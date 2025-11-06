Zahraničí

Dril ať začne hned. Kyjev má prosbu ke klíčové posile ve válce

Ukrajina požádala Švédsko, aby co nejdříve zahájilo výcvik ukrajinských pilotů na švédských stíhacích letounech Gripen. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na vyjádření ukrajinského ministra obrany Denyse Šmyhala, který je ve Stockholmu.
JAS-39 Gripen (ilustrační foto).
JAS-39 Gripen (ilustrační foto). | Foto: Armáda České republiky

Kyjev je připraven vyslat personál do severské země okamžitě. Ukrajina se v říjnu předběžně dohodla se Švédskem, že nakoupí 100 až 150 gripenů.

Švédský ministr obrany Pal Jonson podle Reuters řekl, že Stockholm a Kyjev pokročily v otázce financování obsáhlé dohody o dlouhodobé spolupráci v letecké obraně, která zahrnuje i možnost prodeje 100 až 150 nových švédských strojů JAS-39 Gripen v nejmodernější verzi E Kyjevu.

Podle Jonsona by část nákladů mohla pokrýt švédská vojenská pomoc Ukrajině. Cenová výše potenciálního nákupu nebyla zveřejněna, ale výrobce těchto letounů, společnost Saab, prodala ve třetím čtvrtletí Thajsku čtyři letouny Gripen za 5,3 miliardy švédských korun (11,6 miliard českých korun), což vyvolalo otázky ohledně schopnosti Ukrajiny nákup financovat, píše Reuters.

Jonson nyní uvedl, že schopnost Kyjeva financovat letadla ze svého rozpočtu po válce bude ústřední součástí dohody, ale existují podle něj i jiné způsoby.

"Můžeme se podívat na vývozní úvěry, zmrazená ruská aktiva nebo na rámec naší pomoci Ukrajině, která bude činit 40 miliard (švédských) korun v příštím roce a 40 miliard v roce 2027," uvedl švédský ministr.

Dále řekl, že jeho země předložila dohodu i takzvané koalici ochotných, což je skupina evropských zemí odhodlaných pomáhat Ukrajině bránící se ruské vojenské agresi, a některé státy by mohly být ochotny pomoci s financováním letadel.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v říjnu uvedl, že první bojové letouny Gripen by Ukrajina měla od Švédska dostat příští rok. Švédský premiér Ulf Kristersson agentuře Reuters v říjnu řekl, že dohoda s Ukrajinou je velmi realistická, ale zbývá podle něj ještě hodně práce a první dodávky by mohly přijít za tři roky. Společnost Saab mezitím uvedla, že může zvýšit výrobu gripenů, aby uspokojila poptávku.

Gripeny v ukrajinském držení mají potenciál stát se klíčovou posilou pro ruskou invazí zmítanou zemi.

Letouny JAS-39 Gripen jsou v provozu od roku 1996 a firma Saab jich dosud vyrobila přibližně 280. Švédská vláda si objednala 60 gripenů verze E a firma Saab zvyšuje kapacitu v továrně Linköpingu ve snaze vyrábět během několika let 20 až 30 těchto letadel ročně. Gripeny nyní využívá i české letectvo a na začátku září ministerstvo obrany prodloužilo jejich pronájem do roku 2035, kdy by je měly na nahradit americké stroje F-35.

České gripeny startovaly k ruským strojům, armáda zveřejnila video | Video: Armáda ČR
 
