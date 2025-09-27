Dronová hradba a válečný pat. V čem páchá Putin zásadní chybu?

Publicistka navrátivší se do podcastu Lucie Sulovská je přesvědčena, že Vladimir Putin nemůže dosáhnout svých cílů silou. Ruská armáda takřka nepostupuje a nemá šanci ani dobýt celý Donbas. Raději měl ruský prezident kývnout na nabídku amerického lídra Donalda Trumpa v jeho záchvěvu štědrosti.
Novinář Jiří Just poukazuje na to, že Putin může být přesvědčen, že Ukrajinu čeká kvůli ruskému bombardování nejen tuhá zima, ale i ekonomické problémy, se kterými si Evropská unie nemusí poradit.
V novém dílu podcastu Kaviárové tousty probírali nejen situaci na Ukrajině, ale i spletité zákulisí ruského stínového mocenského orgánu Putinovy administrativy.
