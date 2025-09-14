Zahraničí

Šéf CIA přijel do Moskvy a osobně varoval Putina. Jeho fatální chybu ale neodvrátil

Michaela Lišková Michaela Lišková
před 3 hodinami
Bývalý šéf CIA William Burns promluvil o tom, jakou roli hrály zpravodajské služby v odhalování falešných narativů Kremlu před invazí. Popsal také, že díky dlouhodobé spolupráci s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, v době, kdy byl velvyslancem USA v Rusku, získal jedinečný pohled na události, které vedly k válce na Ukrajině.
"V roce 2021 po návštěvě Putina mi bylo jasné, že dojde k invazi," řekl bývalý šéf CIA Burns | Video: Youtube/ Carnegie Endowment

Burns v úterý na akci Carnegie Endowment for International Peace reflektoval své působení v CIA a hovořil o důležitosti zpravodajských služeb v době rusko-ukrajinské krize. Zdůraznil, že strategické využití zpravodajských informací a včasné varování hrálo před invazí zásadní roli v boji proti šíření dezinformací z Ruska.

Související

„Dokázal, že měl pravdu.“ Putin je silnější než kdy jindy, tvrdí vlivný časopis

putin
0:53

Mluvil i o době, kdy působil jako velvyslanec USA v Rusku a jak poznal některé důležité Putinovy rysy a vzorce chování. Ruského prezidenta popsal jako "vznětlivou kombinaci křivdy, ambicí a nejistoty, které se v něm spojily". Poznamenal také, že od oranžové revoluce na Ukrajině v roce 2004 začal Putin vnímat situaci na Ukrajině jako přímou hrozbu pro svou moc.

Burns zavzpomínal také na období před plnohodnotnou invazí Ruska na Ukrajinu a poznamenal, že na konci roku 2021 měla CIA "vynikající zpravodajské informace", které odhalovaly Putinovy invazní plány.

Tyto informace v kombinaci s jeho vlastní dlouholetou zkušeností s Putinem ho tehdy přesvědčily o tom, že záměr ruského prezidenta je opravdu skutečný.

V listopadu 2021 vyslal tehdejší americký prezident Joe Biden Burnse do Moskvy, aby přímo varoval Putina a sdělil mu přesné podrobnosti o tom, co USA vědí. Putin ale "neprojevil ani špetku pochopení".

Burns se domnívá, že Putin se rozhodl zahájit invazi na základě chybných předpokladů. "Putin byl přesvědčený, že načasování je takticky výhodné a že ruská armáda je dostatečně modernizovaná, aby snadno porazila Ukrajinu. Také si myslel, že Evropa a USA nebudou schopné účinně reagovat," popsal bývalý šéf CIA. 

Související

Ukrajina nás chtěla vtáhnout do války, říká exprezident Polska. Naletěla i Černochová

Volodymyr Zelenskyj s polským prezidentem Andrzejem Dudou.
0:48

Putin si myslel, že ruskou ekonomiku "chrání před sankcemi". Tomu předcházel rozhodovací proces, do kterého zahrnul jen své nejbližší okolí. Tvořilo ho lidé, kteří buď sdíleli jeho zatvrzelé názory, nebo nebyli ochotni zpochybňovat jeho úsudek.

Burns také poznamenal, že je Putinova válka pro Rusko "strategickým neúspěchem". Poukázal na to, že se za posledních pár let odhalily vojenské slabosti Moskvy, došlo k "vážnému poškození" ruské ekonomiky a země se teď označuje jako "mladší parťák a ekonomická kolonie Číny".

Kremelští lídři podle Burnse podcenili schopnost Evropy reagovat a nevěřili ani tomu, že USA poskytnou tak významnou podporu. 

"To byly zásadně chybné předpoklady," vysvětlil Burns. Tyto chyby přisuzoval tomu, že Putin se opět spoléhal na stále užší okruh poradců, kteří buď sdíleli jeho názory, nebo se naučili, že "zpochybňovat jeho úsudky není pro jejich kariéru prospěšné". 

Podle bývalého šéfa CIA bylo klíčové, že USA využily zpravodajské informace k vytvoření silné mezinárodní koalice. "Důvěryhodnost našich zpravodajských informací tomu pomohla," uvedl. 

