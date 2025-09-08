S Ruskem budeme v konfliktu už navždy. Velitel českých speciálů o krocích Moskvy

Nebývá vůbec běžné, aby se vojenské speciální síly vyjadřovaly veřejně nebo dokonce komentovaly bezpečnostní situaci či aktuální dění. Jejich velitel Miroslav Hofírek ale přece jen v pondělí ve sněmovně promluvil. A poměrně otevřeně.
I když sám hned na začátku prohlásil, že by bylo vhodnější, kdyby za armádu na konferenci nazvané Vnitřní bezpečnost a odolnost státu vystoupil náčelník generálního štábu Karel Řehka.
"Nejvýznamnější hrozbou pro Českou republiku je Rusko," řekl Hofírek. "Rusové na konflikt nahlížejí jako na permanentní věc. Takhle to bude asi navždy, jen se mění intenzita konfrontace," upřesnil velitel speciálních sil, jak na politiku Vladimira Putina nahlížejí ozbrojené síly a česká obranná strategie vůbec.
Pro ruskou silovou strategii se vžilo pojmenování "new generation warfare", v překladu "válčení nové generace". Základem tohoto válečného konceptu nejsou zbraně a těžká vojenská technika, ale působení především skrze využití civilních nástrojů.
Hofírek v té souvislosti zmínil třeba sabotáže nebo rušení GPS signálu, které v posledních dnech zasáhlo hned několik VIP letů s evropskými politiky.
Jsou to oblasti, v nichž je zranitelné i Česko. "Pokud je náš ukrajinský partner úspěšný v konfrontaci s Ruskem, poskytuje nám čas, aby se Česká republika zdokonalila v deficitech," popisuje Hofírek. "Ukrajinské partnery budeme podporovat ze všech našich sil," dodal jedním dechem.
Koudelka: Rusko by vraždilo i v Česku
S jeho slovy souzněl i Michal Koudelka, ředitel Bezpečnostní informační služby. "Ukrajina nám dává čas, abychom se připravili na možnou ruskou agresi. Rusko rozumí pouze síle. Proto musíme být silní a ukázat mu odhodlanost bránit naši svobodu a zemi," nabádá šéf tajné služby.
Stejně jako vojáci Koudelka považuje Ruskou federaci za největší riziko pro českou bezpečnost. Dodává, že to, co dnes Putinovi vojáci páchají na Ukrajině, tedy i "brutální vraždění, cílení na nevinné, ženy a děti", by v případě dalšího konfliktu dělali i v České republice. "Nepochybujme o tom," zdůraznil šéf české civilní kontrarozvědky.
Výroky Hofírka a Koudelky přicházejí jen pár dní poté, co náčelník generálního štábu Karel Řehka na globálně sledované konferenci Prague Defence Summit vyzval Severoatlantickou alianci k aktivním krokům proti Rusku. A v situaci, kdy Moskva stupňuje své útoky proti civilním cílům na Ukrajině, kterou zasypává stovkami dronů.
"Každá část ruské společnosti včetně mladých či církve se připravuje na válku s námi. Čína se taky připravuje," pronesl Řehka ve svém "jestřábím" projevu na konferenci. "Pokud se někde ukáže ruská ponorka, tak by se naše taky měla někde objevit," doplnil.