Zahraničí

Takhle to nejde, nebral si servítky šéf NATO. Průšvih s drony mohou vyřešit Švédové

Blahoslav Baťa Blahoslav Baťa
před 1 hodinou
Evropa naléhavě hledá levný a účinný způsob, jak se ubránit ruským dronům. Nepřátelské bezpilotní stroje by mohla likvidovat levná ministřela od švédské firmy Nordic Air Defence, která využívá k zásahu kinetickou energii.
Nízkonákladový interceptor Kreuger 100 by se mohl stát silnou součástí obrany EU. | Video: Aktuálně.cz/Nordic Air Defence

Systém Kreuger 100 využívá k vyhledávání letících nepřátelských dronů infračervené senzory. Po identifikaci cíle vypustí malou střelu. "Vyvíjíme malý, elektricky poháněný interceptor, který je pouze kinetický. Nemá žádné hlavice ani výbušniny, srazí dron tím, že se přiblíží vysokou rychlostí," uvedl pro britský deník The Telegraph šéf firmy Karl Rosander.

Evropané se snaží vyhnout sestřelování dronů velkými střelami nad civilními oblastmi, kdy je riziko smrti, zranění či poškození infrastruktury na zemi vysoké. "Nechceme střílet výbušniny nad letišti… Vyhnete se střílení drahých střel a hořícím fragmentům nad civilní infrastrukturou," tvrdí Rosander.

Související

Štve mě, když lidi Rusy podceňují! Co všechno prozradí Češka na Donbase

Radouch.
12:39

Kreuger 100 by se nyní hodil také ukrajinským jednotkám, pro které malé ruské drony napěchované výbušninami představují každodenní nebezpečí. Zejména ty s optickými vlákny, jež nejde rušit a obtížně se sestřelují za pomoci ručních zbraní. Jak by to mohlo vypadat, ukazuje vizualizace firmy, ve které se dva FPV drony přibližují s výbušninou k vojenskému konvoji. Systém na vozidle je identifikuje a odpálí kinetické projektily, které cíle zasáhnou.

Klíčová je cena. Nordic Air Defence slibuje, že její systém je 16 tisíckrát levnější než použití bojových letounů k ochraně vzdušného prostoru. "Je nepřijatelné sestřelovat drony, které stojí jeden nebo dva tisíce dolarů, střelami, které mohou stát půl milionu nebo dokonce milion dolarů," varoval generální tajemník NATO Mark Rutte.

Výhodou Rosanderova systému je právě odhadovaná cena. Ta se má pohybovat okolo částky 5 tisíc dolarů, což je zlomek toho, za co k dronům v Polsku startovaly stíhací letouny F-15 a F-35. 

Související

Mrazivý simulátor válečné hrozby. Začalo to drony na Václaváku, líčí "premiér" Mlynář

Spotlight - Vladimír Mlynář
24:16

Armádní noviny už na jaře psaly, že systém Kreuger 100 bude ničit drony do výšky přibližně dvou kilometrů. Na rozdíl od tradičních interceptorů spoléhá na elektrický pohon - konkrétně zadní tlačnou vrtuli napájenou z baterie. V civilní variantě dosahuje rychlosti až 270 km/h, vojenská verze má být rychlejší. 

Střely by mohly být vypuštěny několika způsoby - z ručního děla podobného pušce, odpalovacích beden s projektily nebo systémů namontovaných na vozidlech. To vše umožňuje rychlé nasazení v terénu.

Rusové na Polsko mohou poslat i 1000 dronů. Teď drží stopky a sledují, říká expert. (Celý článek s videem zde)

Spotlight Aktuálně.cz - Robert Vacek | Video: Tým Spotlight
 
Mohlo by vás zajímat

Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

Celostátní stávka stopla v Belgii dopravu na letištích, bruselská MHD stojí

Celostátní stávka stopla v Belgii dopravu na letištích, bruselská MHD stojí

Další Trumpův "deal". Thajsko a Kambodža na konci října uzavřou mír

Další Trumpův "deal". Thajsko a Kambodža na konci října uzavřou mír

"Vyzmizíkovali mi vlasy," zlobí se Trump kvůli nelichotivé fotce

"Vyzmizíkovali mi vlasy," zlobí se Trump kvůli nelichotivé fotce
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ruský útok na Ukrajinu 2022 Rusko Ukrajina Evropská unie (EU) dron

Právě se děje

Aktualizováno před 13 minutami
Video: Takhle proti sobě bojovaly dvě kamarádky. A další Češky řádily v Japonsku
2:20

Video: Takhle proti sobě bojovaly dvě kamarádky. A další Češky řádily v Japonsku

Karolína Muchová porazila v čínském Ning-po Markétu Vondroušovou. Marie Bouzková a Tereza Valentová postoupily do 2. kola na turnaji v Ósace.
před 21 minutami
Hrozba pro Česko. Experti varují před čínskými technologiemi v solárech

Hrozba pro Česko. Experti varují před čínskými technologiemi v solárech

U čínských dodavatelů vznikají podle úřadu rizika s ohledem na ochranu dat a v krajním případě i možnou vzdálenou manipulaci.
Aktualizováno před 23 minutami
Babiš vzkázal, co musí udělat Turek. Piráti mluví o vládě "Čapího a Orlího hnízda"

ŽIVĚ
Babiš vzkázal, co musí udělat Turek. Piráti mluví o vládě "Čapího a Orlího hnízda"

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
Aktualizováno před 24 minutami
Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

ŽIVĚ
Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 26 minutami

MG, které překvapí úplně každého. Cyberster jezdí v mrtvé třídě, navíc za tu cenu

MG, které překvapí úplně každého. Cyberster jezdí v mrtvé třídě, navíc za tu cenu
Prohlédnout si 48 fotografií
MG Cyberster je pokračovatelem dlouhé tradice roadsterů dříve britské, dnes již čínské značky.
Ovšem na rozdíl od nich už nemá spalovací motor, ale o jeho pohon se starají elektromotory.
před 27 minutami
Začíná Festival Das Filmfest. Nabídne kandidáty na Oscara i nezávislé snímky

Začíná Festival Das Filmfest. Nabídne kandidáty na Oscara i nezávislé snímky

Promítat se bude např. drama Pohled do slunce, nejnavštěvovanější rakouský snímek loňského roku 80+ nebo dokument o Leni Riefenstahlové.
Josef Veselka

Komentář: Umí umělá inteligence medicínu lépe než váš lékař?

Další zprávy