Bulharsko je připraveno umožnit Putinovi přelet na schůzku s Trumpem

Bulharsko je členem Evropské unie, která ruským letadlům kvůli invazi na Ukrajinu vstup do svého vzdušného prostoru zakázala.
"Když se vynakládá úsilí k dosažení míru (a) pokud je k tomu podmínkou, že se uskuteční setkání, pak je nejlogičtější, že se takové setkání proveditelným způsobem umožní," řekl Georgiev na okraj unijního ministerského zasedání v Lucemburku.
Trump s Putinem chystají v Budapešti schůzku, na které chtějí jednat o mírovém řešení války na Ukrajině. Tu rozpoutalo Rusko invazí v únoru 2022 na přímý Putinův rozkaz.
Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa o brzké setkání s jeho ruským protějškem Putinem ohledně Ukrajiny se však nejspíš komplikuje. Přípravná schůzka ministrů zahraničí se tento týden nejspíše neuskuteční, uvedla v úterý stanice CNN.
Maďarsko je země, jejíž premiér Viktor Orbán udržuje dobré vztahy s Trumpem. Zároveň si uchovalo vazby s Ruskem, proto se na Budapešti jako místě setkání shodly Washington i Moskva. Pro ruskou delegaci ale může být komplikované, jak se do Budapešti dostat, neboť v přímé cestě by měl letoun s Putinem členské státy NATO a EU, které Ukrajinu podporují.
Podle DPA má Putin několik možností, jednou z nich je i let přes Baltské moře, Německo a Česko, nebo přes Bělorusko, Polsko a Slovensko. Média už dříve za pravděpodobnou cestu označovala tu přes Černé moře a Bulharsko, odkud by letoun s Putinem mohl pokračovat přes Srbsko do Maďarska.
Maďarsko je členem EU i NATO a rovněž signatářem Mezinárodního trestního soudu (ICC), který v roce 2023 vydal na Putina zatykač kvůli obvinění z válečných zločinů. Pokud by tedy Putin vstoupil na maďarské území, Orbánova vláda by měla být povinna ho zatknout. Maďarský parlament sice letos v květnu schválil odstoupení země od Mezinárodního trestního soudu, nicméně podle agentury AFP tento krok nabývá účinnosti až o rok později. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó již ale uvedl, že jeho země zajistí, aby Putin mohl přiletět a bezpečně zase odletět.