Ruskému agresorovi trvalo skoro rok dobýt Pokrovsk, ve kterém před válkou žilo 60 tisíc obyvatel. Ve městě nicméně zůstávají aktivní ukrajinské jednotky. Jedná se zejména o vojáky 425. útočného pluku, který kryl ústup posledních přeživších z hlavní ukrajinské posádky, tvořené 68. a 155. mechanizovanou brigádou.
Od té doby se objevují zprávy, že se pluk pokouší poblíž železnice, která protíná ze západu na východ centrum města, o protiútoky. "Obranné síly udržují definované hranice v severní části Pokrovsku. Kontrolujeme také pozice jižně od železnice, které jsou důležité pro další deokupaci," uvedl v pátek ve shodě s nejvyšším velením 7. sbor rychlé reakce, který dohlíží na operace v Pokrovsku a přilehlém Myrnohradu.
Válečný analytik David Axe to považuje za neuvěřitelné tvrzení. Na svých stránkách Trench Art upozornil na to, že je to v přímém rozporu s tím, na čem se shodují nezávislí pozorovatelé a analytici vojenských map. Podle Thorkilla, jednoho z nich, ovládají Rusové až 97 procent území Pokrovsku. Ukrajinský 425. útočný pluk a další elitní jednotky, které se zakopaly koncem října, drží úzký pruh města.
Vojenští pozorovatelé jsou přesvědčeni, že tyto pozice mají pomoci ukrajinskému ústupu z obklíčeného Myrnohradu, které se nachází pár kilometrů severovýchodně od Pokrovsku. Tady ruští okupanti převyšují obránce nejméně v poměru pět ku jedné.
"Ukrajinská strana nadále v médiích vypráví příběh o tom, že bitva o Pokrovsk stále probíhá," napsal Thorkill. "Fráze 'další deokupace' naznačuje, že se schyluje k ukrajinské protiofenzivě. Takové, která by mohla obnovit ukrajinskou kontrolu nad městem. Nevěřte tomu," dodává Axe.
Ukrajina nasadila své poslední významné záložní síly, 1. azovský sbor, v srpnu, aby eliminovaly ruský vpád severně od Pokrovsku. Kdyby měla další významné zálohy, pomáhaly by nyní stabilizovat hroutící se frontu kolem Huljajpole, důležitého logistického uzlu v Záporožské oblasti vzdáleného sto kilometrů jihozápadně od Pokrovsku, míní Axe.
Pozice Huljajpole je ale vratká. Do oblasti poslalo velení jen malý počet čerstvých vojáků z 225. útočného pluku. "Ti ale nemají bojovat. Místo toho údajně zaujali pozice za 102. teritoriální brigádou, která je jádrem místní ukrajinské obrany, a zahájili palbu na členy brigády, aby jim zabránili v ústupu bez rozkazu," tvrdí Axe.
Šance na ukrajinskou protiofenzivu v Pokrovsku jsou mizivé. A budou ještě menší, pokud se potvrdí fakt, že se ruská 76. gardová výsadková divize přesune do oblasti, aby nahradila těžké ztráty, ke kterým došlo během celoročního obléhání.
Rusové stále mají rezervy, Ukrajinci ne. "A to znamená, že jakékoli malé akce, které 425. útočný pluk v Pokrovsku podniká, jsou předehrou k … ničemu. Mohou zpomalit úplnou konsolidaci ruských sil v Pokrovsku, ale téměř jistě jí nemohou zabránit," uzavírá Trench Art.