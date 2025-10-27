"Je to jejich hlavní cíl." Zelenskyj připustil ruské jednotky v Pokrovsku

Podle ukrajinských obránců je situace těžká, ruské jednotky se snaží obklíčit město, podnikají útoky a za pomoci dronů a řízených leteckých pum se snaží odříznout obránce od zásobování. Nejkomplikovanější je nyní situace jižně od Pokrovska, napsal portál.
V samém městě pokračují přestřelky a do bojů jsou nasazovány drony. Ukrajinští vojáci podnikají protiútoky proti pokusům nepřátel proniknout ve skupinách do větší hloubky ukrajinské obrany a zachytit se v městské zástavbě. Nepříteli se podle ukrajinských výsadkářů podařilo proniknout do města díky převaze v počtu vojáků i nasazených zbraní, ale Rusové se až dosud úplně nezmocnili ani jedné čtvrti, dodal RBK-Ukrajina.
Ukrajinský generální štáb v neděli připustil, že situace u Pokrovsku a nedalekého Myrnohradu zůstává složitá, Rusko tam má podle něj početní převahu a zesiluje útoky. Velení ukrajinské armády informovalo také o pronikání malých ruských skupin do Pokrovsku, ale jejich postup a uchycení se ve městě podle tvrzení generálního štábu zastavují ukrajinští vojáci.
Server Ukrajinska pravda s odvoláním na své informace píše, že v Pokrovsku se nachází nejméně 250 ruských vojáků. Logistika týkající se Pokrovsku je plně pod kontrolou dronů, ukrajinští vojáci chodí k pozicím deset až 15 kilometrů pěšky, uvádí dále Ukrajinska pravda a dodává, že Pokrovsku a Myrnohradu hrozí obklíčení.
Americký Institut pro studium války odhaduje, že Rusové dosahují u Pokrovsku a Myrnohadu takticky významných zisků, ale to podle institutu pravděpodobně nepředznamenává bezprostřední zhroucení ukrajinské obrany v regionu. Podle agentury Reuters ukrajinská armáda podnikla kroky k posílení svých pozic v Pokrovsku.
Ruské ministerstvo obrany v pondělí na platformě Telegram oznámilo dobytí dalších tří ukrajinských obcí - vesnic Novomykolajivka a Pryvilne v Záporožské oblasti a vsi Jehorivka v Dněpropetrovské oblasti. Ukrajinska pravda s odvoláním na ukrajinský analytický projekt DeepState píše, že invazní síly obsadily území u tří ukrajinských obcí.
Ukrajinska pravda zmínila také ruský postup u obce Odradne v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny a vsí Vyšneve a Zlahoda v Dněpropetrovské oblasti na východě země, obě se podle mapy nacházejí nedaleko obce Jehorivka. Vesnice Nykanorivka v Doněcké oblasti je podle mapy DeepState v současné době v částečném obklíčení Rusů, dodal ukrajinský zpravodajský portál.
Náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov v neděli podle Kremlu řekl ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, že ruské síly obklíčily Pokrovsk, který prokremelská média označují ruským názvem Krasnoarmějsk. Podle ruské státní tiskové agentury TASS se tam brání okolo 5 500 příslušníků ukrajinské armády. O získání Pokrovska se ruské síly snaží už řadu měsíců, v posledních dnech se jim podle podle DeepState zřejmě podařilo proniknout do jižní části města.
Americký Institut pro studium války ve svém nejnovějším hodnocení vývoje bojů označuje Gerasimova vyjádření o ruských úspěších za přehnaná. Připomíná, že Gerasimov zároveň mimo jiné tvrdil, že invazní síly obklíčily i město Kupjansk v Charkovské oblasti. To ruští vojenští blogeři popírají, několik z nich uvedlo, že Gerasimov lže a že ruské síly neobklíčily Pokrovsk ani Kupjansk, píše institut.
Ruští blogeři podle nich upozornili na propustnost frontové linie a ruské pronikání do ukrajinského týlu. Podle jednoho z blogerů Ukrajinci často udržují pozice v obcích, které Moskva označuje jako dobyté, a v Pokrovsku i Kupjansku je chaos. Podle dalšího ruského vojenského blogera Gerasimov "opět předběhl" dění a očekává, že realita na místě "brzy dožene jeho hlášení". Institut pro studium války dodává, že jeho analytici nezpozorovali důkazy, které by Gerasimovova tvrzení podporovaly.