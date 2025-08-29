Teror, který nemá obdoby. Rusové rozpoutali první "dronové obléhání" na světě

S ruským šéfem okupační administrativy Chersonu Volodymyrem Saldem se nedávno setkal i ruský prezident Vladimir Putin. Během jejich konverzace zazněl plán Moskvy na zavedení kontroly nad dopravními trasami, píše web Kyiv Insider.
"Ruský prezident vyslal kyjevskému režimu a Západu jasný signál, že Moskva v rámci jakékoli dohody s Ukrajinou neustoupí od žádného z území osvobozených od února 2022," napsal ke schůzce ruský deník URA.RU.
Web odkazoval na politického analytika, který tvrdí, že setkání mužů je reakcí na spekulace, že by v rámci dohody Moskva odešla z některých okupovaných území. Jde také o signál samotným obyvatelům Chersonské oblasti.
Strategická poloha a obléhání dronů
Cherson je pro svou geografickou a strategickou polohu zranitelný prakticky vůči všem druhům útoků. Nachází se na pravém břehu řeky Dněpr jen zhruba kilometr a půl od ruských vojenských pozic na okupovaném území - a právě vzhledem ke své blízkosti frontě od roku 2022 zažívá pravidelné útoky, ostřelování a bombardování.
Zásoby město dostává přes dálnici M-14, která spojuje město s Mykolajivem a dále s Oděsou. Silnice je pro město zcela zásadní zásobovací tepnou a její trvalé uzavření by mohlo mít vážné dopady na jeho fungování. Útoky ohrožují 60 tisíc civilistů, kteří se mohou ocitnout v izolaci, čímž se zvyšuje riziko humanitární krize. Pod palbou jsou i vedlejší silnice, což zásobování města ještě zhoršuje.
Lidské safari
Podle informací Kyiv Insideru ruské síly v Chersonu nasazují drony jak k útokům na civilisty (taktika popisovaná jako "lidské safari"), tak k vytvoření letecké blokády, která jakoukoli dopravu či evakuaci ještě zhoršuje. Město tak denně čelí útokům 30 až 80 dronů mířících na civilní vozidla, infrastrukturu a zásobovací trasy. Rusové město drony obléhají tak, aby právě ohrozili dodavatelský řetězec, popisuje Kyiv Insider.
Nízkonákladové dronové útoky s vysokou frekvencí vytvářejí mohutný psychologický nátlak na civilisty. Jde o novou fázi moderního válčení - malé, komerčně dostupné drony a další bezpilotní letouny nahrazují tradiční dělostřelectvo a pěchotu při obklíčení civilních oblastí.
Ukrajina se i tak snaží bránit
Ukrajinská armáda reaguje na útoky vytvářením takzvaných tunelů pro drony, které tvoří ochranné sítě postavené z dopravních sloupů a rybářských sítí. Toto řešení poskytuje relativně bezpečný pohyb alespoň klíčovým službám.
Civilisté využívají i detektory dronů, které se staly každodenní součástí života obyvatel města. Ukrajinský politik a vojenský důstojník Ihor Lutsenko kvůli alarmující situaci vyzval k pomoci i vládu v Kyjevě.
Rusko se útoky i schůzkou prezidenta s šéfem okupované oblasti snaží v rámci své strategie signalizovat moc. Zaměření na M-14 navíc ilustruje snahu o kontrolu nad silnicemi jako vojenský nástroj, útoky na silnici oslabují nejen logistické koridory, ale také demonstrují ztrátu administrativní kontroly nad oblastí.