivní obrany. Rusové si nad Krymem sestřelili vlastní letoun

před 35 minutami
Rusové nad okupovaným Krymem sestřelili svůj vlastní vojenský letoun Suchoj Su-30SM, uvedl mluvčí ukrajinského námořnictva podle serveru RBK Ukrajina. Stroj podle mluvčího zničila ruská protivzdušná obrana, když se snažila zneškodnit ukrajinské drony. Ruská armáda incident nepotvrdila, nicméně o něm informuje jeden z ruských blogerů.
Ruský letoun Su-30.
Ruský letoun Su-30. | Foto: Shutterstock.com

"Snažili se tak intenzivně odrážet ukrajinské útoky, až nad Krymem sami sestřelili vlastní letoun," uvedl Dmytro Pletenčuk. Dodal, že ukrajinská strana shromažďuje další informace o této události.

Podle Pletenčuka vznikl v důsledku nočních útoků požár v dalším ruském skladišti pohonných hmot.

V noci na dnešek se podle něj dvě hlasité exploze ozvaly v Simferopolu a jeho okolí a hořet začal sklad pohonných hmot v obci Hvardijske. Informace mluvčího nebylo možné nezávisle ověřit.

V noci na pondělí ukrajinská média uvedla, že Ukrajinci zaútočili na ropný terminál ve Feodosiji.

Podle ruského telegramového kanálu Fighterbomber se posádka zasaženého letounu katapultovala a je v pořádku. Na místě, kde se stroj zřítil, pracuje vládní komise, aby zjistila příčinu nehody.

RBK Ukrajina uvádí, že z obce Hvardijske ruská armáda posílá drony k útokům na Ukrajinu a má tam rovněž jejich sklad.

 
