"Je to jejich hlavní cíl." Zelenskyj připustil ruské jednotky v Pokrovsku

před 42 minutami
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí sdělil, že se bojuje přímo ve městě Pokrovsk v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny, které se zdá být hlavním cílem ruské ofenzívy. útočnou aktivitu. Boje pokračují ve městě. To je jejich hlavní cíl, právě Pokrovsk," zdůraznil Zelenskyj podle serveru RBK-Ukrajiny.
Podle ukrajinských obránců je situace těžká, ruské jednotky se snaží obklíčit město, podnikají útoky a za pomoci dronů a řízených leteckých pum se snaží odříznout obránce od zásobování. Nejkomplikovanější je nyní situace jižně od Pokrovska, napsal portál.

V samém městě pokračují přestřelky a do bojů jsou nasazovány drony. Ukrajinští vojáci podnikají protiútoky proti pokusům nepřátel proniknout ve skupinách do větší hloubky ukrajinské obrany a zachytit se v městské zástavbě. Nepříteli se podle ukrajinských výsadkářů podařilo proniknout do města díky převaze v počtu vojáků i nasazených zbraní, ale Rusové se až dosud úplně nezmocnili ani jedné čtvrti, dodal RBK-Ukrajina.

Ukrajinský generální štáb v neděli připustil, že situace u Pokrovsku a nedalekého Myrnohradu zůstává složitá, Rusko tam má podle něj početní převahu a zesiluje útoky. Velení ukrajinské armády informovalo také o pronikání malých ruských skupin do Pokrovsku, ale jejich postup a uchycení se ve městě podle tvrzení generálního štábu zastavují ukrajinští vojáci.

Server Ukrajinska pravda s odvoláním na své informace píše, že v Pokrovsku se nachází nejméně 250 ruských vojáků. Logistika týkající se Pokrovsku je plně pod kontrolou dronů, ukrajinští vojáci chodí k pozicím deset až 15 kilometrů pěšky, uvádí dále Ukrajinska pravda a dodává, že Pokrovsku a Myrnohradu hrozí obklíčení.

Americký Institut pro studium války odhaduje, že Rusové dosahují u Pokrovsku a Myrnohadu takticky významných zisků, ale to podle institutu pravděpodobně nepředznamenává bezprostřední zhroucení ukrajinské obrany v regionu. Podle agentury Reuters ukrajinská armáda podnikla kroky k posílení svých pozic v Pokrovsku.

Ruské ministerstvo obrany v pondělí na platformě Telegram oznámilo dobytí dalších tří ukrajinských obcí - vesnic Novomykolajivka a Pryvilne v Záporožské oblasti a vsi Jehorivka v Dněpropetrovské oblasti. Ukrajinska pravda s odvoláním na ukrajinský analytický projekt DeepState píše, že invazní síly obsadily území u tří ukrajinských obcí.

Ukrajinska pravda zmínila také ruský postup u obce Odradne v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny a vsí Vyšneve a Zlahoda v Dněpropetrovské oblasti na východě země, obě se podle mapy nacházejí nedaleko obce Jehorivka. Vesnice Nykanorivka v Doněcké oblasti je podle mapy DeepState v současné době v částečném obklíčení Rusů, dodal ukrajinský zpravodajský portál.

Náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov v neděli podle Kremlu řekl ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, že ruské síly obklíčily Pokrovsk, který prokremelská média označují ruským názvem Krasnoarmějsk. Podle ruské státní tiskové agentury TASS se tam brání okolo 5 500 příslušníků ukrajinské armády. O získání Pokrovska se ruské síly snaží už řadu měsíců, v posledních dnech se jim podle podle DeepState zřejmě podařilo proniknout do jižní části města.

Americký Institut pro studium války ve svém nejnovějším hodnocení vývoje bojů označuje Gerasimova vyjádření o ruských úspěších za přehnaná. Připomíná, že Gerasimov zároveň mimo jiné tvrdil, že invazní síly obklíčily i město Kupjansk v Charkovské oblasti. To ruští vojenští blogeři popírají, několik z nich uvedlo, že Gerasimov lže a že ruské síly neobklíčily Pokrovsk ani Kupjansk, píše institut.

Ruští blogeři podle nich upozornili na propustnost frontové linie a ruské pronikání do ukrajinského týlu. Podle jednoho z blogerů Ukrajinci často udržují pozice v obcích, které Moskva označuje jako dobyté, a v Pokrovsku i Kupjansku je chaos. Podle dalšího ruského vojenského blogera Gerasimov "opět předběhl" dění a očekává, že realita na místě "brzy dožene jeho hlášení". Institut pro studium války dodává, že jeho analytici nezpozorovali důkazy, které by Gerasimovova tvrzení podporovaly.

 
