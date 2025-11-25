Zahraničí

Rusové podnikli ničivé útoky. Může za tím být i dramatická změna mírového návrhu

Michaela Nováčková ČTK Michaela Nováčková, ČTK
před 4 hodinami
Ruské ozbrojené síly v noci na úterý podnikly další rozsáhlou sérii útoků na Ukrajinu. Nejvíce postižený byl opět Kyjev a jeho okolí, kde podle místních úřadů zemřelo nejméně šest lidí a více než desítka dalších byla zraněna. Letící trosky a dopadající drony způsobily rozsáhlé požáry a škody na civilní infrastruktuře, včetně obytných domů.
Foto: Reuters

Vlna ruských útoků přišla v době, kdy běží intenzivní diplomatická jednání. Zásadní je, že současným rozhovorům mezi USA a Ruskem v Abú Zabí předcházely o víkendu uzavřené konzultace americké delegace s Ukrajinci ve Švýcarsku. 

Související

ŽIVĚ
Trumpova mluvčí o míru na Ukrajině: Mimořádný pokrok, zbývá pár citlivých detailů

Karoline Leavittová Leavitt
Zobrazit reportáž

V Ženevě se celý nedělní den odehrávalo pendlování vyjednavačů mezi dvěma hotelovými místy, kam dorazili také bezpečnostní poradci z Německa, Francie a Británie. Právě tam Ukrajina Američanům sdělila, že původní návrh mírového rámce považuje za neakceptovatelný.

Jedna z nejnáročnějších nocí

Podle ukrajinského letectva Rusko během jediné noci vypustilo 464 dronů a 22 střel, z nichž protivzdušná obrana sestřelila drtivou většinu. I tak ale některé z nich dopadly v různých regionech, zejména v Kyjevské, Oděské, Charkovské či Dněpropetrovské oblasti. Ukrajinský prezident Vlodymyr Zelenskyj uvedl, že hlavními terči byla energetická infrastruktura, logistická centra a obytné domy.

Čtyři mrtví a tři zranění byli podle šéfa kyjevské vojenské správy hlášeni ze Svjatošynské čtvrti, další dva lidé zemřeli v Dniprovské části města po zásahu bytového domu. Zasaženy byly i přístavy v Oděské oblasti, což komplikuje export potravin a provoz zásobovacích řetězců.

Související

Předehra mírových jednání? Rusko a Ukrajina si vyměňují tvrdé údery

Ukrajina, Kyjev, Rusko, válka, drony, bombardování,
12 fotografií

Noční nálety ovšem zasáhly i ruské území. V Taganrogu v Rostovské oblasti zahynuli tři lidé, když město zasáhly ukrajinské drony. V černomořském přístavu Novorossijsk, klíčovém pro export ruské ropy, bylo zraněno šest osob. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že zničilo 280 ukrajinských dronů, ale podobně jako v předchozích případech neuvádí rozsah škod.

Proměna mírového návrhu

Klíčovým politickým podtextem celé situace je však diplomatická linie uplynulých dnů. Víkendové ženevské setkání mezi USA a Ukrajinou bylo reakcí na americký tlak, aby Kyjev přijal původní mírovou dohodu. Dokument, který byl podle ukrajinské strany prakticky "sepsán v Moskvě".

Právě v Ženevě ukrajinská delegace v čele s Andrijem Jermakem razantně odmítla původní verzi návrhu, která počítala s omezením ukrajinských ozbrojených sil, nabízela Rusku faktické veto nad budoucím vstupem Ukrajiny do NATO a navrhovala širokou amnestii pro válečné zločiny. Americký ministr zahraničí Marco Rubio musel podle BBC dokonce na začátku ženevských jednání popřít, že dokument pocházel z Kremlu.

Teprve po tomto víkendovém odporu Ukrajiny se návrh proměnil. A právě tato přepracovaná verze byla v následujících dnech odvezena do Abú Zabí, kde se nyní vedou přímá jednání s ruskými představiteli.

