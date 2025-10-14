Trump mění taktiku. Spojené státy pomáhají Kyjevu „působit Rusům bolest“

Americké zpravodajské služby sdílejí informace, které umožňují Kyjevu provádět přesné údery na rafinerie a další strategické cíle hluboko v Rusku. Útoky podle Financial Times (FT) přispěly k růstu cen energií v Rusku a přiměly Moskvu omezit vývoz nafty a zvýšit dovoz motorových paliv.
Ke změně postoje Washingtonu došlo po červencovém telefonátu mezi prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Trump podpořil strategii, která by měla "způsobit Rusům bolest" a donutit Kreml zasednout k jednacímu stolu, uvedly FT.
Od té doby americké služby pomáhají Kyjevu plánovat trasy, výšku či načasování útoků. V některých případech dokonce určují i priority cílů či poskytují informace o zranitelných místech. Jeden ze zdrojů označil ukrajinské dronové síly jako "nástroj Washingtonu k oslabení ruské ekonomiky".
Zasaženo 16 z 38 ruských rafinerií
Podle Zelenského Ukrajina spolupracuje s americkými službami "především v oblasti obrany". O jejich roli při úderech na ruském území se nevyjádřil. Uvedl však, že díky technickým vylepšením dronů a zvýšení jejich výroby Ukrajina mohla v posledních měsících zintenzivnit údery daleko za frontou.
Elitní jednotka SBU například zasáhla rafinerii Bashneft v Ufě, více než 1400 kilometrů od Ukrajiny. Podle výzkumné skupiny Energy Aspects bylo od léta zasaženo nejméně 16 z celkem 38 ruských rafinerií, což snížilo kapacitu země o více než milion barelů denně.
Zelenskyj uvedl, že Moskva nyní dováží benzin zejména z Běloruska a z Číny a zároveň omezila vývoz paliv. Rusko podle něj ztratilo až pětinu své výrobní kapacity.
O víkendu Trump naznačil, že pokud Putin nepřistoupí na mírovou dohodu, Spojené státy by mohly Ukrajině dodat rakety dlouhého doletu Tomahawk. Zelenskyj potvrdil, že tato možnost je skutečně na stole. "Mohly by posílit Ukrajinu a trochu vystřízlivět Rusko," uvedl. Oba lídři by se měli v pátek setkat v Bílém domě.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov už dříve uvedl, že je "zřejmé", že Spojené státy i NATO poskytují Ukrajině zpravodajské informace pro útoky na ruské energetické cíle. Washington však nadále zůstává opatrný, aby akce nevedly k přímému konfliktu s Moskvou.