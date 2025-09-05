Zahraničí

Elita Rusů se sebevědomě hrnula k Pokrovsku. Nejspíš vůbec netušili, do čeho jdou

Blahoslav Baťa Blahoslav Baťa
před 2 hodinami
„Kleště“ kolem Pokrovsku už v srpnu málem secvakly, Ukrajinci ale agresory od města zahnali. Aby situaci zachránili, poslali Rusové do boje elitní jednotky. Jejich vojáci ale krutě doplatili na neznalost způsobu boje na tomto úseku fronty.
Večerní obrněný útok ruských mariňáků po silnicích u Pokrovska 28. srpna pro ně skončil krvavou lázní | Video: Aktuálně.cz/X/midobecker_1

Rusové touží za každou cenu dobýt toto klíčové ukrajinské město v Doněcké oblasti. Aby po nepovedeném pokusu posílil dynamiku, vyrazil agresor na zteč s nejlepšími muži, které má k dispozici. Někteří z mariňáků a výsadkářů ale utrpěli těžké ztráty v sektoru, kterému zjevně nerozumí, píše server Euromaidan Press.

Ruská 155. brigáda námořní pěchoty zaútočila večer 28. srpna v obrněných vozidlech po silnicích, které jsou pod nepřetržitým dohledem dronů. Okamžitě se dostala do hledáčku skupiny ukrajinských operátorů Ivan Franko, která proti ní vyslala FPV drony s výbušninami a požádala o pomoc posádku lehkého salvového raketometu HIMARS.

"Kombinovaná palebná síla způsobila devastující ztráty nepřátelské útočné obrněné skupině, byla zcela poražena", uvedla skupina Ivan Franko, která napočítala pět zničených vozidel a dvě opuštěná. "Ztráty nepřítele na životech dosáhly 50 až 100 mužů," nahlásila skupina. 

"Byla to rychlá a krvavá porážka pro Rusko, které se snažilo zvrátit vývoj na bojišti kolem Pokrovsku ve svůj prospěch," píše americký vojenský analytik David Axe, podle kterého se Rusové více než rok snaží dobýt s početnou armádou pás ukrajinských měst táhnoucí se od Pokrovsku po Slovjansk. 

Na začátku srpna už ruská 51. kombinovaná armáda dokončovala sevření Pokrovsku a chystala se odříznout jednu ze dvou hlavních zásobovacích tras. Cestou k vesnici Dobropillja, která leží na silnici T0515, často míjela prázdné ukrajinské pozice. Podcenila ale sílu záloh nepřítele.

Ukrajinští velitelé se záměrně rozhodli nechat některé zákopy prázdné, aby získali čas na přebudování některých brigád. "Obětovali území za čas na přestavbu, aby bylo možné později zaútočit," vysvětlil americký analytik Andrew Perpetua. 

Kreml reagoval tím, že stáhl síly z Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny a také z fronty táhnoucí se od Kurské oblasti na západě Ruska po Sumskou oblast na severu Ukrajiny a poslal je do Pokrovsku. Posily zahrnují nejméně pět ruských námořních a výsadkových brigád, pluků a divizí. 

Ruské jednotky se už před mnoha měsíci tvrdě poučily, že obrněná vozidla u Pokrovsku nemohou na silnicích "přežít". Agresoři měli největší úspěchy po rychlých ztečích na motocyklech a infiltracích malých skupin pěchoty.

"Nezkušenost a lehkomyslnost elitních jednotek je odsoudila k záhubě a zmařila první pokus Kremlu zachránit to málo, co mu zbylo z dobropilljského výběžku," píše Axe. "Nepřítel se bude i nadále pokoušet provádět masové útoky na naše pozice," potvrdila ale skupina Ivan Franko.

"Vítězná nálada se změnila v zoufalství." Ruská euforie z postupu na frontě mizí. (Celý článek s videem zde)

155. mechanizovaná brigáda zveřejnila záběry, jak zničila celou kolonu ruských tanků u Pokrovsku | Video: Telegram/155. mechanizovaná brigáda
 
