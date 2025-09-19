Ruská blamáž. Pokus o překvapivý útok v týlu tentokrát nevyšel

"Poslali nás do plynovodu po deseti. Prvních osm kilometrů jsme jeli na koloběžkách, poté nám dali ručně vyrobené vozíky. Naši nás zastřelí, pokud misi nesplníme, a je jedno, jak to uděláme," říká na videu na telegramovém kanále ukrajinského novináře Jurije Butusova ruský zajatec Michail "Sever" Stepanov.
Toho Ukrajinci zajali minulý týden v okolí města Kupjansk v Charkovské oblasti s tím, že se má jednat o jednoho z vojáků, kteří se pomocí plynovodu proplížili pod řekou Oskil. Tu přitom obránci považovali za přirozenou bariéru.
Ukrajinské speciální jednotky začaly plynovod takzvaně čistit, načež Stepanov utekl a schoval se. Díky tomu přežil, pak ho Ukrajinci zajali. Ze zhruba 70 vojáků, které Ukrajinci u výstupu z plynovodu obklíčili, spousta zemřelo. Pravost a autenticitu videa ovšem nejde nezávisle ověřit.
Není to přitom poprvé, co ruská armáda využila potrubí k přepadům ukrajinských obránců. Poprvé se Rusové pochlubili potrubním průnikem k Avdijivce v roce 2024, letos pak u města Sudža v ruské Kurské oblasti, kterou v minulosti Ukrajinci částečně obsadili.
Útok kromě zajatého vojáka popisují také některá média. Například web rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa/ Rádio Svoboda píše o tom, že velká část ukrajinské potrubní infrastruktury vznikla za sovětské éry. A ukrajinští experti stanici řekli, že ruští vojenští inženýři mají podrobné mapy a schémata celého potrubního systému.
Ukrajinští vojenští představitelé reagovali částečným potvrzením podzemní operace a také tvrzením, že se z potrubí podařilo vyjít a zaujmout přední pozice jen několika ruským vojákům. Většina z nich byla údajně buď zabita, nebo zajata.
"Výstup z potrubí, které nepřítel použil k přesunu personálu do Kupjansku, je pod kontrolou ukrajinských obránců. Potrubí nevede přímo do města," uvedl ukrajinský generální štáb ve svém prohlášení z pátku 12. září. "Upozorňujeme, že v oblasti Kupjanska se nachází několik potrubí. Tři ze čtyř větví jsou již poškozeny a zaplaveny, výstup ze čtvrté je pod kontrolou ukrajinských obranných sil," doplnil štáb.
Útok pak potvrdil také projekt Deep State, který sleduje posuny bojů. Podle něj Rusové vnikli do potrubí ve vesnici Lyman Peršij, která leží asi 20 kilometrů severozápadně od města Kupjanska, na druhém břehu řeky Oskil.