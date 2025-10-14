Takhle to nejde, nebral si servítky šéf NATO. Průšvih s drony mohou vyřešit Švédové

Systém Kreuger 100 využívá k vyhledávání letících nepřátelských dronů infračervené senzory. Po identifikaci cíle vypustí malou střelu. "Vyvíjíme malý, elektricky poháněný interceptor, který je pouze kinetický. Nemá žádné hlavice ani výbušniny, srazí dron tím, že se přiblíží vysokou rychlostí," uvedl pro britský deník The Telegraph šéf firmy Karl Rosander.
Evropané se snaží vyhnout sestřelování dronů velkými střelami nad civilními oblastmi, kdy je riziko smrti, zranění či poškození infrastruktury na zemi vysoké. "Nechceme střílet výbušniny nad letišti… Vyhnete se střílení drahých střel a hořícím fragmentům nad civilní infrastrukturou," tvrdí Rosander.
Kreuger 100 by se nyní hodil také ukrajinským jednotkám, pro které malé ruské drony napěchované výbušninami představují každodenní nebezpečí. Zejména ty s optickými vlákny, jež nejde rušit a obtížně se sestřelují za pomoci ručních zbraní. Jak by to mohlo vypadat, ukazuje vizualizace firmy, ve které se dva FPV drony přibližují s výbušninou k vojenskému konvoji. Systém na vozidle je identifikuje a odpálí kinetické projektily, které cíle zasáhnou.
Klíčová je cena. Nordic Air Defence slibuje, že její systém je 16 tisíckrát levnější než použití bojových letounů k ochraně vzdušného prostoru. "Je nepřijatelné sestřelovat drony, které stojí jeden nebo dva tisíce dolarů, střelami, které mohou stát půl milionu nebo dokonce milion dolarů," varoval generální tajemník NATO Mark Rutte.
Výhodou Rosanderova systému je právě odhadovaná cena. Ta se má pohybovat okolo částky 5 tisíc dolarů, což je zlomek toho, za co k dronům v Polsku startovaly stíhací letouny F-15 a F-35.
Armádní noviny už na jaře psaly, že systém Kreuger 100 bude ničit drony do výšky přibližně dvou kilometrů. Na rozdíl od tradičních interceptorů spoléhá na elektrický pohon - konkrétně zadní tlačnou vrtuli napájenou z baterie. V civilní variantě dosahuje rychlosti až 270 km/h, vojenská verze má být rychlejší.
Střely by mohly být vypuštěny několika způsoby - z ručního děla podobného pušce, odpalovacích beden s projektily nebo systémů namontovaných na vozidlech. To vše umožňuje rychlé nasazení v terénu.