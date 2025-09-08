Zahraničí

"Odřízněte Ukrajinu." Putin hecoval Fica před setkáním se Zelenským, pak přišel zvrat

před 1 hodinou
Slovenský premiér Robert Fico se v pátek v ukrajinském Užhorodu poprvé setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, a to jen několik dní poté, co mluvil s Vladimirem Putinem. Pakliže schůzku plánoval využít jako tlak na Kyjev, výsledek byl opačný. Svůj podíl na tom má i americký prezident Donald Trump, píše ukrajinský web Evropská pravda.
"Přejeme si, aby válka skončila. Nikdo ale nebude jen tak sedět ve tmě a tolerovat útoky," řekl Zelenskyj po setkání s Ficem | Video: Reuters

Fico nebyl nikdy přítelem Ukrajiny, píše web Evropská pravda (EP). A jeho návrat k moci před dvěma lety se stal pro ukrajinsko-slovenské vztahy skutečnou výzvou. "Přestože je velká část (Ficových) voličů protizápadní a proruská, nestal se dalším (Viktorem) Orbánem," hodnotí web. Slovenská vláda udržovala vojenskou spolupráci s Ukrajinou, neblokovala sankce proti Rusku ani jiné důležité otázky pro Kyjev a dokonce veřejně podpořila členství Ukrajiny v EU. 

Ta skutečná krize ve vztahu obou zemí začala až na začátku letošního roku - a jejím důvodem bylo zastavení tranzitu ruského plynu přes území Ukrajiny. Spor dále narůstal, když Evropská unie plánovala zcela upustit od ruských energetických zdrojů nebo poté, co ukrajinské ozbrojené síly zasáhly infrastrukturu ropovodu Družba, čímž dočasně přerušily dodávky ruské ropy do Maďarska a na Slovensko. Právě po ukrajinských útocích na Družbu si začali maďarský premiér Orbán a Fico společně stěžovat Evropské komisi.

Měla to být schůzka, kde bude mít Fico navrch

Fico i proto přijal pozvání k přímým rozhovorům se Zelenským. I přesto se ale setkání obou představitelů podle EP jevilo zpočátku jako součást Ficovy strategie vyvíjet na Kyjev tlak - než že by se jednalo o ochotu napravit vztahy s Ukrajinou. 

Schůzku se Zelenským probíral Fico dokonce s vůdcem Kremlu Vladimirem Putinem během jejich čerstvého rozhovoru v Číně. "Přerušte jim dodávky plynu, přerušte jim dodávky elektřiny a oni okamžitě pochopí, že jejich chování má určité meze, pokud jde o porušování zájmů druhých," říkal Putin Ficovi.

Toto prohlášení mělo Ficovu vyjednávací pozici s Ukrajinou jen posílit. Jenže den před schůzkou v ukrajinském Užhorodě (poblíž hranic se Slovenskem) se rovnováha sil dramaticky změnila, píše EP.

Související

Proč Fico pořád "tlačí" ruský plyn? Využívá staré sovětské smlouvy, míní expert

Robert Fico, Juraj Cintula, Slovensko, soud, atentát

Americký prezident Donald Trump totiž podle médií během telefonátu s evropskými lídry 4. září vyzval Evropu, aby přestala kupovat ruskou ropu. A to změnilo situaci jak pro Slovensko, tak Maďarsko. A Fico na tyto signály velmi rychle zareagoval. 

Setkání v Užhorodě (se Zelenským a poté i s ukrajinskou premiérkou Julijí Svyrydenkovou) v pátek 5. září tak mělo všechny předpoklady k tomu, aby se stalo novým začátkem ve vztazích mezi oběma státy. O tom svědčí i Ficovo prohlášení, podle kterého se zdá, že vystoupil z "antiukrajinské aliance" s Orbánem. 

Maďarsko tak nyní zůstalo bez spojenců, co se týče otázky energetické spolupráce s Ruskem. Budapešť ale i nadále prohlašuje, že její politika se nemění. Bez spojenců (a podpory Trumpa) však bude pro Orbána ještě těžší se postavit proti celé Evropské unii. I to je další výsledek setkání v Užhorodě, uzavírá list.

"Nenávidí mě." Na Ukrajině vzbudil rozruch Ficův ostrý výrok o Zelenském

"Zelenskyj mě nenávidí," řekl Robert Fico v rozhovoru pro slovenskou televizi | Video: RTVS
 
