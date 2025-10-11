Zahraničí

Putinův nejkrvavější rok. Analytici naznačují, že šéf Kremlu žije v sebeklamu

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 2 hodinami
Ruský prezident Vladimir Putin je stále přesvědčený, že Rusko může v dlouhodobé vyčerpávající válce donutit Kyjev ke kapitulaci. Sází na to, že ukrajinské odhodlání se zhroutí dřív, než Rusko vyčerpá své zásoby lidských zdrojů. Analytici si ale všímají, že se ohání prokazatelně nepravdivými informacemi.
Ukazuje se, že válka s Rusy je prakticky na prahu. Vládnoucí elity Evropy šíří hysterii, říká Putin | Video: Reuters

Putin během schůzky s nejvyššími představiteli obrany a bezpečnosti 7. října tvrdil, že ruské síly během letošního roku obsadily více než 4900 kilometrů čtverečních ukrajinského území. Toto tvrzení ale zpochybňují analytici z amerického think-tanku Institutu pro studium války (ISW). Ti odhadují, že ověřené ruské zisky činí asi 3561 kilometrů čtverečních. 

Putin navíc tvrdí, že ukrajinské jednotky ustupují po celé linii kontaktu a že ruský obranný průmysl plně uspokojuje potřeby armády zrychleným tempem. Stejně mluvil i náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov. 

ISW uvedl, že tyto výroky odrážejí Putinovu trvalou teorii vítězství - tedy přesvědčení, že Rusko může pokračovat v postupu vpřed, zabránit ukrajinským protiútokům a vyčerpat západní podporu, dokud situace nedonutí Ukrajinu kapitulovat. Odborníci zároveň upozorňují, že Putin stále není ochotný přistoupit k ústupkům.

Že Putin tvrdí něco jiného, než ukazují data, není neobvyklé. Analytici zdokumentovali, že ruské ministerstvo obrany od ledna nadhodnocovalo územní zisky v různých oblastech o 5 až 112 % - postup v Charkovské oblasti nadhodnocovalo o 112 % a v Dněpropetrovské o 83 %.

Ruský teritoriální postup si letos vyžádal mimořádné lidské ztráty. Za obsazení jednoho kilometru čtverečního Rusové zaplatili cenu zhruba jedné stovky lidských ztrát, tvrdí Ukrajinci. Podle předpovědí britských tajných služeb se rok 2025 může pro Rusko stát nejkrvavějším rokem války.

Šéf britské rozvědky: Putin si ukousl příliš velké sousto. Jak Rusko upadá, tak Čína stoupá

Šéf britské rozvědky: Putin si ukousl příliš velké sousto. Jak Rusko upadá, tak Čína stoupá. | Video: Reuters
 
Mohlo by vás zajímat

Putin varuje: Pokud USA dodají Kyjevu tomahawky, Rusko posílí protivzdušnou obranu

Putin varuje: Pokud USA dodají Kyjevu tomahawky, Rusko posílí protivzdušnou obranu

Macron jmenoval do funkce šéfa vlády znovu Sébastiena Lecornua

Macron jmenoval do funkce šéfa vlády znovu Sébastiena Lecornua

Po explozi v továrně na výbušniny v Tennessee se pohřešuje 19 lidí, uvedly úřady

Po explozi v továrně na výbušniny v Tennessee se pohřešuje 19 lidí, uvedly úřady

Od začátku příměří v Pásmu Gazy se podle úřadů vrátilo na sever na 200 tisíc lidí

Od začátku příměří v Pásmu Gazy se podle úřadů vrátilo na sever na 200 tisíc lidí
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko Ukrajina Vladimir Putin válka zbraně

Právě se děje

před 41 minutami
Záhada největších vln planety. Vědci odhalují z vesmíru tajemné posly bouří

Záhada největších vln planety. Vědci odhalují z vesmíru tajemné posly bouří

V prosinci 2024 zachytil satelit SWOT nad severním Atlantikem vlny, které přepsaly rekordy vědeckého měření. Dosahovaly téměř dvaceti metrů.
Aktualizováno před 56 minutami
Putin varuje: Pokud USA dodají Kyjevu tomahawky, Rusko posílí protivzdušnou obranu

ŽIVĚ
Putin varuje: Pokud USA dodají Kyjevu tomahawky, Rusko posílí protivzdušnou obranu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou

Nostalgická jízda do socialistického dětství. Takovou sbírku starých hraček nenajdete

Nostalgická jízda do socialistického dětství. Takovou sbírku starých hraček nenajdete
Prohlédnout si 60 fotografií
Muzeum autíček na zámku Příseka slaví desáté narozeniny. V vidění je ve čtyřech patrech na 11 600 starých aut a hraček, převážně z Československa z období od počátku 20. století do roku 1990.
Zmiňují to i zástupci muzea: spousta lidí uvidí hračky svého dětství a nejednou uslyšíte tiché "to jsem také měl, s tím jsem si hrál". Toto je třeba Škoda 1203 od KDN.
před 1 hodinou
KVÍZ: Vrchní, prchni!, Kulový blesk i Kolja. Znáte filmy Zdeňka Svěráka?
Infografika

KVÍZ: Vrchní, prchni!, Kulový blesk i Kolja. Znáte filmy Zdeňka Svěráka?

Otestujte si v našem zábavném kvízu, jak dobře si pamatujete příběhy, herce, postavy i hlášky z legendárních Svěrákových komedií.
před 1 hodinou
Proč roste počet lidí s demencí? Důvod je překvapivě jednoduchý

Proč roste počet lidí s demencí? Důvod je překvapivě jednoduchý

Demence se stává běžnou součástí stáří a v budoucnu bude lidí s touto nemocí ještě mnohem víc. Důvod? Na první pohled možná překvapivě pozitivní.
před 2 hodinami
Putinův nejkrvavější rok. Analytici naznačují, že šéf Kremlu žije v sebeklamu
1:17

Putinův nejkrvavější rok. Analytici naznačují, že šéf Kremlu žije v sebeklamu

Vladimir Putin promluvil o plánech Ruska i o současných postupech země. Analytici z ISW ale tvrdí, že skutečná data jsou ale jiná.
před 2 hodinami
Zdecimovaná SOCDEM v koncovce. Už nejde jen o politiku, ve hře je mnohem víc

Zdecimovaná SOCDEM v koncovce. Už nejde jen o politiku, ve hře je mnohem víc

Jana Maláčová bude v čele SOCDEM minimálně do sjezdu strany, který se uskuteční v listopadu. Její kritici se obávají pokusu o vytunelování strany.
Další zprávy