Prozradil, že Trump neví ani to, že Británie má jaderné bomby. Teď u něj zasahuje FBI

před 2 hodinami
Je to bezprecedentní situace, jaká v USA ještě nenastala - Federální úřad pro vyšetřování (FBI) v pátek prohledával dům Johna Boltona, bývalého národního bezpečnostního poradce prezidenta Donalda Trumpa. Národní bezpečnostní poradce je v Americe jedním z nejdůležitějších mužů a Bolton funkci zastával v letech 2018-2019. Poté se však s Trumpem rozešel ve zlém.
John Bolton (vlevo), někdejší Národní bezpečností poradce v první vládě prezidenta Donalda Trumpa (vpravo); Bílý dům, červen 2020.
John Bolton (vlevo), někdejší Národní bezpečností poradce v první vládě prezidenta Donalda Trumpa (vpravo); Bílý dům, červen 2020. | Foto: Reuters

"Nikdo není nad zákonem," vzápětí napsal na sociální síť X současný ředitel FBI Kash Patel. Ministryně spravedlnosti Pam Bondiová se přidala: "Bezpečnost Ameriky není předmětem vyjednávání. Spravedlnost bude vždy vymáhána." Oba naznačují, že se Bolton dopustil porušení zákona, když ve svých pamětech z roku 2020 použil utajované materiály. Za což Boltona žalovala první Trumpova administrativa, ale žalobu později stáhla vláda Joea Bidena.

Kritici Trumpa ale namítají, že jde o mstu za tvrdou kritiku prezidenta v knize. Trump podle Boltona často jednal impulzivně, bez promyšlené strategie a postrádal základní znalosti. Například nevěděl, že Británie má jaderné zbraně nebo kde se nacházejí některé země.

Bolton také kritizoval Trumpa, že dával přednost osobním zájmům. Například když v červenci 2020 požádal čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, aby mu pomohl zvítězit v nadcházejících prezidentských volbách snížením tarifů na čínské zemědělské produkty.

Boltona si přitom Trump sám vybral. Jde o zkušeného diplomata, který pracoval už v administrativě Ronalda Reagana a byl také americkým velvyslancem u OSN. Jde o tradičního republikána a "jestřába" vůči zemím jako Rusko, Čína nebo Írán.

Po odchodu z funkce často Trumpa kritizoval v médiích, ale dokázal i ocenit některé jeho kroky, jako byl třeba úder proti Íránu. Donald Trump ovšem označoval jeho jmenování národním bezpečnostním poradcem za chybu. John Bolton je podle něj "zrádce", "velmi hloupý chlapík" a "jestřáb, který chtěl vždycky válčit".

Podle posledních informací odnesla FBI z Boltonova domu v Marylandu několik krabic. Sám Bolton přitom zůstává na svobodě. Jeho právník už dříve uvedl, že úředník odpovědný za proces předběžného posuzování publikací v rámci Národní bezpečnostní rady provedl čtyřměsíční předběžné posouzení vydaných pamětí a po požadavku na řadu úprav dospěl k závěru, že kniha neobsahuje žádné utajované informace.

 
