Putin ví, že jeho nároky jsou nesplnitelné. A přesně o to jde, tvrdí finský prezident

Stubb tvrdí, že Rusko často začíná s požadavky, o kterých ví, že jim nejde vyhovět, aby si vytvořilo prostor pro budoucí jednání. To mu umožňuje působit rozumně, když následně "ustoupí" k tomu, co vlastně původně chtělo. A přesně o to jde, tvrdí severský politik.
"To je typická ruská vyjednávací taktika," řekl Fin v pořadu One Nation. "Na začátku řeknou jednu nepřijatelnou věc a pak začnou ustupovat. Děje se to pořád."
Představte si, že vzdáte Rusku kus amerického území
Stubb v rozhovoru použil drsné přirovnání pro americké publikum. "Představte si, že Spojené státy odevzdají Floridu, Georgii, Jižní Karolínu, Severní Karolínu, Virginii a Maryland (virtuálnímu) protivníkovi. Pak si představte, že tento nepřítel postaví jakousi superdálnici, kterou může zaútočit na New York," popsal. "To je přesně to, co teď Putin požaduje od Ukrajiny. Ví, že to nejde. Ale přesto to požaduje." Narážel tím na aktuálně maximalistický požadavek Kremlu, kterým je odevzdání Krymu, Doněcké, Luhanské, ale i Chersonské a Záporožské oblasti.
Obdobná teritoriální srovnání zazněla i během rozhovorů v Bílém domě mezi Trumpem, Zelenským a evropskými lídry z poloviny srpna.
Matematika ruského pokroku navíc vypovídá sama za sebe, řekl Stubb. Po letech snah o dobytí Donbasu od roku 2014 Rusko ovládá 75 % tohoto území - polovinu z toho však díky separatistům získalo hned na začátku konfliktu. "Postupuje opravdu jen krůček po krůčku," poznamenal.
Ukrajina potřebuje tříúrovňový bezpečnostní rámec
Právě nedávné diskuze s Trumpem vnímá Stubb jako položení základů pro budoucí bezpečnostní opatření. "Jedním z klíčových výsledků toho, co bych nazval úspěšným setkáním s prezidentem Trumpem, bylo, že jsme začali pracovat na detailech budoucích bezpečnostních záruk," řekl.
Zároveň nastínil tříúrovňový bezpečnostní rámec a vysvětlil, že sama Ukrajina bude svým nejdůležitějším obráncem, protože v průběhu agrese dokázala vybudovat jednu z nejmodernějších a největších armád světa. Druhou úroveň podpory má poskytnout Evropa a třetí Spojené státy.
"Rusko nebude Evropě nebo USA říkat, co mohou nebo nemohou dělat s bezpečnostními zárukami," zdůraznil Stubb.
Svým prohlášením se liší oproti tvrzením amerického viceprezidenta J.D. Vance. Ten minulý týden pro NBC News uvedl, že Rusko bude mít na jednání o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu nevyhnutelný podíl.
Stubb v rozhovoru promluvil i o vztahu Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Podle něj chápe Putin jedinou věc - moc. "Vždycky mu (Trumpovi) připomínám, že jediná osoba, kterou Putin poslouchá, je Trump. A jediný člověk, kterého se obává, je Trump," prozradil.