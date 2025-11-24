Zahraničí

Únik Trumpova plánu inscenovali Rusové. Důležité je to, co následovalo, líčí Kopečný

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 6 hodinami
"Zdá se, že to, čeho se mnozí báli – tedy jakéhosi mnichovského momentu -, prostě nenastává," říká po nedělním jednání v Ženevě zmocněnec vlády pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Klíčové podle něj je, že americký ministr zahraničí Marco Rubio označil uskutečněné rozhovory mezi Ukrajinci, Američany a zástupci Evropy za velmi konstruktivní.
Spotlight News - Tomáš Kopečný (24. 11. 2025) | Video: Tým Spotlight

Host Matyáše Zrna upozorňuje na to, že americký návrh unikl z iniciativy Rusů ještě před tím, než s ním americká strana seznámila Ukrajince a Evropany.  A byť jde aktuálně o jednání v krizovém řízení, stále pokračuje plán, jak postupně všechny aktéry seznamovat s tím, co by bylo přijatelné pro jednu i druhou stranu, konstatuje.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:00-03:31 Jak Kopečný hodnotí klíčové jednání v Ženevě? K jakým změnám v mírovém plánu došlo?

03:31-06:37 Je možné, že Ukrajina nakonec bude muset odevzdat dosud neokupovanou část Doněcké oblasti? Platí, že Ukrajincům při současném vývoji na frontě vlastně moc jiných možností nezbývá?

06:37-10:55 Je pomoc Spojených států pro Ukrajinu stále nenahraditelná, nebo je Evropa schopna případný výpadek americké podpory nahradit? Jak moc celou situaci ovlivňuje korupční skandál kolem prezidenta Zelenského a jeho blízkých?

 
USA a Ukrajina mají nový mírový plán, poslední slovo má mít Trump a Zelenskyj

Obrazem: V Etiopii vybuchl dlouho spící vulkán, sopečný popel se dostane až do Indie

Si Ťin-pching v telefonátu s Trumpem řešil připojení Tchaj-wanu

Vedení slovenské prokuratury čelí obvinění ze zasahování do citlivých kauz

před 2 hodinami
USA a Ukrajina mají nový mírový plán, poslední slovo má mít Trump a Zelenskyj

Česko ochromí nový sníh. Předpověď ukazuje místa s nejvydatnější nadílkou

Babiš dostal od SPD a Motoristů nominace do vlády, tento týden je předá Pavlovi

Úterý ukáže, zda má Babiš odvahu, nebo nechá řešení problému na prezidentovi

Kvůli očkování špinil Djokoviče, teď ho žádal o odpuštění. Šampion zaujal reakcí

Obrazem: V Etiopii vybuchl dlouho spící vulkán, sopečný popel se dostane až do Indie

