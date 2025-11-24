Únik Trumpova plánu inscenovali Rusové. Důležité je to, co následovalo, líčí Kopečný

Host Matyáše Zrna upozorňuje na to, že americký návrh unikl z iniciativy Rusů ještě před tím, než s ním americká strana seznámila Ukrajince a Evropany. A byť jde aktuálně o jednání v krizovém řízení, stále pokračuje plán, jak postupně všechny aktéry seznamovat s tím, co by bylo přijatelné pro jednu i druhou stranu, konstatuje.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:00-03:31 Jak Kopečný hodnotí klíčové jednání v Ženevě? K jakým změnám v mírovém plánu došlo?
03:31-06:37 Je možné, že Ukrajina nakonec bude muset odevzdat dosud neokupovanou část Doněcké oblasti? Platí, že Ukrajincům při současném vývoji na frontě vlastně moc jiných možností nezbývá?
06:37-10:55 Je pomoc Spojených států pro Ukrajinu stále nenahraditelná, nebo je Evropa schopna případný výpadek americké podpory nahradit? Jak moc celou situaci ovlivňuje korupční skandál kolem prezidenta Zelenského a jeho blízkých?