Opatrný optimistický posun

Podle Financial Times nyní existuje "zcela nový" 19bodový návrh. Z původního rámce podle zdrojů zůstalo jen minimum. Nový dokument údajně ponechává Ukrajině možnost usilovat o členství v NATO, neruší budování ukrajinské armády, neobsahuje plošnou amnestii a o území hovoří pouze v tom smyslu, že jeho navrácení má být hledáno diplomaticky, nikoli darováno Moskvě.

Klíčový je také bod týkající se bezpečnostních záruk, některé návrhy počítají s americkou ochranou podobnou článku 5 NATO. To je pro Ukrajinu nepřekročitelná podmínka.

 
Mohlo by vás zajímat

Trumpova mluvčí o míru na Ukrajině: Mimořádný pokrok, zbývá pár citlivých detailů

Trumpova mluvčí o míru na Ukrajině: Mimořádný pokrok, zbývá pár citlivých detailů

Na konci týdne přijde v Česku rázná změna počasí. První předpověď, jak bude do Vánoc

Na konci týdne přijde v Česku rázná změna počasí. První předpověď, jak bude do Vánoc
14 fotografií

Síť X nově zobrazuje lokalitu uživatelů. Mnohdy vás zaskočí

Síť X nově zobrazuje lokalitu uživatelů. Mnohdy vás zaskočí

Hrůzyplná noc na Ukrajině. Lidé prchali před ohněm na lanech z prostěradel

Hrůzyplná noc na Ukrajině. Lidé prchali před ohněm na lanech z prostěradel
1:14
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ruský útok na Ukrajinu 2022 USA NATO Evropská unie (EU) Ukrajina Rusko jednání Spojené arabské emiráty Volodymyr Zelenskyj Vladimir Putin Donald Trump

Právě se děje

Aktualizováno před 23 minutami
Trumpova mluvčí o míru na Ukrajině: Mimořádný pokrok, zbývá pár citlivých detailů

ŽIVĚ
Trumpova mluvčí o míru na Ukrajině: Mimořádný pokrok, zbývá pár citlivých detailů

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 41 minutami
Svět tenisu v úžasu. Hvězdy ukazují luxusní dovolené, Češka pomáhá dětem v Africe

Svět tenisu v úžasu. Hvězdy ukazují luxusní dovolené, Češka pomáhá dětem v Africe

Česká teniska Linda Nosková odletěla na Zanzibar a rozhodně ne se jen slunit.
Josef Veselka

Komentář: Asie letí, Amerika se hledá a Evropa stagnuje

před 1 hodinou
Čeká nás nová Praha? Klíčoví muži vysvětlují
39:46

Čeká nás nová Praha? Klíčoví muži vysvětlují

Podívejte se na pilotní díl podcastové minisérie Praha 2.0.
Aktualizováno před 2 hodinami
Babiš předá Pavlovi seznam ministrů. V lednu chceme žádat o důvěru, nastínil Okamura

ŽIVĚ
Babiš předá Pavlovi seznam ministrů. V lednu chceme žádat o důvěru, nastínil Okamura

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 3 hodinami

Na konci týdne přijde v Česku rázná změna počasí. První předpověď, jak bude do Vánoc

Na konci týdne přijde v Česku rázná změna počasí. První předpověď, jak bude do Vánoc
Prohlédnout si 14 fotografií
Zbýšov u Brna: Čerstvě napadaný sníh mizí pod vrstvou soli.​
Ústí nad Labem: Někteří si první sníh užívají s nefalšovanou radostí.
Aktualizováno před 3 hodinami
Na Staroměstském náměstí vztyčili vánoční strom, už se začalo s jeho zdobením

Na Staroměstském náměstí vztyčili vánoční strom, už se začalo s jeho zdobením

V úterý v noci technici na Staroměstském náměstí v Praze usadili a vztyčili vánoční strom. Brzy se začne s jeho zdobením. K rozsvícení dojde v sobotu.
Další zprávy