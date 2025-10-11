Putinův nejkrvavější rok. Analytici naznačují, že šéf Kremlu žije v sebeklamu

Putin během schůzky s nejvyššími představiteli obrany a bezpečnosti 7. října tvrdil, že ruské síly během letošního roku obsadily více než 4900 kilometrů čtverečních ukrajinského území. Toto tvrzení ale zpochybňují analytici z amerického think-tanku Institutu pro studium války (ISW). Ti odhadují, že ověřené ruské zisky činí asi 3561 kilometrů čtverečních.
Putin navíc tvrdí, že ukrajinské jednotky ustupují po celé linii kontaktu a že ruský obranný průmysl plně uspokojuje potřeby armády zrychleným tempem. Stejně mluvil i náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov.
ISW uvedl, že tyto výroky odrážejí Putinovu trvalou teorii vítězství - tedy přesvědčení, že Rusko může pokračovat v postupu vpřed, zabránit ukrajinským protiútokům a vyčerpat západní podporu, dokud situace nedonutí Ukrajinu kapitulovat. Odborníci zároveň upozorňují, že Putin stále není ochotný přistoupit k ústupkům.
Že Putin tvrdí něco jiného, než ukazují data, není neobvyklé. Analytici zdokumentovali, že ruské ministerstvo obrany od ledna nadhodnocovalo územní zisky v různých oblastech o 5 až 112 % - postup v Charkovské oblasti nadhodnocovalo o 112 % a v Dněpropetrovské o 83 %.
Ruský teritoriální postup si letos vyžádal mimořádné lidské ztráty. Za obsazení jednoho kilometru čtverečního Rusové zaplatili cenu zhruba jedné stovky lidských ztrát, tvrdí Ukrajinci. Podle předpovědí britských tajných služeb se rok 2025 může pro Rusko stát nejkrvavějším rokem války.