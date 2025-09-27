Zahraničí

Dronová hradba a válečný pat. V čem páchá Putin zásadní chybu?

Jiří Just Jiří Just, Lucie Sulovská
před 1 hodinou
Na ukrajinské frontě hrozí pat, nebo jde o ticho před další táhlou ruskou ofenzivou? Někdejší vrchní velitel ukrajinské armády Valerij Zalužnyj v nedávno zveřejněném článku uvedl, že na východě Ukrajiny panuje patová situace, protože dronová hradba znemožňuje provádět klasické vojenské manévry.
Foto: Reuters

Publicistka navrátivší se do podcastu Lucie Sulovská je přesvědčena, že Vladimir Putin nemůže dosáhnout svých cílů silou. Ruská armáda takřka nepostupuje a nemá šanci ani dobýt celý Donbas. Raději měl ruský prezident kývnout na nabídku amerického lídra Donalda Trumpa v jeho záchvěvu štědrosti. 

Novinář Jiří Just poukazuje na to, že Putin může být přesvědčen, že Ukrajinu čeká kvůli ruskému bombardování nejen tuhá zima, ale i ekonomické problémy, se kterými si Evropská unie nemusí poradit.

Epizoda podcastu je k poslechnutí například zde:

V novém dílu podcastu Kaviárové tousty probírali nejen situaci na Ukrajině, ale i spletité zákulisí ruského stínového mocenského orgánu Putinovy administrativy.

Foto: Podcast Kaviárové tousty
 
