Zahraničí

Ostrý vzkaz z Finska: dovoz ruské ropy Slovákům a Maďarům musí skončit

Martin Sluka Martin Sluka
před 1 hodinou
Dovoz ruské ropy a plynu na Slovensko a do Maďarska musí skončit. V úterý to prohlásil po setkání s polským prezidentem Karolem Nawrockým finský prezident Alexander Stubb. Zdůraznil, že Evropa a Spojené státy koordinují sankční politiku a zvažují také možnost využití zmrazených ruských aktiv k oslabení ruské válečné mašinérie. Informuje o tom slovenská agentura TASR.
Stubb zdůraznil význam osobních vazeb s americkým vedením a důležitost stabilního ukotvení obou zemí v NATO.
Stubb zdůraznil význam osobních vazeb s americkým vedením a důležitost stabilního ukotvení obou zemí v NATO. | Foto: Reuters

Oba prezidenti v Helsinkách vystoupili s jednotným postojem vůči Rusku a zdůraznili, že Finsko i Polsko jsou garanty bezpečnosti ve východním křídle NATO. Stubb připomněl, že situace v oblasti Baltského moře je dlouhodobě nepředvídatelná a vyžaduje další posilování odstrašení a investic do obrany.

Související

Finský prezident má recept na Trumpa. Golfovou diplomacii!

Donald Trump a Alexander Stubb

Nawrocki ocenil finskou civilní obranu a připomněl, že Polsko vynakládá na obranu 4,7 procenta HDP a disponuje jednou z nejsilnějších armád v Evropě. Zdůraznil také, že Polsko patří k největším podporovatelům Ukrajiny a poskytlo útočiště asi 1,5 milionu ukrajinských uprchlíků, píše TASR.

Prezidenti upozornili, že Vladimiru Putinovi nelze důvěřovat a že jeho strategií je "hrát o čas". Podle Stubba mohou bezpečnostní záruky pro Ukrajinu přijít až po příměří nebo mírové dohodě, přičemž Finsko se na nich pravděpodobně bude podílet.

Související

"Odřízněte Ukrajinu." Putin hecoval Fica před setkáním se Zelenským, pak přišel zvrat

"Přejeme si, aby válka skončila. Nikdo ale nebude jen tak sedět ve tmě a tolerovat útoky," řekl Zelenskyj po setkání s Ficem
1:44

Nawrocki dodal, že Polsko na území Ukrajiny nasazovat vojáky nebude, zůstane však klíčovým logistickým uzlem pro podporu Kyjeva. Obě země podle něj čelí také hybridním hrozbám na svých hranicích.

Setkání se věnovalo i transatlantickým vztahům. Polský prezident označil za jediného lídra schopného přimět Putina k jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa. Rozhodnutí ponechat americké jednotky v Polsku pak označil za dobrou zprávu pro střední a severní Evropu. Stubb zdůraznil význam osobních vazeb s americkým vedením a důležitost stabilního ukotvení obou zemí v NATO.

 
Mohlo by vás zajímat

Zbraň Kirkova vraha nalezena, na nábojích byla hesla. Policie zveřejní jeho snímky

Zbraň Kirkova vraha nalezena, na nábojích byla hesla. Policie zveřejní jeho snímky

Ruský dron jen 200 kilometrů od Ostravy. Česko posílá Polákům vrtulníky i vojáky

Ruský dron jen 200 kilometrů od Ostravy. Česko posílá Polákům vrtulníky i vojáky

Bělorusko propustilo 52 vězňů, ti s americkou delegací zamířili do Litvy

Bělorusko propustilo 52 vězňů, ti s americkou delegací zamířili do Litvy

"Už osmnáctý balík sankcí proti Rusku?" Fico otálí se souhlasem, klade si podmínky

"Už osmnáctý balík sankcí proti Rusku?" Fico otálí se souhlasem, klade si podmínky
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Finsko Slovensko Maďarsko Rusko Ukrajina USA ropa plyn

Právě se děje

Aktualizováno před 10 minutami
Zbraň Kirkova vraha nalezena, na nábojích byla hesla. Policie zveřejní jeho snímky

Zbraň Kirkova vraha nalezena, na nábojích byla hesla. Policie zveřejní jeho snímky

Zvláštní agent FBI doplnil, že mají k dispozici snímky střelce, ale nemohou konkrétně komentovat jeho tvář, protože se případ stále vyšetřuje.
před 18 minutami
Ruský dron jen 200 kilometrů od Ostravy. Česko posílá Polákům vrtulníky i vojáky

Ruský dron jen 200 kilometrů od Ostravy. Česko posílá Polákům vrtulníky i vojáky

Bezpečnostní situace ve střední Evropě se po středečním incidentu vyostřila. Místo dopadu dronů se nachází zhruba dvě stovky kilometrů od Ostravy.
před 22 minutami
Bělorusko propustilo 52 vězňů, ti s americkou delegací zamířili do Litvy

Bělorusko propustilo 52 vězňů, ti s americkou delegací zamířili do Litvy

Bělorusko propustilo 52 vězňů různých národností. Oznámil to ve čtvrtek litevský prezident Gitanas Nauséda a později to potvrdilo i Bělorusko.
Aktualizováno před 33 minutami
"Už osmnáctý balík sankcí proti Rusku?" Fico otálí se souhlasem, klade si podmínky

ŽIVĚ
"Už osmnáctý balík sankcí proti Rusku?" Fico otálí se souhlasem, klade si podmínky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou

Smrt aktivisty Kirka otřásla i Bílým domem. Byl legendou a srdcem mládeže, řekl Trump

Smrt aktivisty Kirka otřásla i Bílým domem. Byl legendou a srdcem mládeže, řekl Trump
Prohlédnout si 13 fotografií
Incident vyvolal rozsáhlé pátrání po osamělém střelci, kterého guvernér označil za vykonavatele politické vraždy.
Šéf kampusové policie Jeff Long sdělil, že do bezpečnostních opatření bylo zapojeno šest policejních pracovníků i Kirkův soukromý tým.
před 1 hodinou
"Já umřu, že?" Z nahrávek lidí uvězněných v Dvojčatech a unesených letadlech mrazí

"Já umřu, že?" Z nahrávek lidí uvězněných v Dvojčatech a unesených letadlech mrazí

Nahrávky z 11. září 2001 představují silné svědectví o lidskosti tváří v tvář čiré hrůze.
před 1 hodinou
Německá tajná služba má nového šéfa, dosavadního velvyslance na Ukrajině Jägera

Německá tajná služba má nového šéfa, dosavadního velvyslance na Ukrajině Jägera

Novým šéfem německé Spolkové zpravodajské služby se stal dosavadní velvyslanec Německa na Ukrajině Martin Jäger.
Další zprávy