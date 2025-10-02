"Změna hry." Rusko zásadně vylepšilo obávanou zbraň. Následků se Ukrajina děsí

"Bombardování ukrajinských výrobců dronů, k němuž došlo letos v létě, je varovným příkladem toho, jak Rusko vylepšuje své balistické střely," píše Fnancial Times (FT). Nezvládá je zachytit ani americký raketový systém Patriot.
Rusko podle FT pravděpodobně upravilo střely Iskander i hypersonické Kinžaly odpalované ze vzduchu. Obě tyto zbraně mají dolet kolem 500 kilometrů. Střely nejdřív letí běžnou trajektorií, pak ale změní kurz a klesají pod strmým úhlem, případně provádějí manévry, které Patriotům komplikují sestřel.
"Pro Rusko to zásadně mění hru," řekl FT jeden z bývalých nejmenovaných představitelů Ukrajiny. Jde o problém zejména v kombinaci s tím, že Ukrajina má střel k Patriotům akutní nedostatek. Rusům se díky tomu ještě před zimou podařilo zničit některá klíčová vojenská zařízení a kritickou infrastrukturu. Úspěšnost Ukrajiny v zachycování balistických raket se ještě během léta zlepšila - v srpnu dosáhla dokonce 37 procent. V září ale razantně klesla na pouhých šest procent.
Například čtyři rakety Iskander-M odpálené na začátku října obranný systém obešly a své cíle zasáhly. Podobně jako letos v létě, kdy ruské střely prošly ochranou a vážně poškodily nejméně čtyři závody na výrobu dronů v Kyjevě a jeho okolí. Ruské síly zasáhly například závod, ve kterém se montují turecké Bayraktary. "Střely Patriot jsou jediné zbraně v arzenálu Kyjeva, které jsou schopné ruské balistické střely sestřelit," vysvětlují zdroje FT.
Ukrajina své údaje o použití systému Patriot sdílí s Pentagonem, aby docházelo k potřebným aktualizacím a udržení kroku s ruskými změnami. Úředníci ale zdůrazňují, že tyto aktualizace často zaostávají za vylepšeními Moskvy.
Do věci se nedávno vložil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Spojence vyzval, aby Kyjevu poskytli více systémů protivzdušné obrany. Připomněl, že s blížící se zimou se Moskva vrací ke své obvyklé strategii útoků na energetickou síť, aby uvrhla Ukrajinu do tmy a podkopala její morálku.