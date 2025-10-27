Zahraničí

"Opravdu tu citujete ruského propagandistu?" Ministr financí USA zpražil moderátorku

"Myslím, že Rusko to pocítí okamžitě… Ruskou válečnou mašinerii financuje ropa a my můžeme podstatně snížit jeho zisky." Tak vysvětloval v televizi CBS ministr financí Scott Bessent nové americké sankce proti ruským energetickým společnostem. Když moderátorka citovala ruského zvláštního ruského vyslance Kirilla Dimitrijeva, reagoval Bessent ostře.
"Myslím, že můžeme výrazně snížit zisky Ruska," řekl Scott Bessent | Video: X/Gerashchenko_en

"Margaret, opravdu tu citujete ruského propagandistu?" ptal se Bessent moderátorky Margaret Brennanové, když nabídla pohled zvláštního vyslance Kremlu Kirila Dimitrijeva. Ten tvrdil, že sankce nebudou mít absolutně žádný efekt na ruskou ekonomiku a jediné, co se stane, budou vyšší ceny benzinu na čerpacích stanicích v USA.

Fiasko. Plán Kremlu ztroskotal a Putin je odtržený od reality, píše ruský server

ukrajina
"Co myslíte, že vám řekne? Že to bude drsné a že to donutí ruského prezidenta Vladimira Putina zasednout k jednacímu stolu? Ruská ekonomika je válečná ekonomika. Mají nulový růst, inflaci kolem dvaceti procent. A všechno, co děláme, je snaha donutit Putina zasednout k jednacímu stolu… Jejich příjmy z ropy meziročně klesly o 20 procent. Domnívám se, že tohle by mohlo znamenat další pokles o 20 nebo 30 procent. Prezident Donald Trump byl opět kritizován za to, že neudělal dost. On podniká odvážné kroky a vy citujete ruského propagandistu," vypočítal Bessent.

Moderátorka však Bessentovi připomněla, že Dimitrijev coby ruský zvláštní vyslanec Kremlu jednal i s ním a se svým americkým protějškem Stevem Witkoffem. Navštěvuje USA a jeho jméno je staženo ze sankčního seznamu.

Dimitrijeva posílá Putin do Spojených států, protože studoval ekonomii na Stanfordově univerzitě, pracoval na Wall Street a mluví skvěle anglicky. V Rusku nyní vede státní investiční fond a patří k nejbližšímu okruhu ruského prezidenta.

 
