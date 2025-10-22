Zahraničí

Mír v nedohlednu. Lavrov odmítá příměří, s Ukrajinou má úplně jiný plán

ČTK Fabian Blažek ČTK, Fabian Blažek
před 3 hodinami
Rusko stále odmítá ukončit boje na Ukrajině. "Okamžité zastavení ruských vojsk by znamenalo, že velká část Ukrajiny by zůstala pod kontrolou nacistického režimu," řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Moskva tak nadále ukazuje neochotu účastnit se mírových jednání a uzavřít alespoň krátkodobé příměří, což značně komplikuje plány amerického prezidenta Donalda Trumpa na rychlý mír.
Lavrov říká, že podmínky Ruska pro mír na Ukrajině se od srpnového summitu nezměnily | Video: Reuters

Plánovaný summit mezi prezidenty Spojených států a Ruska se zdá být v nedohlednu. Moskva i nadále signalizuje neochotu k jakýmkoliv ústupkům na Ukrajině. Dokazují to mimo jiné slova ruského ministra zahraničí Lavrova, který znovu zopakoval maximalistické požadavky Moskvy a odmítl okamžité příměří.  

"Okamžité příměří, o kterém se nyní najednou znovu začalo mluvit, na rozdíl od nutnosti vyřešit podstatu problému a odstranit jeho příčiny, by znamenalo jen jedno - že velká část Ukrajiny zůstane pod vedením nacistického režimu," řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v úterý po jednání s ministrem zahraničí Etiopie v Moskvě. 

"Chci oficiálně potvrdit: Rusko nezměnilo svůj postoj ve srovnání s dohodami dosaženými během dlouhých jednání Putina a Trumpa na Aljašce…je potřeba dlouhodobý a udržitelný mír, nikoli okamžité příměří, které nikam nevede," zdůraznil Lavrov. 

Podle něj by příměří poskytlo Kyjevu příležitost k dalšímu vyzbrojování a k útokům na infrastrukturu a civilisty na území Ruska. Zastavení palby neřeší prvotní příčinu konfliktu, řekl. "Pouhé zastavení by znamenalo zapomenutí na základní příčiny tohoto konfliktu…takový přístup je naprostým opakem toho, na čem se prezidenti Trump a Putin dohodli na Aljašce," dodal Lavrov.

Summit v nedohlednu

Setkání prezidentů Spojených států a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina se v bezprostřední době neplánuje, uvedl v úterý podle agentury Reuters nejmenovaný vysoký představitel Bílého domu. Trump přitom před týdnem po telefonátu s Putinem prohlásil, že summit by se mohl uskutečnit do dvou týdnů. Trump v úterý večer na dotaz ohledně vyhlídky na summit řekl, že nechce mít "zbytečnou schůzku" a že se zatím nerozhodl, zda se uskuteční. "Nechci ztrácet čas - tak uvidíme, co se stane," řekl Trump novinářům v Bílém domě. 

Nejmenovaný vysoký ukrajinský představitel ve středu řekl agentuře AFP, že Trumpovo mírové úsilí se pohybuje v kruhu. Vyjádřil se také k nedávné schůzce Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě, kterou označil za napjatou a nesnadnou. Trump podle tohoto představitele tlačil na Ukrajinu, aby se vzdala Donbasu.

"Ano, je to pravda," řekl ukrajinský představitel na otázku, zda Trump chtěl po Zelenském, aby se ukrajinští vojáci stáhli z oblastí Donbasu, které dosud kontrolují.

Putin požaduje odevzdání Donbasu jako jednu z podmínek pro ukončení války. Velkou část tohoto průmyslového regionu se strategickým významem pro Ukrajinu v současnosti okupuje Rusko. O víkendu Trump řekl, že aby válka mohla skončit, bude muset východoukrajinský Donbas zůstat rozdělený tak, jak je.

 
