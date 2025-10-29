Ukrajina použila v boji "nejúspěšnější" raketu. Pochází z tajné továrny

"Rakety Flamingo a Ruta byly použity v bojových podmínkách a Ukrajina dělá vše pro to, aby letos použila více než jednu, dvě nebo tři rakety," uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj podle webu Ukrinform. "Věříme, že se nám to podaří. Opravdu v to doufáme. Protože naše opakovaná použití ukázala, že může dojít k efektivnímu výsledku," řekl ukrajinský prezident během rozhovoru s novináři.
Ohledně nových zbraní ukrajinské výroby panují velká očekávání, Ukrajinci si od nich slibují, že s nimi budou moci zasahovat strategické cíle v ruském vnitrozemí. Podle německého deníku Die Welt, který o střele psal před dvěma týdny, už Flamingo využila Ukrajina při útoku na základnu ruské tajné služby FSB na okupovaném poloostrově Krym.
Zároveň se na ruských telegramových kanálech objevilo video z velkého ukrajinského útoku na Rusko v noci na pondělí 27. října, které má údajně dokumentovat právě použití střely Flamingo. Oficiální zdroje však zatím informaci o použití střely nepotvrdily ani nevyvrátily, sám Zelenskyj nekomentoval přesné datum čí místo jejího použití.
Ukrajinci při obraně před ruské invazí používají také rakety Storm Shadow a menší množství SCALP, za 90-95 procenty všech zásahů ovšem podle Zelenského stojí právě zbraně domácí výroby. Západní země dlouho odmítaly dodat zbraně dlouhého doletu, Ukrajinci tak začali s vlastním vývojem.
Střelu Flamingo FP-5 vyvinula ukrajinská společnost Fire Point. "Nechtěli jsme s tím jít na veřejnost, ale zdá se, že je ten správný čas. Flamingo je zbraň s dlouhým doletem, která může nést hlavici o hmotnosti 1150 kilogramů a letět nad Ruskem 3000 kilometrů," řekla v srpnu bruselskému serveru Politico ředitelka společnosti Iryna Terechová.
Rusům může tato novinka způsobit velký problém - aspoň tak to pro Aktuálně.cz už v minulosti komentoval bezpečnostní expert Lukáš Visingr. Tunová hlavice je totiž schopná ničit například rafinerie či další strategické podniky.
Druhá zmíněná raketa - Ruta - zatím není tak známá. Zelenskyj o jejím testování mluvil už loni v prosinci, teď její použití potvrdil. Výrobce o ní uvádí, že Ruta může být použita ke shromažďování zpravodajských informací, na sledování, rychlou pomoc při nouzových situacích, nouzový převoz nákladů a na zasahování cílů.
Na jednu střelu Flamingo před několika dny uspořádala sbírku iniciativa Dárek pro Putina s tím, že by měla dostat jméno Dana-1 po zesnulé jaderné fyzičce a dlouholeté ředitelce Státního ústavu pro jadernou bezpečnost Daně Drábové. Během dvou dnů Češi na jednu raketu vybrali 12 milionů korun.