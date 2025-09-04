Zahraničí

"Agresivně zbrojí, připravují se na konfrontace." Šéf NATO odkryl plány Ruska a Číny

Ondřej Stratilík Ondřej Stratilík
před 1 hodinou
Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte dorazil ve čtvrtek do Prahy a hned ráno se ostře pustil do Moskvy a Pekingu. Upozornil na to, že obě země se stále zřetelněji sbližují a zbrojí obrovským tempem především proto, aby zvýšily svůj vliv ve světě. "Rusko je a bude destabilizačním prvkem v Evropě i v celém světě," varoval účastníky Rutte.
Generální tajemník Mark Rutte dorazil 4. září 2025 do Prahy, den zahájil na IISS Prague Defence Summitu.
Generální tajemník Mark Rutte dorazil 4. září 2025 do Prahy, den zahájil na IISS Prague Defence Summitu. | Foto: Reuters

Načasování pražské návštěvy šéfa NATO je přitom velmi symbolické. Do české metropole dorazil v okamžiku, kdy celý západní svět sleduje rusko-čínské sbližování a odborníci detailně analyzují nové pozemní a letecké zbraně, které Peking demonstrativně představil na vojenské přehlídce u příležitosti 80. výročí konce druhé světové války.

Mohutná vojenská přehlídka na náměstí Nebeského klidu v Pekingu | Video: Reuters

"Čína využije Rusko k tomu, aby byla Severoatlantická aliance zaujata něčím jiným," odpověděl generální tajemník Mark Rutte na otázku, jak by mohl probíhat stále pravděpodobnější útok Pekingu na ostrov Tchaj-wan. "Všechno je to propojené," glosoval současnou geopolitickou situaci na konferenci IISS Prague Defence Summit.

Související

Oceňujeme Slovensko za věrné přátelství s Čínou, řekl Ficovi čínský prezident

„Vztahy Ruska a Číny jsou rovnocenné,“ tvrdil Putin. Si Ťin-pching se přitom jen usmíval.

Právě Peking a Moskva jsou podle Rutteho hlavní hrozbou pro světovou bezpečnost a udržení míru. "Rusko a Čína vyrábí vojenské vybavení obrovskou rychlostí proto, aby agresivně zvýšily svůj vliv," zdůraznil.

Rutte zmínil, že jen v průběhu letošního roku ruské továrny vyrobí 1500 tanků, tři tisíce bojových vozidel pěchoty a patnáct tisíc balistických raket Iskander krátkého dosahu, jimiž Putinovi vojáci denně útočí nejen na frontě, ale i na ukrajinská sídliště, nemocnice, obchody a další civilní cíle.

"Ještě nedávno Rusko vyrábělo víc munice než NATO"

"Rusko je a bude destabilizačním prvkem v Evropě a celém světě," připomněl Mark Rutte. "Nevyrábíme dostatečně rychle, potřebujeme víc munice, střel, bojových vozidel, potřebujeme palebnou sílu a tanky," vyzýval z Prahy členy Severoatlantické aliance.

Související

"Docela přesné plány." Leyenová promluvila o nasazení evropských vojáků na Ukrajině

Donald Trump, Ursula von der Leyenová

Připomněl i to, že ač je hospodářství celého Ruska zhruba srovnatelné třeba s americkým Texasem, ve zbrojní výrobě loni válcovalo celý zbytek světa. "Ještě donedávna Rusko vyrábělo víc munice než celé NATO. To se snažíme zvrátit," slíbil šéf aliance.

Ve své řeči na IISS Prague Defence Summitu dal stovkám delegátů z celého světa několikrát za příklad Ukrajinu, která zbrojí a vyrábí munici obrovským tempem, aby se s pomocí západního světa ubránila nevyprovokované agresi Vladimira Putina. Podle Rutteho nyní dokáže ukrajinský průmysl vyprodukovat až čtyři a půl milionu dronů ročně.

Trump? Zaslouží si pochvalu

Generální tajemník NATO, který se v posledních měsících několikrát sešel s Donaldem Trumpem, má pro amerického prezidenta pochvalná slova, jak nyní potvrdil v Praze. Až díky Trumpovi se podle Rutteho řada evropských států rozhodla plnit své alianční závazky a dávat na obranné výdaje víc peněz.

