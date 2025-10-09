Zahraničí

Trump zvažuje nové sankce proti Rusku, Finsko slíbil před Rusy chránit

před 25 minutami
Americký prezident Donald Trump zvažuje nové sankce proti Rusku, které nadále odmítá ukončit válku proti Ukrajině. Trump to ve čtvrtek prohlásil v Bílém domě při návštěvě finského prezidenta Alexandera Stubba, kterému slíbil, že v případě ruské invaze budou Spojené státy tuto severskou zemi bránit.
Americký prezident Donald Trump přivítal finského prezidenta Alexandra Stubba v Bílém domě ve Washingtonu, D.C., USA, 9. října 2025
Americký prezident Donald Trump přivítal finského prezidenta Alexandra Stubba v Bílém domě ve Washingtonu, D.C., USA, 9. října 2025 | Foto: Reuters

Trump naopak tvrdě kritizoval Španělsko kvůli neochotě navýšit výdaje na zbrojení. NATO by podle něj mělo zvážit, zda tuto zemi nevyloučit ze svých řad.

"Budu bránit, rozhodně. Finové jsou skvělý národ. Nemyslím si ale, že se to stane," řekl Trump o případné americké pomoci a o riziku ruského útoku.

Trump ocenil Finsko jako dobrého člena Severoatlantické aliance, naopak opakovaně kritizoval Španělsko, které odmítá navýšit výdaje na zbrojení. Trump dlouhodobě žádá navýšení zbrojních výdajů zemí NATO ze dvou na pět procent HDP. Alianční země plánují navýšit investice do armády na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta chtějí vydávat na oblasti, které armáda může využít, příkladem jsou nemocnice, infrastruktura či kybernetická bezpečnost. Španělsko však větší odvody na zbrojení odmítá. Trump k tomu poznamenal, že NATO by mohlo zvážit vyloučení Španělska.

Trump během Stubbovy návštěvy oznámil, že Spojené státy koupí od Finska 11 ledoborců. Stanice Fox News uvedla, že obchod bude mít hodnotu 6,1 miliardy dolarů (129 miliard korun). Trump v poslední době opakovaně hovořil o tom, že Spojené státy potřebují rozšířit flotilu ledoborců o čtyřicet nových plavidel, aby dokázaly v Arktidě čelit ruským a čínským mocenským ambicím.

 
Další zprávy