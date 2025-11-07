Zahraničí

Ukrajinci udělali nemožné, aby dokázali, že stále drží Pokrovsk. Natočil je dron

Rusové tvrdí, že Pokrovsk je už skoro v jejich rukou a na místě jsou jen obklíčení ukrajinští vojáci. Bojovníci 425. útočného pluku Skela se rozhodli, že dokážou světu opak. Ve městě zaplněném ruskými drony vyslali několik mužů na smrtelně nebezpečnou misi.
"Dostali se do budovy, vyčistili ji, zničili nepřítele, vyvěsili vlajku - splnili úkol," zhodnotil akci ukrajinských vojáků v obklíčeném Pokrovsku jejich velitel. | Video: Youtube.com, Skela425

"Když jsme slyšeli od Rusů, že je Pokrovsk v jejich rukou, rozhodli jsme se dokázat, že to tak není," popsal v pátek velitel 1. útočného praporu s přezdívkou "Bojec". "Naplánovali jsme trasu, zabezpečení vojáků atd. a rozhodli se, že vyvěsíme ukrajinský prapor na budově radnice v centru města." 

Dvě úderné skupiny vyrazily v noci směr centrum. Jejich cíl byl jasný: dostat se do centra, zlikvidovat nepřítele v budově radnice a vyvěsit na ni ukrajinskou vlajku. Už během cesty se ovšem Ukrajinci dostali pod palbu ruských dronů vybavených termovizí, jeden voják utrpěl zranění. 

"Byl jen lehce zraněn a odmítl evakuaci. Řekl, že ten úkol dokončí," popisuje velitel. Muži se blížili k centru Pokrovsku speciálně vybranou trasou - po ulicích s nejhustším stromořadím, aby se maximálně vyhnuli kamerám všudypřítomných dronů. 

Po cestě se sice dostali do léčky ruských vojáků, ale rychlá akce ukrajinských "bomberů" (těžkých bombardovacích dronů) jim pomohla se z pasti vymanit a pokračovat dál. Nakonec se vojáci probojovali až na rozstřílené náměstí v centru města, kde se nachází budova radnice. 

Podařilo se jim dosáhnout momentu překvapení a zlikvidovat skupinu ruských vojáků v budově. Potom z okna vyvěsili ukrajinskou vlajku. Z jejich vysílaček se ozvalo: "Jste skvělí. Stáhněte se do úkrytu a zůstaňte na příjmu." 

"Dostali se do budovy, vyčistili ji, zničili nepřítele, vyvěsili vlajku - splnili úkol," zhodnotil jejich práci velitel.

 
