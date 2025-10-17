Důsledek masivní obrany. Rusové si nad Krymem sestřelili vlastní letoun

"Snažili se tak intenzivně odrážet ukrajinské útoky, až nad Krymem sami sestřelili vlastní letoun," uvedl Dmytro Pletenčuk. Dodal, že ukrajinská strana shromažďuje další informace o této události.
Podle Pletenčuka vznikl v důsledku nočních útoků požár v dalším ruském skladišti pohonných hmot.
V noci na dnešek se podle něj dvě hlasité exploze ozvaly v Simferopolu a jeho okolí a hořet začal sklad pohonných hmot v obci Hvardijske. Informace mluvčího nebylo možné nezávisle ověřit.
V noci na pondělí ukrajinská média uvedla, že Ukrajinci zaútočili na ropný terminál ve Feodosiji.
Podle ruského telegramového kanálu Fighterbomber se posádka zasaženého letounu katapultovala a je v pořádku. Na místě, kde se stroj zřítil, pracuje vládní komise, aby zjistila příčinu nehody.
RBK Ukrajina uvádí, že z obce Hvardijske ruská armáda posílá drony k útokům na Ukrajinu a má tam rovněž jejich sklad.