Na ruských pumpách "jede" pančovaný benzin, čínská auta po něm hromadně kolabují

před 2 hodinami
Akutní nedostatek benzinu na čerpacích stanicích řeší prodejci jeho ředěním, tvrdí ruská televize NSN. Vozy domácí výroby si s pančovanou směskou poradí, fajnovější čínská auta ale stávkují.
Čerpací stanice v Moskvě.

V Rusku se stále častěji objevuje nekvalitní benzin kvůli podvodům na čerpacích stanicích, kde dochází k jeho ředění," uvedl pro server NSN šéf Svazu automobilových služeb Jurij Valko. V příspěvku se dále praví, že v důsledku špatné kvality pohonných hmot "došlo k poruše motoru u několika desítek vozů Geely ročníku 2025".

Deník Gazeta v této souvislosti uvádí případ majitelky nového vozu Geely Cityray, který "v jednom okamžiku začal prudce cukat a šel z něj bílomodrý kouř". Protože byl vůz dovezen do Ruska individuálně, nevztahovala se na něj záruka. Výměnu motoru za nový si tak musela majitelka financovat sama.

Geely k tomu na portálu Baza vydalo prohlášení, že "problém spočívá v hladině oxidačních látek v ruském benzinu, na kterou čínské modely nejsou stavěné".

Ještě poměrně nevinným, avšak hojně rozšířeným podvodem na ruských čerpačkách je záměna nízkooktanového benzinu za kvalitnější druh s 95 oktany, kterého se kvůli útokům na rafinerie v současnosti nedostává. Často však dochází i k přimíchávání dalších složek do paliva, které mohou motor trvale poškodit.

"Takové případy si pamatuju z doby před dvaceti lety, to jste mohli natankovat benzin a od čerpací stanice zamířit s autem rovnou do servisu. Teď se nám to může celé zase vrátit," poznamenává Valko.

Podle něj jsou k prodeji nekvalitního benzinu majitelé pump nuceni tím, že kvůli státním regulacím nemohou zvyšovat ceny pro konečného spotřebitele. Dodavatelé nedostatkového benzinu ale čerpačkám velkoobchodní ceny šponují.

Geely se snaží problém s nekvalitním benzinem vyřešit přeprogramováním softwaru tak, aby auto pozřelo i méně kvalitní sortu. Valko však nevěří, že by to situaci uspokojivě vyřešilo. "Jediné, co situaci skutečně pomůže, je přísnější kontrola kvality benzinu ze strany odpovědných orgánů," dodává.

 
