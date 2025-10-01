Zahraničí

Za každý metr postupu platí draze platí. Postup ruských vojsk ve válce zpomalil

ČTK ČTK
před 47 minutami
Postup ruské armády na Ukrajině se v září opět zpomalil, zejména v Doněcké oblasti na východě země, napsala agentura AFP s odvoláním na vlastní analýzu údajů poskytnutých americkým Institutem pro studium války (ISW) ve spolupráci s americkým Projektem kritických hrozeb (Critical Threats Project, CTP). Na zpomalení ruského postupu v září poukázali i analytici z ukrajinského projektu DeepState.
Ruští vojáci skupiny Tsentr pálí z houfnice 2A65 Msta-B na ukrajinské pozice v sektoru Krasnoarmějsk (Pokrovsk), 20. prosince 2024.
Ruští vojáci skupiny Tsentr pálí z houfnice 2A65 Msta-B na ukrajinské pozice v sektoru Krasnoarmějsk (Pokrovsk), 20. prosince 2024. | Foto: Profimedia.cz

Během září Rusko podle těchto údajů dobylo 447 kilometrů čtverečních, což podle AFP ještě zvýraznilo zpomalení ruského postupu. To začalo v srpnu, kdy Rusové dobyli 594 kilometrů čtverečních. Vrcholu letošního snažení dosáhly ruské jednotky v červenci, kdy okupovaly 634 kilometrů čtverečních ukrajinského území.

Na konci září Moskva plně nebo částečně ovládala 19 procent ukrajinského území. Přibližně sedm procent, včetně Krymu a částí Donbasu, ovládlo Rusko ještě před vpádem svých vojsk do sousední země v únoru 2022.

Rusko totiž na jaře 2014 v rozporu s mezinárodním právem anektovalo poloostrov Krym a podpořilo ozbrojené povstání proruských separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny. Stalo se tak po nastolení nové prozápadní vlády v Kyjevě po svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče, který uprchl do Ruska.

Průlom z loňského července byl největší od listopadu 2024, kdy Rusové dobyli 725 kilometrů čtverečních, s výjimkou prvních měsíců války na jaře 2022, kdy se frontová linie rychle posouvala, upozornila AFP.

Dobytá plocha zahrnuje oblasti plně nebo částečně ovládané Ruskem, stejně jako ty, na které si Rusko činí nároky.

Od října 2024 do září 2025 Rusové dobyli více než 6000 kilometrů čtverečních, což je téměř třikrát více než v předchozích 12 měsících (přibližně 2300 kilometrů čtverečních od října 2023 do září 2024).

V uplynulém měsíci ruská vojska zpočátku rychle postupovala, mezi 1. a 19. zářím získala 416 kilometrů čtverečních, než na konci měsíce postup zpomalil: mezi 20. a 30. zářím Rusko dobylo pouze asi 30 kilometrů čtverečních.

Ruská armáda se obzvláště zaměřila na Doněckou oblast, představující v posledních dvou letech hlavní dějiště střetů mezi Rusy a Ukrajinci. V září zde dobyla 181 kilometrů čtverečních, což byl jeden z jejích nejmenších postupů za rok.

Od května do srpna Rusové dobývali každý měsíc přibližně 400 kilometrů čtverečních. V Doněcké oblasti, která je nyní z 80 procent pod kontrolou Ruska (oproti 64 procentům před rokem), jsou linie od poloviny září prakticky zmrazeny, napsala AFP.

Hlavní velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj v pátek připustil, že situace na frontě je obtížná a že ruská armáda pokračovala v postupu v důležitých částech Doněcké oblasti, u měst Pokrovsk a Dobropillja.

Rovněž v září ruské síly pokračovaly v postupu v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny, kde dobyly 100 kilometrů čtverečních, a pokračovaly v nedávném průlomu v Dněpropetrovské oblasti, kde ovládly 80 kilometrů čtverečních. Ale téměř celá oblast zůstává zcela pod kontrolou Kyjeva.

Ruská armáda podle údajů ISW poprvé pronikla do Dněpropetrovské oblasti 8. června. Ukrajina přítomnost ruských vojáků v této oblasti poprvé uznala koncem srpna. Dněpropetrovská oblast nepatří mezi pětici ukrajinských regionů, které Moskva prohlašuje za připojené k Rusku (Doněcká, Luhanská, Chersonská a Záporožská oblast a Krym), dodala AFP.

Podle projektu DeepState, který je považovaný za blízký ukrajinské armádě, se ruský postup v září oproti srpnu zpomalil na polovičku, poznamenal server Ukrajinska pravda. Rusové dokázali v září ovládnout 259 kilometrů čtverečních, což je nejméně od května. Nepřítel se v září zmocnil o 44 procent méně území než v srpnu, za celý měsíc Rusové dokázaly dobýt jen 0,04 procenta z celkové rozlohy Ukrajiny, tvrdí DeepState. Celkově tak ovládají 19,04 procenta ukrajinského území, připouštějí analytici.

Největší ztráty území Ukrajina zaznamenala u Novopavlivky, která leží nedaleko Pokrovska. Na tento nejproblematičtější úsek připadlo 53 procent ruských územních zisků a ruský postup je zde výrazně větší, než by se mohlo zdát na základě počtu ruských útoků. Poslední změny ve velení ukrajinských jednotek na tomto úseku nepřinášejí velké naděje na zlepšení, usoudili analytici DeepState. Obranu samého Pokrovska však pokládají za efektivní, protože Rusové zde za každý metr postupu platí výrazně vyššími ztrátami.

 
