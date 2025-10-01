Zahraničí

Obrana Evropy i podpora Ukrajiny. Fiala odletěl dřív, kvůli Babišovi

Neformální summit EU v Kodani skončil, prezidenti a premiéři členských zemí Evropské unie debatovali o společné evropské obraně a následně o Ukrajině. Zatímco diskuze o obraně trvala čtyři hodiny, o Ukrajině se jednalo pouhou hodinu. Po summitu se Evropští vůdci se odebrali na večeři pořádanou dánskou královskou rodinou.
Poland's Prime Minister Donald Tusk, Croatia's Prime Minister Andrej Plenkovic, Ireland's Taoiseach (Prime Minister) Micheal Martin, France's President Emmanuel Macron, E | Foto: Reuters

S unijními lídry se podle mluvčí Marie Tomasikové spojil prostřednictvím videokonference ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Česko na summitu zastupoval premiér Petr Fiala, který se ale předčasně vrátil do Prahy na večerní televizní debatu s lídrem opozice Andrejem Babišem.

Hlavy států a vlád měly v dánské metropoli na programu dvě hlavní témata - společnou evropskou obranu a podporu Ukrajiny, která se již více než tři a půl roku brání ruské agresi. Svůj plán zvýšení obranné připravenosti do roku 2030, včetně konkrétních projektů, měla nastínit předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Jednání o obraně se podle bruselského serveru Politico neprotáhlo kvůli neshodám, ale kvůli tomu, že se chtěli vyjádřit všichni. Dánské předsednictví přitom vzhledem k důležitosti tématu nechtělo nikoho přerušovat. Původně plánovaná diskuse na dvě hodiny se tak protáhla.

I podle českého premiéra byly hlavními tématy jednání ochrana východní hranice Evropské unie, další vojenská a finanční podpora Ukrajiny a rozvoj společné obrany včetně posílení obranně-průmyslové spolupráce. "Narušování vzdušného prostoru Polska, Rumunska či Estonska je důkazem, že Rusko testuje naši připravenost - a Evropa musí ukázat jednotu, sílu a odhodlání," napsal Fiala na sociální síti X.

"Česko podporuje rychlé posílení východní hranice i iniciativy, které urychlí zavádění moderních technologií do obrany, včetně vzniku dronové aliance společně s Ukrajinou. Musíme obstát tváří v tvář všem hrozbám," dodal český premiér. Během jednání Fiala rovněž zdůraznil roli České republiky v muniční iniciativě. Česko jejím prostřednictvím shání dělostřeleckou munici pro Ukrajinu ze zemí mimo Evropskou unii.

Summit v Kodani pořádalo Dánsko, které nyní předsedá Evropské unii. Země v posledních dnech zaznamenala opakovaný výskyt neznámých dronů u vojenských i civilních objektů, kvůli kterým muselo přerušit provoz i několik letišť, v dánské metropoli tak byla zavedena přísná bezpečnostní opatření.

 
