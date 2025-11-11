Zahraničí

Ukrajinský velitel prolomil mlčení a řekl, co se děje u Pokrovsku. Jde o klíčový zlom

před 10 minutami
Ukrajinské ozbrojené síly se podle jejich vrchního velitele Oleksandra Syrského nacházejí v jednom z nejnáročnějších okamžiků současné fáze války. V exkluzivním rozhovoru pro americký deník New York Post upozornil, že ruská armáda zahájila rozsáhlou ofenzivu u města Pokrovsk v Doněcké oblasti.
Velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj.
Velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj. | Foto: Reuters

Podle Syrského se Moskva pokouší prolomit obranné linie, které Ukrajina budovala měsíce, a získat tak rozhodující výhodu ve východní části země.

"Situace na frontě je opravdu napjatá, nepřítel provádí strategickou ofenzivní operaci," řekl. "Shromáždili většinu sil a vytvořili převahu ve snaze prolomit naši obrannou linii … a obsadit tuto oblast."

Pokrovsk, kde před válkou žilo asi 60 tisíc lidí, má zásadní strategický význam. Vedou přes něj důležitá silniční a železniční spojení, jež umožňují zásobovat ukrajinské jednotky na frontě i udržovat evakuační cesty pro civilisty. Rusko se podle Syrského snaží město obklíčit ze tří směrů - severu, jihu a východu. K ofenzivě nasadilo mechanizované jednotky i námořní brigády a v širším okolí se podle odhadů pohybuje okolo 150 tisíc ruských vojáků.

Ruská propaganda: Pokrovsk padl

Navzdory tomu ruská propaganda opakovaně tvrdí, že Pokrovsk je již v podstatě ztracen. Syrskyj to v rozhovoru odmítl. Podle něj měla Ukrajina v září provést protiútok, během kterého ruské síly utrpěly přibližně 13 tisíc ztrát, a ukrajinské jednotky získaly zpět zhruba 165 čtverečních mil území. "Na svých mapách tuto oblast nadále vyznačují, jako by byla pod jejich kontrolou," uvedl. "Tento dojem - že nepřítel má prakticky vše a chystá se to dokončit - není pravdivý," upozorňuje.

Ukrajina podle něj stavěla obranné linie tak, aby komplikovaly postup těžké techniky a ruské armádě znemožnily rychlý průlom. "Je rozdíl mezi obranou na otevřeném poli a obranou v městské zástavbě," vysvětlil Syrskyj. "Naše městské oblasti jsou schopny odrazit obrovské masy nepřátelských vojsk."

Taktické využívání dronů

Kromě regulérních jednotek však musí Kyjev čelit také sabotážním skupinám a intenzivní informační kampani Moskvy, která má za cíl podkopat důvěru ukrajinské veřejnosti i mezinárodních partnerů. "Je to opravdu náročné," přiznal. "Probíhají tu neustálé boje a střety. Nepřítel neustále provádí rychlé manévry," popisuje.

Podle Syrského Ukrajina sází zejména na taktické používání dronů a přesné údery proti velitelským centrům ruských operací. To ovšem vyžaduje moderní výzbroj, zejména zbraně dlouhého doletu a systémy protivzdušné obrany. "Potřebujeme rakety různých typů, s různým doletem… silnou protivzdušnou obranu," zdůraznil. "To je pro nás nejvyšší priorita," dodává.

Navzdory těžkým bojům však Syrskyj tvrdí, že Ukrajina dokázala zpomalit tempo ruského postupu.

 
