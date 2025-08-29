Zahraničí

"Působí objektivně jako ruský agent." Portugalský prezident se ostře pustil do Trumpa

Michaela Nováčková Michaela Nováčková
před 2 hodinami
Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa rozpoutal vlnu reakcí svým nedávným výrokem o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. V diskusi se studenty 27. srpna prohlásil, že Trump působí „objektivně jako sovětský nebo ruský agent“. Podle něj se Spojené státy pod jeho vedením strategicky kloní k Moskvě a oslabují tradiční transatlantické spojenectví.
"Nové americké vedení se ve svých krocích viditelně přiklání k Ruské federaci," uvedl portugalský prezident. | Video: X/nexta_tv

"Nejvyšší představitel nejmocnější supervelmoci světa funguje jako agent. Nové americké vedení se ve svých krocích viditelně přiklání k Ruské federaci," uvedl prezident v projevu, z něhož citovala televize CNN.

Jeho slova přicházejí v citlivé době. Trumpovo druhé funkční období je poznamenáno změnou amerického postoje k válce na Ukrajině. Zatímco jeho předchůdce Joe Biden kladl důraz na posilování vojenské a ekonomické podpory Kyjevu, Trump v posledních měsících zastavil některé dodávky zbraní a dočasně přerušil sdílení zpravodajských informací s ukrajinskou armádou.

Nedůvěra vůči Trumpovi

Související

Trump okusil vlastní medicínu. Výrazná tvář demokratů se mu vysmívá

usa prezidentské volby Gavin Newsom

Veřejně přitom opakovaně kritizuje prezidenta Volodymyra Zelenského, což v Evropě i mezi částí amerických politiků vyvolává obavy, zda Washington nerezignoval na roli lídra Západu.

Nedávná tragédie v Kyjevě, kde při ruském raketovém a dronovém útoku zemřelo 23 lidí včetně čtyř dětí, ukázala na kontroverzní tón Bílého domu. Trumpova administrativa totiž srovnala ruský úder s ukrajinskými protiútoky na ruskou infrastrukturu, čímž relativizovala agresi Moskvy a posílila dojem, že USA už nepodporují Ukrajinu bezvýhradně.

Podezření ohledně Trumpových vazeb na Rusko nejsou nová. Už během jeho prvního prezidentského mandátu se jimi zabývalo vyšetřování zvláštního prokurátora, které sice potvrdilo řadu protiprávních kroků jeho okolí, avšak nedospělo k přímému důkazu, že by Trump spolupracoval s ruskými tajnými službami. Přesto se téma pravidelně vrací do veřejné debaty.

Rebelo de Sousa není prvním evropským politikem, který Trumpa obvinil z napojení na Moskvu. Letos na jaře britský poslanec Graham Stuart dokonce naznačil, že Trump mohl být dlouhodobě připravován ruskými bezpečnostními složkami.

Výrok portugalského prezidenta tak zapadá do širšího obrazu nedůvěry, který část evropských lídrů k Trumpovi chová. Otázkou zůstává, zda se jedná jen o ostrou kritiku zahraničněpolitických rozhodnutí, nebo o skutečné obavy, že nejmocnější stát světa směřuje k trvalému geopolitickému obratu.

 
Mohlo by vás zajímat

Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky

Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky

120 tun rajčat v ulicích. Španělská Tomatina slaví 80 let

120 tun rajčat v ulicích. Španělská Tomatina slaví 80 let
10 fotografií

Trump ruší ochranu pro Harrisovou. Biden ji tajně protáhnul o rok

Trump ruší ochranu pro Harrisovou. Biden ji tajně protáhnul o rok

Koupete se v krvi. Velitel "Maďar" ostře zajel do Orbána, je z toho mezinárodní kauza

Koupete se v krvi. Velitel "Maďar" ostře zajel do Orbána, je z toho mezinárodní kauza
0:51
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko Donald Trump Vladimir Putin

Právě se děje

před 9 minutami
Vondroušová - Paoliniová. Češka hraje ve třetím kole proti nebezpečné Italce

ŽIVĚ
Vondroušová - Paoliniová. Češka hraje ve třetím kole proti nebezpečné Italce

Sledujte online přenos z utkání třetího kola tenisového US Open mezi Markétou Vondroušovou a Jasmine Paoliniovou z Itálie.
Aktualizováno před 50 minutami
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky

ŽIVĚ
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 55 minutami
Odvážná fotka basketbalistky vyvolala poprask, reakce spoluhráčky baví

Odvážná fotka basketbalistky vyvolala poprask, reakce spoluhráčky baví

Hvězda basketbalové WNBA zveřejnila odvážný snímek a internet se okamžitě rozdělil. Spoluhráčka ji odzbrojila jednou krátkou reakcí.
před 1 hodinou
Moje matka je stále naživu, říká syn horolezkyně, která čeká na záchranu v zóně smrti

Moje matka je stále naživu, říká syn horolezkyně, která čeká na záchranu v zóně smrti

Sedmadvacetiletý syn ruské alpinistky Natalji Nagovicynové se odmítá smířit s tím, že kyrgyzské úřady ukončily operace na záchranu jeho matky.
před 2 hodinami
Babiš a Schillerová se strefují do nového terče. Není jím Fiala ani Rakušan
2:44

Babiš a Schillerová se strefují do nového terče. Není jím Fiala ani Rakušan

Byl to podvod, stěžoval si Babiš na fotografii, která ho zachytila, jak se usmívá při návštěvě míst, které postihlo ničivé tornádo.
před 2 hodinami
"Působí objektivně jako ruský agent." Portugalský prezident se ostře pustil do Trumpa
0:15

"Působí objektivně jako ruský agent." Portugalský prezident se ostře pustil do Trumpa

Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa rozpoutal vlnu reakcí svým nedávným výrokem o prezidentovi Donaldu Trumpovi.
před 3 hodinami
Tristní předkolo zatřáslo koeficientem. Česko drží klíčový post, ale náskok se tenčí

Tristní předkolo zatřáslo koeficientem. Česko drží klíčový post, ale náskok se tenčí

České fotbalové kluby i po skončení kvalifikace v evropských pohárech nadále drží v žebříčku národních koeficientů UEFA s náskokem desáté místo.
Další zprávy