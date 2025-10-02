Zahraničí

"Změna hry." Rusko zásadně vylepšilo obávanou zbraň. Následků se Ukrajina děsí

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 1 hodinou
Ukrajina má za sebou měsíce ničivých ruských leteckých útoků. Naznačují, že se Moskvě podařilo upravit své střely a rakety tak, aby proklouzly ukrajinskou protivzdušnou obranou. Informoval o tom web Financial Times.
Cvičení Zapad 2025: Rusové ukázali MIG-31 nesoucí Kinžaly. Právě ty teď dělají Ukrajině vrásky | Video: Reuters

"Bombardování ukrajinských výrobců dronů, k němuž došlo letos v létě, je varovným příkladem toho, jak Rusko vylepšuje své balistické střely," píše Fnancial Times (FT). Nezvládá je zachytit ani americký raketový systém Patriot. 

Rusko podle FT pravděpodobně upravilo střely Iskander i hypersonické Kinžaly odpalované ze vzduchu. Obě tyto zbraně mají dolet kolem 500 kilometrů. Střely nejdřív letí běžnou trajektorií, pak ale změní kurz a klesají pod strmým úhlem, případně provádějí manévry, které Patriotům komplikují sestřel.

Související

Ukrajina očekává klíčový zlom ve válce. Dostane stroj stavěný na válku s Ruskem

letadla - F16 a Gripen

"Pro Rusko to zásadně mění hru," řekl FT jeden z bývalých nejmenovaných představitelů Ukrajiny. Jde o problém zejména v kombinaci s tím, že Ukrajina má střel k Patriotům akutní nedostatek. Rusům se díky tomu ještě před zimou podařilo zničit některá klíčová vojenská zařízení a kritickou infrastrukturu. Úspěšnost Ukrajiny v zachycování balistických raket se ještě během léta zlepšila - v srpnu dosáhla dokonce 37 procent. V září ale razantně klesla na pouhých šest procent. 

Například čtyři rakety Iskander-M odpálené na začátku října obranný systém obešly a své cíle zasáhly. Podobně jako letos v létě, kdy ruské střely prošly ochranou a vážně poškodily nejméně čtyři závody na výrobu dronů v Kyjevě a jeho okolí. Ruské síly zasáhly například závod, ve kterém se montují turecké Bayraktary. "Střely Patriot jsou jediné zbraně v arzenálu Kyjeva, které jsou schopné ruské balistické střely sestřelit," vysvětlují zdroje FT.

Ukrajina své údaje o použití systému Patriot sdílí s Pentagonem, aby docházelo k potřebným aktualizacím a udržení kroku s ruskými změnami. Úředníci ale zdůrazňují, že tyto aktualizace často zaostávají za vylepšeními Moskvy. 

Do věci se nedávno vložil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Spojence vyzval, aby Kyjevu poskytli více systémů protivzdušné obrany. Připomněl, že s blížící se zimou se Moskva vrací ke své obvyklé strategii útoků na energetickou síť, aby uvrhla Ukrajinu do tmy a podkopala její morálku.

Jedna z nejstrašlivějších zbraní. Ukrajinské drony našly termobarické raketomety (Celý článek s videem zde)

429. samostatný pluk bezpilotních systémů “Achilles” zveřejnil záběry ze sestřelení dvou TOS-1A | Video: X/mileslongthe3rd
 
Mohlo by vás zajímat

Vojenský lídr Hamásu nesouhlasí s Trumpovým mírovým plánem

Vojenský lídr Hamásu nesouhlasí s Trumpovým mírovým plánem

Francie pronikla na tanker z ruské stínové flotily. Zatýkala kvůli dronům nad Dánskem

Francie pronikla na tanker z ruské stínové flotily. Zatýkala kvůli dronům nad Dánskem

Po útoku před synagogou v Manchesteru jsou tři mrtví včetně pachatele

Po útoku před synagogou v Manchesteru jsou tři mrtví včetně pachatele

Zadržená Češka by se v Gaze divila. Je to PR akce Hamásu, říká z Izraele Kuchyňa

Zadržená Češka by se v Gaze divila. Je to PR akce Hamásu, říká z Izraele Kuchyňa
9:57
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko Ukrajina video Video Aktuálně.cz Nejsledovanější videa

Právě se děje

před 11 minutami
Superduel online: Závěrečná řežba mezi Fialou a Babišem začíná, střetnou se v duelu

ŽIVĚ
Superduel online: Závěrečná řežba mezi Fialou a Babišem začíná, střetnou se v duelu

Sledujte s námi klíčovou předvolební debatu mezi premiérem Petre Fialou (ODS) a lídrem opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem.
Aktualizováno před 26 minutami
Vojenský lídr Hamásu nesouhlasí s Trumpovým mírovým plánem

Vojenský lídr Hamásu nesouhlasí s Trumpovým mírovým plánem

Šéf Hamás dal podle informací zpravodajského webu BBC zprostředkovatelům najevo, že nesouhlasí s americkým mírovým plánem pro Pásmo Gazy.
Aktualizováno před 32 minutami
Francie pronikla na tanker z ruské stínové flotily. Zatýkala kvůli dronům nad Dánskem

ŽIVĚ
Francie pronikla na tanker z ruské stínové flotily. Zatýkala kvůli dronům nad Dánskem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 41 minutami
"Porazte svinské komouše." "Zradil jste pravici." Co a jak slyšel Fiala od voličů
4:09

"Porazte svinské komouše." "Zradil jste pravici." Co a jak slyšel Fiala od voličů

Aktuálně.cz z bezprostřední blízkosti poznalo, s jakými pochvalami, ale i kritikou přicházeli lidé na mítinky přímo za premiérem Petrem Fialou.
před 1 hodinou
Co potřebují školy? Peníze, důvěru a změny, které leží v šuplíku už od Plagy

Co potřebují školy? Peníze, důvěru a změny, které leží v šuplíku už od Plagy

Analýza Aktuálně.cz ukazuje, s jakými problémy se české školství potýká a jaká řešení by mohl po volbách zvolit nový šéf ministerstva školství.
před 1 hodinou
Plzeň - Malmö 2:0. Totální kolaps z minulého týdne Plzeň odmítá, přidává druhý gól

ŽIVĚ
Plzeň - Malmö 2:0. Totální kolaps z minulého týdne Plzeň odmítá, přidává druhý gól

Sledujte online přenos z utkání fotbalové Evropské ligy mezi Viktorií Plzeň a Malmö.
před 1 hodinou
"Změna hry." Rusko zásadně vylepšilo obávanou zbraň. Následků se Ukrajina děsí
0:54

"Změna hry." Rusko zásadně vylepšilo obávanou zbraň. Následků se Ukrajina děsí

Schopnost Ukrajinců sestřelit ruské balistické rakety rapidně klesá. Patrně je na vině vylepšení nepřátelských střel.
Další zprávy