Dodal, že díky tomu mohli významně podpořit Ukrajince. Burns také zdůraznil, že bylo strategické prezidentovo rozhodnutí odtajnit některé zpravodajské informace, aby odhalil Putinovy plány. "K tomu došlo kvůli snaze zbavit Putina schopnosti vytvářet falešné narativy, což jsem u něj po mnoho let pozoroval až příliš často," popsal Burns s tím, že USA často bojovaly s ruskými dezinformacemi.

Stačí jedna špatná věta. Putinův režim vrací do hry sovětský teror s léčebnami (celý článek s videem zde)

Spotlight Aktuálně.cz - Štěpán Černoušek | Video: Tereza Engelová
 
Mohlo by vás zajímat

Podstata vztahů mezi USA a Izraelem se nemění ani po úderu na Katar, ujišťuje Rubio

Podstata vztahů mezi USA a Izraelem se nemění ani po úderu na Katar, ujišťuje Rubio

Test pro Merze: v nejlidnatější německé zemi se v neděli konají komunální volby

Test pro Merze: v nejlidnatější německé zemi se v neděli konají komunální volby

Stojí proti nám celý Západ. Nejmocnější ruský generál slavil, zvláštně popřál i Putin

Stojí proti nám celý Západ. Nejmocnější ruský generál slavil, zvláštně popřál i Putin

Lipavský: Evropa je plná ruských špionů. Smutný fakt? Unie začíná hrát druhé housle

Lipavský: Evropa je plná ruských špionů. Smutný fakt? Unie začíná hrát druhé housle
zahraničí Aktuálně.cz Obsah video Video Aktuálně.cz Vladimir Putin CIA Joe Biden Ukrajina Rusko Ruský útok na Ukrajinu 2022

Právě se děje

před 10 minutami
Nejdříve trest smrti, potom doživotí. Nejdéle vězněný Čech usiluje o propuštění

Nejdříve trest smrti, potom doživotí. Nejdéle vězněný Čech usiluje o propuštění

Zdeněk Vocásek je jedním z posledních vězňů odsouzených v Československu k trestu smrti.
před 30 minutami
“Co je v tý krabici?” Film Sedm jako mistrovská výpověď o chorobné brutalitě světa

“Co je v tý krabici?” Film Sedm jako mistrovská výpověď o chorobné brutalitě světa

Temná detektivka propletená množstvím motivů, včetně paralel s Danteho Peklem, se navzdory očekávání stala kasovním trhákem.
před 53 minutami
Bartůňková velkou bitvu nedotáhla, v pondělí ji přesto čeká obrovský skok žebříčkem

Bartůňková velkou bitvu nedotáhla, v pondělí ji přesto čeká obrovský skok žebříčkem

Devatenáctiletá tenistka Nikola Bartůňková do finále turnaje WTA v Guadalajaře nepostoupila.
před 1 hodinou
Podstata vztahů mezi USA a Izraelem se nemění ani po úderu na Katar, ujišťuje Rubio

Podstata vztahů mezi USA a Izraelem se nemění ani po úderu na Katar, ujišťuje Rubio

Americký ministr zahraničních věcí Marco Rubio před cestou do Izraele v sobotu večer zopakoval, že prezident Donald Trump nebyl s útokem spokojen.
před 1 hodinou
Test pro Merze: v nejlidnatější německé zemi se v neděli konají komunální volby

Test pro Merze: v nejlidnatější německé zemi se v neděli konají komunální volby

Předseda vlády ale odmítá přisuzovat hlasování větší význam. "Komunální volby jsou komunální volby," řekl na začátku září.
před 1 hodinou
V Praze a Brně se ceny bytů výrazně liší podle vzdálenosti od centra města

V Praze a Brně se ceny bytů výrazně liší podle vzdálenosti od centra města

Zásadní rozdíl ale není jen v cenách bytů v různých částech města, ale v případě Prahy i v jejich průměrné velikosti.
před 2 hodinami

Alfa Romeo utekla hrobníkovi z lopaty. Pomohlo auto, které se Alfistům líbit nebude

Alfa Romeo utekla hrobníkovi z lopaty. Pomohlo auto, které se Alfistům líbit nebude
Prohlédnout si 42 fotografií
Alfa Romeo prakticky utekla hrobníkovi z lopaty - a může za to především Junior. Ten nasbíral za první půlrok přes 45 tisíc objednávek a jen v Evropě tak Italové rostli o 33 procent.
Základ auta je stejný jako u Jeepu Avenger nebo Fiatu 600, ovšem změna designu dělá divy a příbuznost by hledal jen málokdo.
Další zprávy