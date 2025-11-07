Ukrajinci udělali nemožné, aby dokázali, že stále drží Pokrovsk. Natočil je dron

"Když jsme slyšeli od Rusů, že je Pokrovsk v jejich rukou, rozhodli jsme se dokázat, že to tak není," popsal v pátek velitel 1. útočného praporu s přezdívkou "Bojec". "Naplánovali jsme trasu, zabezpečení vojáků atd. a rozhodli se, že vyvěsíme ukrajinský prapor na budově radnice v centru města."
Dvě úderné skupiny vyrazily v noci směr centrum. Jejich cíl byl jasný: dostat se do centra, zlikvidovat nepřítele v budově radnice a vyvěsit na ni ukrajinskou vlajku. Už během cesty se ovšem Ukrajinci dostali pod palbu ruských dronů vybavených termovizí, jeden voják utrpěl zranění.
"Byl jen lehce zraněn a odmítl evakuaci. Řekl, že ten úkol dokončí," popisuje velitel. Muži se blížili k centru Pokrovsku speciálně vybranou trasou - po ulicích s nejhustším stromořadím, aby se maximálně vyhnuli kamerám všudypřítomných dronů.
Po cestě se sice dostali do léčky ruských vojáků, ale rychlá akce ukrajinských "bomberů" (těžkých bombardovacích dronů) jim pomohla se z pasti vymanit a pokračovat dál. Nakonec se vojáci probojovali až na rozstřílené náměstí v centru města, kde se nachází budova radnice.
Podařilo se jim dosáhnout momentu překvapení a zlikvidovat skupinu ruských vojáků v budově. Potom z okna vyvěsili ukrajinskou vlajku. Z jejich vysílaček se ozvalo: "Jste skvělí. Stáhněte se do úkrytu a zůstaňte na příjmu."
"Dostali se do budovy, vyčistili ji, zničili nepřítele, vyvěsili vlajku - splnili úkol," zhodnotil jejich práci velitel.