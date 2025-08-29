Zahraničí

Teror, který nemá obdoby. Rusové rozpoutali první "dronové obléhání" na světě

Eliška Novotná
před 1 hodinou
Chersonská oblast na Ukrajině je pod neustálými útoky a město Cherson nyní čelí tomu, co odborníci nazývají prvním zdokumentovaným "dronovým obléháním" na světě. Ruské síly v místě nasazují roje bezpilotních letounů a útočí na civilisty i na dálnici M14, přes kterou do města proudí dodávky potravin, léků a paliva. Úřady musely kvůli neustálým útokům dálnici dočasně uzavřít.
Rusové cíleně útočí na civilní dopravu na dálnici M-14 u Chersonu, oblasti hrozí humanitární krize | Video: X/Maruskapomaha

S ruským šéfem okupační administrativy Chersonu Volodymyrem Saldem se nedávno setkal i ruský prezident Vladimir Putin. Během jejich konverzace zazněl plán Moskvy na zavedení kontroly nad dopravními trasami, píše web Kyiv Insider.

"Ruský prezident vyslal kyjevskému režimu a Západu jasný signál, že Moskva v rámci jakékoli dohody s Ukrajinou neustoupí od žádného z území osvobozených od února 2022," napsal ke schůzce ruský deník URA.RU.

Web odkazoval na politického analytika, který tvrdí, že setkání mužů je reakcí na spekulace, že by v rámci dohody Moskva odešla z některých okupovaných území. Jde také o signál samotným obyvatelům Chersonské oblasti.

Strategická poloha a obléhání dronů 

Cherson je pro svou geografickou a strategickou polohu zranitelný prakticky vůči všem druhům útoků. Nachází se na pravém břehu řeky Dněpr jen zhruba kilometr a půl od ruských vojenských pozic na okupovaném území - a právě vzhledem ke své blízkosti frontě od roku 2022 zažívá pravidelné útoky, ostřelování a bombardování.

Zásoby město dostává přes dálnici M-14, která spojuje město s Mykolajivem a dále s Oděsou. Silnice je pro město zcela zásadní zásobovací tepnou a její trvalé uzavření by mohlo mít vážné dopady na jeho fungování. Útoky ohrožují 60 tisíc civilistů, kteří se mohou ocitnout v izolaci, čímž se zvyšuje riziko humanitární krize. Pod palbou jsou i vedlejší silnice, což zásobování města ještě zhoršuje. 

Lidské safari

Podle informací Kyiv Insideru ruské síly v Chersonu nasazují drony jak k útokům na civilisty (taktika popisovaná jako "lidské safari"), tak k vytvoření letecké blokády, která jakoukoli dopravu či evakuaci ještě zhoršuje. Město tak denně čelí útokům 30 až 80 dronů mířících na civilní vozidla, infrastrukturu a zásobovací trasy. Rusové město drony obléhají tak, aby právě ohrozili dodavatelský řetězec, popisuje Kyiv Insider.

Nízkonákladové dronové útoky s vysokou frekvencí vytvářejí mohutný psychologický nátlak na civilisty. Jde o novou fázi moderního válčení - malé, komerčně dostupné drony a další bezpilotní letouny nahrazují tradiční dělostřelectvo a pěchotu při obklíčení civilních oblastí. 

Ukrajina se i tak snaží bránit

Ukrajinská armáda reaguje na útoky vytvářením takzvaných tunelů pro drony, které tvoří ochranné sítě postavené z dopravních sloupů a rybářských sítí. Toto řešení poskytuje relativně bezpečný pohyb alespoň klíčovým službám.

Civilisté využívají i detektory dronů, které se staly každodenní součástí života obyvatel města. Ukrajinský politik a vojenský důstojník Ihor Lutsenko kvůli alarmující situaci vyzval k pomoci i vládu v Kyjevě.

Rusko se útoky i schůzkou prezidenta s šéfem okupované oblasti snaží v rámci své strategie signalizovat moc. Zaměření na M-14 navíc ilustruje snahu o kontrolu nad silnicemi jako vojenský nástroj, útoky na silnici oslabují nejen logistické koridory, ale také demonstrují ztrátu administrativní kontroly nad oblastí.

Lavrov "ve formě": Neútočíme na civilisty. Moderátorku poslal studovat do SSSR (celý článek s videem zde)

"Buď Rusko špatně míří nebo cílí na civilisty. Co z toho to je?" zeptala se novinářka Lavrova | Video: X/atrupar
 
