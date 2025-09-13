"Bolestivá hrozba." Šéf ukrajinských špionů varuje, že Putin může zariskovat

Šéf ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) Kyrylo Budanov připustil, že existuje možnost, že ruský vůdce k tomuto kroku opět přistoupí. "Mohlo by to představovat vážnou hrozbou? Ano. Pro Rusko by to bylo bolestivé, ale je to reálné," prohlásil pro kanál Apostrof TV Budanov.
Připomněl, že Rusko provedlo částečnou mobilizaci v září 2022 a muselo ji hned zarazit. Při jejím vyhlášení více než 261 tisíc Rusů ze země uteklo. Šéf ukrajinské vojenské rozvědky ale varuje, že Kreml může znovu mobilizovat, píše server Kyiv Post.
Vyslat velký počet branců (mužů, kteří si odbývají povinnou vojenskou službu) na ukrajinskou frontu by podle Budanova nebylo efektivní, ale Kreml by to i přes vysoké riziko mohlo udělat.
"Pokud mobilizace začne, objeví se negativní nálada (ruské) veřejnosti. Stalo se tak v roce 2022, a proto se to rychle pokusili zastavit. Ale zastaví to ruskou mašinerii? Ne, nezastaví," je přesvědčený Budanov.
Ukrajina tvrdí, že agresor už skrytou mobilizaci provádí. Zvýšit ji plánuje třeba na územích, která okupuje. Její součástí mohou být i takzvané "hráčské jednotky". Mobilizovaní vojáci by v těchto útvarech měli špičkově ovládat drony.
Ruští branci nyní nastupují do armády dvakrát za rok, aby si v ní odsloužili rok. Neměli by být vysíláni do bojů za hranicemi Ruska. Vůdce se tak stále převážně spoléhá na finanční pobídky či milosti, aby do války na Ukrajině nalákal obyčejné Rusy.
A stále se mu to daří. Jen od začátku letošního roku získal téměř 280 000 smluvních vojáků. "Každý měsíc se přihlásí přibližně 35 000 nových rekrutů," uvedla v srpnu ukrajinská vojenská rozvědka. Kreml těmito lidmi dokáže nahrazovat ztráty a vést dál útok.
Rusko se s mnohem větší populací silně spoléhá na početní převahu. Tlačí na mnohem menší ukrajinské ozbrojené síly, aby je vyčerpalo, píše Euromaidan Press. "Bohužel mají zdroje, podpořené penězi a propagandou. Rekrutům nabízejí až dva miliony rublů (v přepočtu téměř půl milionu korun) při podpisu první smlouvy," řekl agentuře Ukrinform zástupce šéfa HUR Vadym Skibitskyj.