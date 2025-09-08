Domácí

S Ruskem budeme v konfliktu už navždy. Velitel českých speciálů o krocích Moskvy

Ondřej Stratilík Ondřej Stratilík
před 2 hodinami
Pár desítek hodin poté, co před Ruskem velmi otevřeně a jasně varoval náčelník generálního štábu Karel Řehka, se přidal se srozumitelným vzkazem i Miroslav Hofírek. Muž, který stojí v čele všech speciálních jednotek české armády, považuje Moskvu za hlavní bezpečnostní riziko pro Českou republiku. "Rusové na konflikt nahlížejí jako na permanentní věc," vysvětluje Hofírek doktrínu Vladimira Putina.
Podle Miroslava Hofírka, velitele českých speciálních sil, jsou nyní hlavním ohrožením české bezpečnosti Rusko a terorismus. Za "systémového soupeře" pak považuje Čínu.
Podle Miroslava Hofírka, velitele českých speciálních sil, jsou nyní hlavním ohrožením české bezpečnosti Rusko a terorismus. Za "systémového soupeře" pak považuje Čínu. | Foto: Ministerstvo obrany České republiky

Nebývá vůbec běžné, aby se vojenské speciální síly vyjadřovaly veřejně nebo dokonce komentovaly bezpečnostní situaci či aktuální dění. Jejich velitel Miroslav Hofírek ale přece jen v pondělí ve sněmovně promluvil. A poměrně otevřeně.

I když sám hned na začátku prohlásil, že by bylo vhodnější, kdyby za armádu na konferenci nazvané Vnitřní bezpečnost a odolnost státu vystoupil náčelník generálního štábu Karel Řehka.

Související

"Celé Rusko se chystá na válku s námi." Řehka naznačil strategii, mluvil i o ponorce

Náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka

"Nejvýznamnější hrozbou pro Českou republiku je Rusko," řekl Hofírek. "Rusové na konflikt nahlížejí jako na permanentní věc. Takhle to bude asi navždy, jen se mění intenzita konfrontace," upřesnil velitel speciálních sil, jak na politiku Vladimira Putina nahlížejí ozbrojené síly a česká obranná strategie vůbec.

Pro ruskou silovou strategii se vžilo pojmenování "new generation warfare", v překladu "válčení nové generace". Základem tohoto válečného konceptu nejsou zbraně a těžká vojenská technika, ale působení především skrze využití civilních nástrojů.

Hofírek v té souvislosti zmínil třeba sabotáže nebo rušení GPS signálu, které v posledních dnech zasáhlo hned několik VIP letů s evropskými politiky.

Jsou to oblasti, v nichž je zranitelné i Česko. "Pokud je náš ukrajinský partner úspěšný v konfrontaci s Ruskem, poskytuje nám čas, aby se Česká republika zdokonalila v deficitech," popisuje Hofírek. "Ukrajinské partnery budeme podporovat ze všech našich sil," dodal jedním dechem.

Koudelka: Rusko by vraždilo i v Česku

S jeho slovy souzněl i Michal Koudelka, ředitel Bezpečnostní informační služby. "Ukrajina nám dává čas, abychom se připravili na možnou ruskou agresi. Rusko rozumí pouze síle. Proto musíme být silní a ukázat mu odhodlanost bránit naši svobodu a zemi," nabádá šéf tajné služby.

Související

"Agresivně zbrojí, připravují se na konfrontace." Šéf NATO odkryl plány Ruska a Číny

Generální tajemník NATO Mark Rutte

Stejně jako vojáci Koudelka považuje Ruskou federaci za největší riziko pro českou bezpečnost. Dodává, že to, co dnes Putinovi vojáci páchají na Ukrajině, tedy i "brutální vraždění, cílení na nevinné, ženy a děti", by v případě dalšího konfliktu dělali i v České republice. "Nepochybujme o tom," zdůraznil šéf české civilní kontrarozvědky.

Výroky Hofírka a Koudelky přicházejí jen pár dní poté, co náčelník generálního štábu Karel Řehka na globálně sledované konferenci Prague Defence Summit vyzval Severoatlantickou alianci k aktivním krokům proti Rusku. A v situaci, kdy Moskva stupňuje své útoky proti civilním cílům na Ukrajině, kterou zasypává stovkami dronů.

