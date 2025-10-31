Zahraničí

Tři až čtyři Rusové útočí nonstop. Analytik popsal alarmující situaci v Pokrovsku

Eliška Novotná ČTK Eliška Novotná, ČTK
před 40 minutami
Boje o Pokrovsk se stupňují, jeho získání je pro Rusko důležité, a to jak z taktických důvodů, tak z důvodu reputace, popsal pro agenturu Reuters ukrajinský vojenský analytik Oleksandr Kovalenko. "Předtím více než rok dosahovali pouze taktických úspěchů, což je s ohledem na množství ztrát, vynaložený čas a zdroje pro tak velkou armádu ostuda," řekl.
Situace v Pokrovsku je složitá, ale není ve fázi, kdy by tento problém nešlo vyřešit, říká analytik | Video: Reuters

Ukrajinská armáda informovala, že do města vstoupilo nejméně 200 ruských vojáků. Rusko podle Kovalenka vysílá hlavně malé sabotážní skupiny o třech až čtyřech vojácích, někdy dokonce i jednotlivce. "Největším problémem je, že téměř všechny vysílají nonstop, tedy v nekonečné vlně a hledají příležitosti v infiltraci. Rusů je mnohem více a mají mnohem více příležitostí takové vlny posílat," vysvětlil. "Druhým problémem je, že téměř všechny skupinky jsou převlečené za civilisty."

Moskevským jednotkám se od obsazení východního města Avdijivka v zimě 2024 nepodařilo dosáhnout žádného úspěchu takového rozsahu. Právě Pokrovsk by otevřel cestu k postupu vojsk v Doněcké oblasti, jejíž úplná okupace je dlouhodobým cílem Ruska. "Pokrovsk je především důležitým logistickým uzlem. Umožňuje vám současně provádět ofenzivu v mnoha směrech," popsal Kovalenko.

I přesto ale tvrdí, že situace není ve fázi, kdy by současný problém nebylo možné vyřešit. "To znamená, že je docela možné situaci stabilizovat," řekl. Analytici ukrajinského projektu DeepState už ale tak optimističtí nejsou. "Situace je na kritické hranici a nadále se zhoršuje do té míry, že na nápravu všeho může být příliš pozdě," uvedli. Ukrajina bude muset podle nich nasadit posily přinejmenším na úrovni brigády, aby zabránily dalšímu ruskému pronikání. 

Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že ruské jednotky obklíčily ukrajinské síly, a to i ve městě Kupjansk. Ukrajinská armáda to označila za "fantazii" a uvedla, že Pokrovsk nikdy Rusko neobklíčilo a zásobovací trasy zůstávají nepřerušené. "Skutečnost, že stále držíme Pokrovsk, dokazuje světu, že Rusové lžou," prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Moskva svou ofenzivu zesílila v době, kdy ustrnulo americké diplomatické úsilí o ukončení války. Americký prezident Donald Trump navíc nedávno zrušil plánované setkání s Putinem. Kreml jako podmínku pro mírová jednání opakovaně požadoval, aby se Ukrajina vzdala právě Donbasu, kde se Pokrovsk nachází, Kyjev to odmítl.

"Říkal jsem, že se to stane." Rusové do toho po měsících čekání šlápli. A bude hůř (celý článek s videem zde)

Ukrajinská 79. vzdušná útočná brigáda zveřejnila záběry z ruského útoku u Myrnohradu | Video: Telegram/ua_dshv
 
