Zahraničí

"Bolestivá hrozba." Šéf ukrajinských špionů varuje, že Putin může zariskovat

Blahoslav Baťa Blahoslav Baťa
před 3 hodinami
Mobilizace by znamenala porušení nepsané smlouvy mezi ruským vůdcem Vladimirem Putinem a obyčejnými Rusy. Podle ukrajinských špiónů ale její vyhlášení možné je a představuje vážnou hrozbu.
„Negativní nálada Rusů kvůli mobilizaci nezastaví mašinerii,“ říká šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov. | Video: Aktuálně.cz/Youtube/ApostrofTV

Šéf ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) Kyrylo Budanov připustil, že existuje možnost, že ruský vůdce k tomuto kroku opět přistoupí. "Mohlo by to představovat vážnou hrozbou? Ano. Pro Rusko by to bylo bolestivé, ale je to reálné," prohlásil pro kanál Apostrof TV Budanov.

Připomněl, že Rusko provedlo částečnou mobilizaci v září 2022 a muselo ji hned zarazit. Při jejím vyhlášení více než 261 tisíc Rusů ze země uteklo. Šéf ukrajinské vojenské rozvědky ale varuje, že Kreml může znovu mobilizovat, píše server Kyiv Post.

Související

Asi netušili, co stvoří. Před Putinem Rusko ovládala dnes už zapomenutá skupina lidí

Vládce domácí ruské politiky Sergej Kirijenko: Rusko vždy vyhrálo jakoukoli válku, když o ní přesvědčilo národ.
1:05

Vyslat velký počet branců (mužů, kteří si odbývají povinnou vojenskou službu) na ukrajinskou frontu by podle Budanova nebylo efektivní, ale Kreml by to i přes vysoké riziko mohlo udělat.

"Pokud mobilizace začne, objeví se negativní nálada (ruské) veřejnosti. Stalo se tak v roce 2022, a proto se to rychle pokusili zastavit. Ale zastaví to ruskou mašinerii? Ne, nezastaví," je přesvědčený Budanov.

Ukrajina tvrdí, že agresor už skrytou mobilizaci provádí. Zvýšit ji plánuje třeba na územích, která okupuje. Její součástí mohou být i takzvané "hráčské jednotky". Mobilizovaní vojáci by v těchto útvarech měli špičkově ovládat drony.

Související

Rusko na prahu zásadní změny. Kreml potichu šlape na plyn v budování "druhé" armády

Ruští branci povolaní k vojenské službě.
0:54

Ruští branci nyní nastupují do armády dvakrát za rok, aby si v ní odsloužili rok. Neměli by být vysíláni do bojů za hranicemi Ruska. Vůdce se tak stále převážně spoléhá na finanční pobídky či milosti, aby do války na Ukrajině nalákal obyčejné Rusy.

A stále se mu to daří. Jen od začátku letošního roku získal téměř 280 000 smluvních vojáků. "Každý měsíc se přihlásí přibližně 35 000 nových rekrutů," uvedla v srpnu ukrajinská vojenská rozvědka. Kreml těmito lidmi dokáže nahrazovat ztráty a vést dál útok.

Rusko se s mnohem větší populací silně spoléhá na početní převahu. Tlačí na mnohem menší ukrajinské ozbrojené síly, aby je vyčerpalo, píše Euromaidan Press. "Bohužel mají zdroje, podpořené penězi a propagandou. Rekrutům nabízejí až dva miliony rublů (v přepočtu téměř půl milionu korun) při podpisu první smlouvy," řekl agentuře Ukrinform zástupce šéfa HUR Vadym Skibitskyj.

Putin jedním rozkazem zničil ruskou armádu. Využijte toho, radí Ukrajincům analytici. (Celý článek s videem zde)

Kolona ruských obrněnců vjela do pasti. Zasekla se a Ukrajinci ji rozprášili. | Video: Reuters
 
Mohlo by vás zajímat

Nesmrtelný Putin. Co říkají experti na konverzaci, kterou svět nikdy neměl slyšet

Nesmrtelný Putin. Co říkají experti na konverzaci, kterou svět nikdy neměl slyšet
0:46

Při izraelských úderech v Gaze zahynulo během jednoho dne nejméně 40 lidí

Při izraelských úderech v Gaze zahynulo během jednoho dne nejméně 40 lidí

Rusko zahájilo vojenské manévry v Bělorusku. Polsko posílá k hranici 40 tisíc vojáků

Rusko zahájilo vojenské manévry v Bělorusku. Polsko posílá k hranici 40 tisíc vojáků

"Chytej, fašisto" a "Pokud to čteš, jsi gay". Kirkův vrah zanechal na střelivu vzkazy

"Chytej, fašisto" a "Pokud to čteš, jsi gay". Kirkův vrah zanechal na střelivu vzkazy
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ruský útok na Ukrajinu 2022 Rusko Ukrajina mobilizace titulky

Právě se děje

před 3 minutami
Babišovi vychází další sázka na známou tvář. Kupka s ní zatím bojuje marně

Babišovi vychází další sázka na známou tvář. Kupka s ní zatím bojuje marně

Martin Kupka, Vít Rakušan, Ivan Bartoš i Robert Plaga objíždějí všemi způsoby kraj, kde má každá strana svou silnou voličskou základnu.
před 11 minutami
Z gauče na barovou stoličku. Kocour putoval 50 kilometrů a stal se hvězdou

Z gauče na barovou stoličku. Kocour putoval 50 kilometrů a stal se hvězdou

Peanut zmizel z domova a vydal se na nečekanou cestu s jasným cílem. A pak tam šel znovu. Příběh kocoura, který ví, co chce!
před 1 hodinou
RETRO KVÍZ: Honzíkova cesta, Timurova parta. Znáte bestsellery socialistické četby?
Infografika

RETRO KVÍZ: Honzíkova cesta, Timurova parta. Znáte bestsellery socialistické četby?

Připomeňte si, o jakých literárních dílech se učilo na hodinách češtiny za dob totality.
před 1 hodinou
Nesmrtelný Putin. Co říkají experti na konverzaci, kterou svět nikdy neměl slyšet
0:46

Nesmrtelný Putin. Co říkají experti na konverzaci, kterou svět nikdy neměl slyšet

Cestou po červeném koberci na čínskou vojenskou přehlídku se ruský prezident a jeho čínský protějšek pobavili na téma dlouhověkosti a nesmrtelnosti.
před 1 hodinou
Bartůňková neohroženě jede Mexikem. Mladá Češka si poradila i s obhájkyní titulu

Bartůňková neohroženě jede Mexikem. Mladá Češka si poradila i s obhájkyní titulu

Tenistka Nikola Bartůňková porazila v Guadalajaře obhájkyni titulu Magdalenu Frechovou 7:5, 6:4 a na WTA Tour si poprvé zahraje semifinále.
před 1 hodinou
Válka Američanů i návrat hvězdy po soudu proti otci tyranovi. Čechům hrozí tvrdá nula
Přehled

Válka Američanů i návrat hvězdy po soudu proti otci tyranovi. Čechům hrozí tvrdá nula

Světová atletika láká na množství zajímavých příběhů. A co česká želízka na mistrovství světa v Tokiu? Podívejte se na přehled.
před 2 hodinami
Skvělý Lehečka vyděsil Američany, Menšík poté zaváhal. Češi vzdorují favoritům

Skvělý Lehečka vyděsil Američany, Menšík poté zaváhal. Češi vzdorují favoritům

Čeští tenisté hrají po úvodních dvouhrách ve 2. kole kvalifikace Davisova poháru s výběrem USA nerozhodně 1:1.
Další zprávy