"Každá část ruské společnosti včetně mladých či církve se připravuje na válku s námi. Čína se taky připravuje," pronesl Řehka ve svém "jestřábím" projevu na konferenci. "Pokud se někde ukáže ruská ponorka, tak by se naše taky měla někde objevit," doplnil.

"Negativní nálada Rusů kvůli mobilizaci nezastaví mašinérii," říká šéf ukrajinské vojenské rozvědky (8. 9. 2025)

„Negativní nálada Rusů kvůli mobilizaci nezastaví mašinerii,“ říká šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov. | Video: Aktuálně.cz/Youtube/ApostrofTV
 
Mohlo by vás zajímat

Vojtěch přiznal, že Babišovu výzvu zvažoval měsíce. "Myslel jsem na syna"

Vojtěch přiznal, že Babišovu výzvu zvažoval měsíce. "Myslel jsem na syna"
4:57

V Beskydech se převrátil autobus se studenty, zraněno bylo přes 30 lidí

V Beskydech se převrátil autobus se studenty, zraněno bylo přes 30 lidí

Česko pomohlo rozbít běloruskou zpravodajskou síť, diplomat musí opustit zemi

Česko pomohlo rozbít běloruskou zpravodajskou síť, diplomat musí opustit zemi

O krok blíže. Podzemní nádraží na Letišti Václava Havla získalo pravomocné povolení

O krok blíže. Podzemní nádraží na Letišti Václava Havla získalo pravomocné povolení
domácí Aktuálně.cz Obsah armáda Vladimir Putin Rusko Ukrajina Čína Rozcestník IG

Právě se děje

Aktualizováno před 16 minutami
Putinův imperialistický plán nekončí u Ukrajiny, varoval kancléř Merz

ŽIVĚ
Putinův imperialistický plán nekončí u Ukrajiny, varoval kancléř Merz

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 31 minutami
Netanjahu vyzval Palestince ve městě Gaza, aby z něj okamžitě odešli

Netanjahu vyzval Palestince ve městě Gaza, aby z něj okamžitě odešli

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval Palestince ve městě Gaza, aby z něj okamžitě odešli, informovala v pondělí agentura Reuters.
před 38 minutami
Vojtěch přiznal, že Babišovu výzvu zvažoval měsíce. "Myslel jsem na syna"
4:57

Vojtěch přiznal, že Babišovu výzvu zvažoval měsíce. "Myslel jsem na syna"

Aktuálně.cz mluvilo s exministrem zdravotnictví za hnutí ANO Adamem Vojtěchem, proč vyslyšel přání Andreje Babiše a vrátil se do politiky.
Aktualizováno před 43 minutami
Ve Francii padla vláda, opoziční poslanci nesouhlasili se škrty premiéra Bayroua

Ve Francii padla vláda, opoziční poslanci nesouhlasili se škrty premiéra Bayroua

Francouzští poslanci vyslovili nedůvěru vládě centristického premiéra Françoise Bayroua, který v úterý podá demisi. Informovala o tom agentura AFP.
před 1 hodinou
Bojí se, že jim nikdo neuvěří. Je potřeba promluvit, radí advokát obětem znásilnění

Bojí se, že jim nikdo neuvěří. Je potřeba promluvit, radí advokát obětem znásilnění

Stali jste se obětí znásilnění či jiného sexuální násilí? Nevíte, jak se máte zachovat, aby byl násilník dopaden a vy jste dosáhli u soudu satisfakce?
před 1 hodinou
"Odřízněte Ukrajinu." Putin hecoval Fica před setkáním se Zelenským, pak přišel zvrat
1:44

"Odřízněte Ukrajinu." Putin hecoval Fica před setkáním se Zelenským, pak přišel zvrat

Slovenský premiér Robert Fico během několika dní nečekaně změnil svůj postoj vůči Ukrajině. Po setkání s Putinem se vydal za Zelenským.
Aktualizováno před 1 hodinou
Česko - Saúdská Arábie 1:0. Chorý z penalty otvírá skóre

ŽIVĚ
Česko - Saúdská Arábie 1:0. Chorý z penalty otvírá skóre

Sledujte online přenos z přípravného fotbalového utkání mezi Českem a Saúdskou Arábií.
Další zprávy