Související

Húsíové v Jemenu vtrhli do kanceláří OSN, zadrželi nejméně 11 zaměstnanců

Húsíové v Jemenu

Rutte, bývalý nizozemský ministerský předseda, nicméně Evropu kritizuje za její laxnost. A to třeba ve věci jemenských povstalců. Podle něj jsou Húsiové a jejich útoky hrozbou především pro starý kontinent, zakročit proti nim ale musel až Donald Trump. 

"Evropa se o to měla postarat, ale nejsme toho schopni. Jsem rád, že to Trump udělal," poslal Rutte z Prahy pochvalu do Bílého domu.

 Šéf NATO Mark Rutte se vysmál ruskému ministrovi zahraničí Sergeji Lavrovovi (3. 7. 2025)

Šéf NATO Mark Rutte se vysmál ruskému ministrovi zahraničí Sergeji Lavrovovi. | Video: Aktuálně.cz/X/Tymofiy Mylovanov
 
Mohlo by vás zajímat

Loupež přerušil alarm ve 3:15, zloději si přesto odnesli z muzea porcelán za miliony

Loupež přerušil alarm ve 3:15, zloději si přesto odnesli z muzea porcelán za miliony

Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

Papež v neděli svatořečí dva Italy, jeden se stane prvním svatým z generace Y

Papež v neděli svatořečí dva Italy, jeden se stane prvním svatým z generace Y

Vedoucí ambasády v Kinshase Karel Komárek v úterý zemřel

Vedoucí ambasády v Kinshase Karel Komárek v úterý zemřel
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Vladimir Putin Donald Trump Mark Rutte NATO Česko Praha summit projev Bezpečnost obrana zbrojení Ruský útok na Ukrajinu 2022 Přehled zpráv Rozcestník IG

Právě se děje

před 2 minutami
Loupež přerušil alarm ve 3:15, zloději si přesto odnesli z muzea porcelán za miliony

Loupež přerušil alarm ve 3:15, zloději si přesto odnesli z muzea porcelán za miliony

Neznámí lupiči vykradli v noci na čtvrtek Národní muzeum Adriena Dubouché ve francouzském městě Limoges.
Aktualizováno před 12 minutami
Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

ŽIVĚ
Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 18 minutami
Monstrum z hlubin. Podívejte se, co za tvora vyplavilo moře na velšské pláži

Monstrum z hlubin. Podívejte se, co za tvora vyplavilo moře na velšské pláži

Záhadný nález obrovského těla na pláži Cefn Sidan vzbudil zvědavost. Odborníci zkoumají, zda jde o velrybu či něco jiného.
před 20 minutami
Papež v neděli svatořečí dva Italy, jeden se stane prvním svatým z generace Y

Papež v neděli svatořečí dva Italy, jeden se stane prvním svatým z generace Y

Jeden z nich, Carlo Acutis, který zemřel v roce 2006 v 15 letech na leukémii, se stane prvním světcem z generace takzvaných mileniálů (generace Y).
před 22 minutami
Fiala přijal v Praze šéfa NATO, společně se připojili na jednání koalice ochotných

Fiala přijal v Praze šéfa NATO, společně se připojili na jednání koalice ochotných

Zhruba hodinové jednání Fialy s Ruttem se bude týkat evropské bezpečnosti, obranné spolupráce, mírových jednání a pomoci Ukrajině.
před 37 minutami
Vedoucí ambasády v Kinshase Karel Komárek v úterý zemřel

Vedoucí ambasády v Kinshase Karel Komárek v úterý zemřel

V úterý zemřel Karel Komárek, chargé d’affaires České republiky v Konžské demokratické republice. Na webu to oznámilo ministerstvo zahraničí.
před 44 minutami
Bruslař A a bruslař B. Není obrovská fyzická výhoda být muž, zní z dívčího páru

Bruslař A a bruslař B. Není obrovská fyzická výhoda být muž, zní z dívčího páru

Ve Finsku vytvořily taneční pár dvě krasobruslařky - devatenáctiletá domácí naděje Emma Aaltová a o rok starší Britka Millie Collingová.
Další zprávy