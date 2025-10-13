Zahraničí

Putin naznačil odhalení "superzbraní." Může jít o dvě velmi nebezpečné jaderné hrozby

před 1 hodinou
Ruský prezident Vladimir Putin se v pátek pochlubil tím, že Kreml brzy odhalí "nové zbraně, o kterých už v minulosti mluvil." Novinářům po své návštěvě Tádžikistánu tajemně naznačil, že dané zbraně existují. Putin zároveň lehce pohrozil Spojeným státům.
"Pokud některé země budou testovat jaderné zbraně, uděláme totéž," řekl Vladimir Putin | Video: Reuters

"Vše teď dokončujeme a myslím, že se brzy naskytne příležitost oznámit nové zbraně, které jsme kdysi avizovali," řekl ruský prezident podle informací ruské státní tiskové agentury RIA Novosti.

Zároveň Putin zmínil neochotu Washingtonu odsouhlasit novou Smlouvu o snížení strategických zbraní (START), kterou Kreml navrhnul. Tato smlouva je klíčová pro kontrolu největších jaderných a útočných systémů. 

"Jsme připraveni jednat, pokud to bude přijatelné a výhodné pro americkou stranu. Pokud ne, pak ne. Ale to by byla škoda, protože pak by v oblasti strategických útočných zbraní nezůstal žádný mechanismus odstrašování," dodal. Ruský prezident tak naznačil, že by v případě neuzavření nové dohody neexistovala pravidla omezující jejich nejsilnější zbraně.

Jakou konkrétní zbraň má Putin na mysli, není jasné. Ruský prezident zmínil jen to, že o ní mluvil už v minulosti, když procházela úspěšným testováním. Web Kyiv Post zmapoval, o jaké zbraně by mohlo jít.

V roce 2018 Putin oznámil pět velkých programů týkajících se vývoje jaderných zbraní, pro které se vžilo označení "Putinovy superzbraně". Mezi ně patřila mezikontinentální balistická raketa RS-28 Sarmat, hypersonický kluzák Avangard, bezpilotní podvodní dron s jaderným pohonem Poseidon, řízená střela s jaderným pohonem 9M730 Burevestnik a hypersonická balistická střela odpalovaná ze vzduchu Kh-47M2 Kinžal. Později Kreml oznámil také vývoj hypersonické protilodní řízené střely 3M22 Zircon.

Z těchto šesti jsou před dokončením Burevestnik a Poseidon, ostatní již mají uvedení za sebou. Kyiv Post tak spekuluje, že právě o těchto zbraních vůdce Kremlu mluvil. "Burevestnik má být revoluční zbraní s prakticky neomezeným doletem díky použití jaderného reaktoru jako pohonu," vysvětluje Kyiv Post ve své analýze.

Rusko mělo v plánu otestovat tuto zbraň v srpnu, přibližně v době summitu Putina s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na Aljašce. Podle webu The Barents Observer se testování zbraně uskutečnilo několik dní poté na letecké základně Rogačevo, která se nachází v Nové Zemi, souostroví v Severním ledovém oceánu v Archangelské oblasti.

Zkoušky, které se ale uskutečnily roky předtím, vykazovaly smíšené výsledky. Z přibližně 13 známých odpalů byly pouze dva úspěšné, a to jen částečně. K jednomu došlo v listopadu 2017 a druhému v lednu 2019, jak uvádí analytický web The Diplomat s odvoláním na vlastní zdroje z amerických zpravodajských služeb.

O tom, jak konkrétně raketa funguje, se ví jen málo, protože se stále nachází ve fázi experimentů. Spekuluje se ale, že je odpalována pomocí scramjetu (náporový motor se spalováním v nadzvukovém režimu) a v polovině letu přebírá řízení jaderný reaktor. Má také létat nízko, aby se vyhnula tomu, že ji odhalí radar, a její letová dráha je nepředvídatelná, což komplikuje její zachycení.

Odborníci varují, že by Burevestnik mohl být nebezpečný, pokud by došlo k poškození jeho jaderného reaktoru. To by se mohlo stát v případě poruchy raketového motoru nebo odchylky od kurzu, kdy by se následně rozptýlil radioaktivní materiál po rozsáhlých oblastech.

"Příbuznou" zbraní Burevestniku je bezpilotní podvodní plavidlo Poseidon s jaderným pohonem, o kterém se dříve mluvilo pod ruským kódovým názvem Status-6. Jde také o zbraň s neomezeným dosahem. "Ačkoliv Rusko jej nazývá dronem, lze jej také popsat jako torpédo s jaderným pohonem," píše Kyiv Post.

"Jsou velmi tiché, mají vysokou manévrovatelnost a jsou pro nepřítele prakticky nezničitelné. V dnešním světě neexistuje žádná zbraň, která by jim mohla čelit," řekl Putin v roce 2018 při diskusi o vývoji této zbraně.

Článek amerického námořního institutu z května 2022 uvádí, že "má potenciál být jak strategickou, tak taktickou jadernou zbraní a nespadá do definice zbraní podle nové smlouvy START", což vyvolává obavy z jejího použití.

"Ve srovnání s Burevestnikem se Poseidon jeví jako zbraň více připravená k použití", hodnotí Kyiv Post. V lednu 2023 totiž ruská agentura TASS oznámila, že Rusko již vyrobilo první sérii Poseidonů, které v budoucnu nasadí na jadernou ponorku Belgorod.

V roce 2019 pak Rusko tvrdilo, že plánuje zařadit 32 Poseidonů do boje, aniž by upřesnilo, kdy by k tomu mělo dojít. Je ale možné, že se plán Kremlu zbrzdil kvůli ztrátám materiálu způsobených invazí na Ukrajinu.

Věznice vybrakoval Prigožin. Novinář v mrazivém rozhovoru odkryl, kdo válčí za Putina (celý článek s videem zde)

Spotlight Aktuálně.cz - Dmytro Karpenko | Video: Matyáš Zrno
 
Další zprávy