"Agresivně zbrojí, připravují se na konfrontace." Šéf NATO odkryl plány Ruska a Číny

Načasování pražské návštěvy šéfa NATO je přitom velmi symbolické. Do české metropole dorazil v okamžiku, kdy celý západní svět sleduje rusko-čínské sbližování a odborníci detailně analyzují nové pozemní a letecké zbraně, které Peking demonstrativně představil na vojenské přehlídce u příležitosti 80. výročí konce druhé světové války.
"Čína využije Rusko k tomu, aby byla Severoatlantická aliance zaujata něčím jiným," odpověděl generální tajemník Mark Rutte na otázku, jak by mohl probíhat stále pravděpodobnější útok Pekingu na ostrov Tchaj-wan. "Všechno je to propojené," glosoval současnou geopolitickou situaci na konferenci IISS Prague Defence Summit.
Právě Peking a Moskva jsou podle Rutteho hlavní hrozbou pro světovou bezpečnost a udržení míru. "Rusko a Čína vyrábí vojenské vybavení obrovskou rychlostí proto, aby agresivně zvýšily svůj vliv," zdůraznil.
Rutte zmínil, že jen v průběhu letošního roku ruské továrny vyrobí 1500 tanků, tři tisíce bojových vozidel pěchoty a patnáct tisíc balistických raket Iskander krátkého dosahu, jimiž Putinovi vojáci denně útočí nejen na frontě, ale i na ukrajinská sídliště, nemocnice, obchody a další civilní cíle.
"Ještě nedávno Rusko vyrábělo víc munice než NATO"
"Rusko je a bude destabilizačním prvkem v Evropě a celém světě," připomněl Mark Rutte. "Nevyrábíme dostatečně rychle, potřebujeme víc munice, střel, bojových vozidel, potřebujeme palebnou sílu a tanky," vyzýval z Prahy členy Severoatlantické aliance.
Připomněl i to, že ač je hospodářství celého Ruska zhruba srovnatelné třeba s americkým Texasem, ve zbrojní výrobě loni válcovalo celý zbytek světa. "Ještě donedávna Rusko vyrábělo víc munice než celé NATO. To se snažíme zvrátit," slíbil šéf aliance.
Ve své řeči na IISS Prague Defence Summitu dal stovkám delegátů z celého světa několikrát za příklad Ukrajinu, která zbrojí a vyrábí munici obrovským tempem, aby se s pomocí západního světa ubránila nevyprovokované agresi Vladimira Putina. Podle Rutteho nyní dokáže ukrajinský průmysl vyprodukovat až čtyři a půl milionu dronů ročně.
Trump? Zaslouží si pochvalu
Generální tajemník NATO, který se v posledních měsících několikrát sešel s Donaldem Trumpem, má pro amerického prezidenta pochvalná slova, jak nyní potvrdil v Praze. Až díky Trumpovi se podle Rutteho řada evropských států rozhodla plnit své alianční závazky a dávat na obranné výdaje víc peněz.
Rutte, bývalý nizozemský ministerský předseda, nicméně Evropu kritizuje za její laxnost. A to třeba ve věci jemenských povstalců. Podle něj jsou Húsiové a jejich útoky hrozbou především pro starý kontinent, zakročit proti nim ale musel až Donald Trump.
"Evropa se o to měla postarat, ale nejsme toho schopni. Jsem rád, že to Trump udělal," poslal Rutte z Prahy pochvalu do Bílého domu.