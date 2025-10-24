Zahraničí

Postrach ruské flotily. Ukrajinská neviditelná zbraň mění pravidla hry v Černém moři

Martin Sluka Martin Sluka
před 55 minutami
Operace ukrajinských vodních dronů Magura zásadně změnila pravidla hry v Černém moři. Ukrajina ukázala, že i malé a inovativní drony dokážou čelit tradičnímu ruskému námořnictvu a výrazně omezit jeho dominanci. Magura dokázala způsobit rozsáhlé škody za zlomek ceny lodí, které zasáhla, a ukazuje, jak moderní technologie proměňují válku na moři.
Ruský vysokorychlostní člun BK-16 se pokouší zničit ukrajinský námořní dron Magura V5 raketou R-73 | Video: X/TheDeadDistrict

Projekt MAGURA (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) vznikl pod záštitou ukrajinského státního obranného podniku SpecTechnoExport jako rychlá reakce na ruskou námořní dominanci po začátku invaze, popisuje ukrajinský server United24.

Kyjev v té době prakticky neměl vlastní námořnictvo. Vývoj tak probíhal urychleně, mimo obvyklá byrokratická omezení, a brzy se podařilo vytvořit zbraňový systém, který dokáže čelit ruskému námořnictvu.

Co je Magura?

Magura je bezpilotní hladinové plavidlo (USV) - jednoduchý 5,5 metru dlouhý dron vážící méně než jednu tunu. Dokáže unést až 320 kilogramů výbušnin, dosahuje rychlosti 40 až 50 uzlů a operuje až do vzdálenosti 800 kilometrů.

Díky tomu, že se pohybuje těsně nad hladinou, je téměř neviditelný pro radar a jeho nízká tepelná i zvuková stopa mu umožňuje téměř nepozorovaně proklouznout kolem hlídek.

Foto: Reuters

Koncem loňského roku Ukrajina rozšířila původní konstrukci na víceúčelovou platformu. Modely Magura V5 byly vybaveny naváděnými raketomety, které jim umožnily sestřelovat letadla nad Černým mořem.

Zvětšené verze bezpilotních plavidel zároveň dokážou vypouštět letecké drony hluboko do okupovaných vnitrozemských oblastí, čímž se rozšiřuje jejich operační dosah.

Třetina ruské flotily zničena

Téměř čtyři roky od začátku války se Kyjevu podařilo výrazně narušit ruskou dominanci v Černém moři a podle mluvčího ukrajinského námořnictva Dmytra Pletenčuka vyřadit z provozu až třetinu tamní ruské flotily.

Právě drony Magura sehrály při těchto operacích klíčovou roli. V lednu 2024 potopily raketovou korvetu Ivanovec v Sevastopolské zátoce a krátce poté poškodily tankovou výsadkovou loď Oleněgorskij Gorňak u přístavu Novorossijsk, který byl považován za bezpečné útočiště ruských plavidel.

V březnu loňského roku koordinovaný roj dronů Magura zasáhl a potopil hlídkovou loď Sergej Kotov v hodnotě přibližně 65 milionů dolarů. Údery zasáhly i Kerčský most nebo ropné terminály v Novorossijsku.

K zásadnímu milníku došlo, když Magura vyzbrojená raketami krátkého doletu R-73 loni sestřelila nad Černým mořem dva ruské vrtulníky Mi-8 - šlo o první známý případ, kdy námořní dron zasáhl letectvo. O rok později pak stejné rakety zasáhly dvě ruské stíhačky Su-30, každou v hodnotě milionů dolarů.

Přelom ve válčení na moři

Účinné údery malých a levných dronů proti obrovským lodím mění pohled na válku na mořích. Těm po staletí dominovaly nejsilnější mocnosti, které byly dostatečně bohaté na to, aby mohly budovat flotily fregat, torpédoborců a ponorek.

Drony, jako je Magura, ukazují, že i malé, rychlé a relativně levné stroje mohou být efektivní proti tradičním flotilám s "tonážní" převahou. Za cenu jednoho torpédoborce lze postavit až stovku námořních dronů - a to během několika měsíců, místo deseti let.

Tento trend si začínají uvědomovat i světové velmoci. NATO testuje systém proti vodním dronům a rozvíjí vlastní flotily USV, zatímco Čína zrychluje investice do povrchových i podvodních dronů, pečlivě studuje válku v Černém moři a zkoumá, jak může tyto technologie využít při potenciální invazi na Tchaj-wan.

 
