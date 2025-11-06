Zahraničí

Ukrajina je v kritickém bodě. Evropa může pomoct, chybí ale klíčová věc

Michaela Nováčková
před 1 hodinou
Evropa bude muset v následujících letech výrazně zvýšit svou finanční a vojenskou podporu Ukrajině, pokud má zabránit dalšímu postupu Ruska a udržet stabilitu v regionu. Podle analýzy The Economist se budou náklady na pomoc Ukrajině v období let 2026 až 2029 pohybovat kolem 389 miliard dolarů, což je téměř dvojnásobek toho, co evropské státy poskytly Kyjevu od začátku ruské invaze v únoru 2022.
Ukrajinský voják v zákopu.
Ukrajinský voják v zákopu.

Zatímco Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa omezují svou podporu a orientují se na konfrontaci s Čínou, většina z této zátěže připadne na evropské státy. Výdaje členských zemí by se podle propočtů musely zvýšit z přibližně 0,2 procenta hrubého domácího produktu (HDP) na 0,4 procenta ročně. 

Česká reakce byla rychlá i díky přípravám

Česká republika patřila mezi první země, které začaly na Ukrajinu ve velkém dodávat zbraně. Podle vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáše Kopečného šlo o výsledek dlouhodobé přípravy na možnou válku. "Připravili jsme se na to. Mentálně i prakticky," řekl Kopečný u příležitost 20. narozenin redakce Aktuálně.cz v Knihovně Václava Havla.

Ukrajinci o tom vyprávějí dodnes. Tomáš Kopečný o vojenských dodávkách, kterých si všimnul celý svět | Video: Knihovna Václava Havla

Již v roce 2019 se podle něj ukázalo, že evropské státy nejsou schopné pružně nakupovat munici a techniku mimo běžné akviziční procesy. Český tým proto před invazí vytvořil seznam domácích i zahraničních firem schopných rychlých dodávek.

"V momentě, kdy invaze začala, jsem měl tabulku, se kterou jsem předtím marně dva měsíce běhal po americkém, britském a ukrajinském velvyslanectví," uvádí Kopečný. Právě díky této připravenosti mířily na Ukrajinu během prvních dnů války první české tanky a obrněná technika.

Evropa hledá zdroje

Rozhodující finanční nástroj, o němž se nyní vede politické jednání, představují ruská státní aktiva v hodnotě 163 miliard dolarů (přibližně 3,8 bilionu korun), o kterých mluvil nedávno i německý kancléř Friedrich Merz. Evropské vlády zvažují mechanismus tzv. reparační půjčky, při němž by evropské instituce získaly prostředky okamžitě formou dluhopisů a Rusko by je muselo splatit až po ukončení války jako součást reparací. Návrh zatím blokuje zejména Belgie - kde se většina zmrazeného ruského majetku nachází - kvůli obavám o dopady na svůj finanční sektor. 

Ukrajina vynakládá na obranu přibližně 65 miliard dolarů ročně, dalších 73 miliard směřuje na základní chod státu a roční deficit se pohybuje okolo 50 miliard dolarů. K tomu je potřeba každoročně dodávat zbraně v hodnotě zhruba 40 miliard dolarů. 

Podle Kopečného je však rozhodující spíše tempo než objem. "Pokud máte plán, úřednický aparát a vládu, co vám minimálně nehází klacky pod nohy, tak to vlastně stačí," dodal na závěr. 

 
Ukrajina Rusko Evropská unie (EU) financování Ruský útok na Ukrajinu 2022

