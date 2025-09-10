"Bezprecedentní". Polský vzdušný prostor narušily drony, letectvo je zneškodnilo

Situaci potvrdil premiér Donald Tusk, který už o vývoji informoval generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. Armáda vyzvala obyvatele některých oblastí, aby nevycházeli. Ve středu ráno se mimořádně schází polská vláda.
"Je to akt agrese, který představoval skutečné ohrožení bezpečnosti našich občanů," zdůraznilo operační velitelství polské armády. Uvedlo, že v souvislosti s ruskými útoky na Ukrajinu v noci na dnešek nastalo "bezprecedentní" narušení polského vzdušného prostoru. Již dříve v noci vojáci oznámili, že proti některým bezpilotním prostředkům byly použity zbraně. "Část dronů, které vnikly do našeho vzdušného prostoru, byla sestřelena," uvedlo velitelství s tím, že se snaží nalézt místa, kam trosky dopadly.
Server listu Gazeta Wyborcza uvedl, že polská policie kolem 5:40 našla poškozený dron ve východopolské vesnici Czosnówka, která leží nedaleko hranic s Běloruskem.
"Je to malý objekt, nedošlo k požáru, nehrozí žádné nebezpečí," sdělil mluvčí hasičské služby televizi TVN24.
Polská armáda vyzvala obyvatele, aby se v případě nálezu zbytků dronů k troskám nepřibližovali, nepřenášeli je a nedotýkali se jich. Polská policie je ve stavu pohotovosti ve vojvodstvích Podlaském, Lublinském, Podkarpatském a Mazovském.
"Probíhá operace související s opakovaným narušením polského vzdušného prostoru. Armáda proti objektům použila zbraně," sdělil kolem 4:30 polský premiér Tusk. Krátce před 6:00 napsal na síti X, že "operace trvá".
Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Jestem w stałym kontakcie z Prezydentem i Ministrem Obrony. Odebrałem bezpośredni meldunek od dowódcy operacyjnego.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025
Ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz uvedl, že Polsko je v kontaktu s velitelstvím NATO. Na 8:00 nechal Tusk svolat mimořádné zasedání vlády, uvedl mluvčí kabinetu Adam Szlapka.
Polský ministr energetiky Milosz Motyka podle agentury Reuters informoval o tom, že při narušení polského vzdušného prostoru nedošlo k žádným incidentům souvisejícím s energetickou infrastrukturou.
Polský prezident Karol Nawrocki, řekl že se uskuteční zasedání polské bezpečnostní rady s premiérem Tuskem. "Bezpečnost naší vlasti je nejvyšší prioritou," uvedl prezident a vyzval k úzké spolupráci.
Polský server Onet.pl napsal, že v souvislosti s děním se do Polska z Londýna urychleně vrací místopředseda vlády a ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
Letiště přerušila provoz
Podle agentury Reuters, která cituje záznamy amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA), byl v noci přerušen civilní provoz na čtyřech polských letištích "kvůli neplánované vojenské aktivitě s cílem zaručit státní bezpečnost". Omezení se týká i varšavského letiště Fryderyka Chopina, které na svých stránkách informuje, že neodbavuje lety. Kvůli zásahům armády totiž byla uzavřena část polského vzdušného prostoru. Nad ránem letiště začala postupně obnovovat provoz.
Ukrajinské letectvo krátce po půlnoci podle agentury Reuters vydalo oznámení, že ruské drony vletěly do polského vzdušného prostoru. Varovalo také před tím, že by ruské bezpilotní prostředky mohly zasáhnout město Zamość na východě země. Později však příspěvek smazalo. V úterný večer také ukrajinské letectvo uvedlo, že dronovému útoku z Ruska čelí hlavní město Kyjev. Varování před údery ze vzduchu během noci bylo vyhlášeno i na území Lvovské a Volyňské oblasti, které sousedí s Polskem.