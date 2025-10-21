Zahraničí

Bulharsko je připraveno umožnit Putinovi přelet na schůzku s Trumpem

ČTK ČTK
před 48 minutami
Bulharsko je podle všeho připraveno umožnit ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi přelet nad svým územím při cestě do Budapešti na ohlášené jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle agentury DPA to vyplývá z prohlášení bulharského ministra zahraničí Georga Georgieva.
Ruský prezident Vladimir Putin.
Ruský prezident Vladimir Putin. | Foto: Reuters

Bulharsko je členem Evropské unie, která ruským letadlům kvůli invazi na Ukrajinu vstup do svého vzdušného prostoru zakázala.

Související

Takhle to skončit nemělo. Zdroje od Zelenského popsaly bod zlomu při schůzi s Trumpem

zelenskyj trump
0:30

"Když se vynakládá úsilí k dosažení míru (a) pokud je k tomu podmínkou, že se uskuteční setkání, pak je nejlogičtější, že se takové setkání proveditelným způsobem umožní," řekl Georgiev na okraj unijního ministerského zasedání v Lucemburku.

Trump s Putinem chystají v Budapešti schůzku, na které chtějí jednat o mírovém řešení války na Ukrajině. Tu rozpoutalo Rusko invazí v únoru 2022 na přímý Putinův rozkaz.

Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa o brzké setkání s jeho ruským protějškem Putinem ohledně Ukrajiny se však nejspíš komplikuje. Přípravná schůzka ministrů zahraničí se tento týden nejspíše neuskuteční, uvedla v úterý stanice CNN.

Maďarsko je země, jejíž premiér Viktor Orbán udržuje dobré vztahy s Trumpem. Zároveň si uchovalo vazby s Ruskem, proto se na Budapešti jako místě setkání shodly Washington i Moskva. Pro ruskou delegaci ale může být komplikované, jak se do Budapešti dostat, neboť v přímé cestě by měl letoun s Putinem členské státy NATO a EU, které Ukrajinu podporují.

Související

Minimální postup za cenu ohromných ztrát. Rusko přišlo ve válce o milion lidí

FILE PHOTO: Ukrainian servicemen fire a self-propelled howitzer towards Russian troops near the frontline town of Pokrovsk

Podle DPA má Putin několik možností, jednou z nich je i let přes Baltské moře, Německo a Česko, nebo přes Bělorusko, Polsko a Slovensko. Média už dříve za pravděpodobnou cestu označovala tu přes Černé moře a Bulharsko, odkud by letoun s Putinem mohl pokračovat přes Srbsko do Maďarska.

Maďarsko je členem EU i NATO a rovněž signatářem Mezinárodního trestního soudu (ICC), který v roce 2023 vydal na Putina zatykač kvůli obvinění z válečných zločinů. Pokud by tedy Putin vstoupil na maďarské území, Orbánova vláda by měla být povinna ho zatknout. Maďarský parlament sice letos v květnu schválil odstoupení země od Mezinárodního trestního soudu, nicméně podle agentury AFP tento krok nabývá účinnosti až o rok později. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó již ale uvedl, že jeho země zajistí, aby Putin mohl přiletět a bezpečně zase odletět.

"Přivést Putina k jednacímu stolu neznamená přimět ho vyjednávat," řekl Dmytro Kuleba | Video: Reuters
 
Mohlo by vás zajímat

Háček? Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje

Háček? Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje

"Jestřáb" vzhlížející k Thatcherové. Kdo je historicky první premiérka Japonska

"Jestřáb" vzhlížející k Thatcherové. Kdo je historicky první premiérka Japonska

V Bílém domě už staví Trumpův taneční sál. "Přes 150 let o tom snil každý prezident"

V Bílém domě už staví Trumpův taneční sál. "Přes 150 let o tom snil každý prezident"

Exprezident Sarkozy nastupuje do vězení. Vnímá se jako hrabě Monte Cristo

Exprezident Sarkozy nastupuje do vězení. Vnímá se jako hrabě Monte Cristo
8 fotografií
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ruský útok na Ukrajinu 2022 Vladimir Putin Donald Trump summit Budapešť Viktor Orbán

Právě se děje

teď
"Léčba neplodnosti mi přinesla problémy." Pekarová popsala, proč mizí z politiky

"Léčba neplodnosti mi přinesla problémy." Pekarová popsala, proč mizí z politiky

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová přiblížila důvody konce v politice. Ty souvisí s léčbou neplodnosti a dalšími zdravotními obtížemi.
Aktualizováno před 22 minutami
Háček? Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje

ŽIVĚ
Háček? Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 36 minutami
"Chovají se jak uražené děti." Kuba tepe tanečky Fialovy vlády kolem rozpočtu

ŽIVĚ
"Chovají se jak uražené děti." Kuba tepe tanečky Fialovy vlády kolem rozpočtu

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
před 46 minutami
Přestřelka v českém tenise: Plíšková se obula do Vondroušové, ta teď vrací úder

Přestřelka v českém tenise: Plíšková se obula do Vondroušové, ta teď vrací úder

Markéta Vondroušová kvůli zranění ramene musela vzdát pondělní duel s krajankou Karolínou Muchovou.
před 48 minutami
Bulharsko je připraveno umožnit Putinovi přelet na schůzku s Trumpem

Bulharsko je připraveno umožnit Putinovi přelet na schůzku s Trumpem

Bulharsko je členem Evropské unie, která ruským letadlům kvůli invazi na Ukrajinu vstup do svého vzdušného prostoru zakázala.
před 52 minutami

Mobily stvořily nový problém. Ortoped varuje před "husím krkem" a kulatými zády

Mobily stvořily nový problém. Ortoped varuje před "husím krkem" a kulatými zády
33:47
před 1 hodinou
Zažila bolest, samotu i vděčnost. Příběh ženy, která pomáhá do poslední chvíle

Zažila bolest, samotu i vděčnost. Příběh ženy, která pomáhá do poslední chvíle

Některé životní cesty si nevybíráme hlavou, ale srdcem. A právě takto si svou cestu zvolila jedna z pečovatelek roku, které péče o druhé změnila svět.
Další zprávy